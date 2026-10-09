Можно ли угнать поезд в Казахстане и что за это будет

Истории об угоне локомотивов кажутся сюжетом фильма, однако подобное происходило и в Казахстане. Насколько реально постороннему человеку завладеть поездом, остановят ли его дистанционно и когда угон может стать терроризмом, выяснил Zakon.kz.

Случаи, когда кто-то умудряется завладеть локомотивом, действительно больше напоминают сцены из блокбастера. Но подобный случай в Казахстане был. В 2015 году в Астане четверо молодых людей оказались в кабине электровоза, который они незаконно использовали для поездки. Об этом сообщали казахстанские СМИ.

Позже выяснилось, что доступ посторонних к локомотиву стал возможен в том числе из-за нарушений в организации охраны и допуска. По итогам служебного расследования ряд сотрудников был привлечены к ответственности.

Но возникает закономерный вопрос: может ли сегодня человек без специальной подготовки просто забраться в кабину современного локомотива, запустить его и отправиться в путешествие по железной дороге? Редакции разъяснили в профильном ведомстве и в полиции Казахстана.

Просто попасть в кабину недостаточно

Как подчеркнули в КТЖ, сравнивать локомотив с автомобилем некорректно. Поезд может передвигаться только по железнодорожной инфраструктуре, а электровоз, кроме того, зависит от системы энергоснабжения.

"Доступ к управлению локомотивом и его перемещение регулируются комплексом технических и организационных мер безопасности", – сообщили в компании.

По данным КТЖ, используются специальные средства допуска к управлению, системы безопасности, установленный порядок выдачи оборудования и контроль действий локомотивной бригады. Поэтому само проникновение в кабину не означает, что посторонний человек сможет штатно привести локомотив в движение и вывести его на маршрут.

К управлению допускаются специально подготовленные работники, имеющие необходимую квалификацию. Перед началом движения выполняется комплекс технических операций, активируются системы управления и безопасности, проводятся предусмотренные проверки.

В ведомстве подчеркнули, что даже штатный машинист не может самостоятельно решить, куда ему отправиться.

"Движение осуществляется по установленному маршруту и разрешающим показаниям сигналов. Маршруты формируются соответствующими работниками станции, а положение стрелочных переводов и занятость участков пути контролируются техническими средствами", – пояснили в КТЖ.

Перемещение подвижного состава по контролируемым участкам отображается в системах управления движением.

Именно поэтому сценарий, при котором угонщик незаметно выводит локомотив на магистраль и некоторое время едет по своему маршруту, значительно сложнее, чем обычный угон автомобиля.

Учитывают ли диспетчеры факт несанкционированного движения локомотива?

Отсюда возникает вопрос: увидят ли диспетчеры угнанный локомотив? Как выяснилось – да.

В КТЖ сообщили, что движение подвижного состава по железнодорожной инфраструктуре контролируется.

"Занятость участков пути, прохождение установленных точек контроля и состояние маршрута отображаются в системах управления движением", – пояснили в компании.

Поэтому несанкционированное перемещение локомотива не останется незаметным для работников, отвечающих за организацию движения.

При обнаружении несанкционированного движения информация передается ответственным работникам, после чего принимаются меры для защиты маршрута, предупреждения других участников движения и прекращения опасного перемещения. При этом конкретные внутренние алгоритмы безопасности КТЖ не раскрывает.

Можно ли остановить локомотив дистанционно?

Здесь есть важный нюанс. Это не означает, что существует условный "пульт", с которого диспетчер, нажав кнопку, мгновенно глушит двигатель локомотива.

В КТЖ объяснили, что для прекращения несанкционированного движения используется комплекс средств сигнализации, централизации и блокировки, а также изменение условий дальнейшего маршрута и другие предусмотренные технологией меры.

Железнодорожная инфраструктура позволяет оперативно ограничивать дальнейшее движение подвижного состава. Локомотивные системы безопасности также контролируют соблюдение установленных условий движения и реагируют на определенные опасные ситуации.

При необходимости специалисты могут использовать специальные инфраструктурные решения, предназначенные для предотвращения выхода неуправляемого подвижного состава на опасный маршрут.

Если человек вообще не умеет управлять поездом?

В КТЖ отмечают, что управление локомотивом требует специальной профессиональной подготовки. Человеку без необходимых знаний будет сложно даже правильно подготовить локомотив к движению и обеспечить работу предусмотренных систем безопасности.

Любые неквалифицированные действия с подвижным составом потенциально опасны и способны создать угрозу безопасности движения.

Поэтому самостоятельное управление локомотивом человеком без соответствующей подготовки и допуска не предусмотрено. Даже движение на небольшое расстояние требует знания оборудования, тормозных систем, сигнализации и правил безопасности.

Чем может закончиться такая поездка?

Несанкционированное движение железнодорожного состава представляет серьезную угрозу. Теоретически оно может привести к сходу подвижного состава, повреждению инфраструктуры или, при неблагоприятном развитии событий, столкновению с другим поездом.

Именно поэтому безопасность обеспечивается сразу на нескольких уровнях: техническими средствами, управлением маршрутами, сигнализацией, диспетчерским контролем и организационными мерами.

До 15 лет: что грозит за угон локомотива

В Департаменте полиции на транспорте МВД РК сообщили, что для тепловоза или электровоза применяется специальная норма – статья 270 УК РК, предусматривающая ответственность за угон либо захват железнодорожного подвижного состава.

По данным ведомства, наказание по статье в зависимости от части составляет от 2 до 15 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.

Действующая редакция статьи 270 УК РК действительно предусматривает за угон или захват железнодорожного подвижного состава от 2 до 8 лет лишения свободы; при квалифицирующих обстоятельствах срок увеличивается до 7-12 лет, а если деяние совершено преступной группой либо по неосторожности повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия – до 8-15 лет.

В КТЖ также указали на эту норму и уточнили, что окончательная квалификация зависит от конкретных обстоятельств: способа завладения локомотивом, умысла, применения насилия, участия группы, ущерба и последствий для людей и безопасности движения.

А если просто залезть в кабину?

Само нахождение человека в кабине еще не означает автоматически, что он совершил угон.

В Департаменте полиции на транспорте пояснили: если у человека был прямой умысел на угон и он уже совершал непосредственные действия, направленные на завладение локомотивом, незавершенное преступление может квалифицироваться как покушение по статье 24 и статье 270 УК РК.

При этом простое нахождение в кабине состава покушения само по себе не образует.

Когда угон может стать терроризмом?

Сам по себе угон локомотива не является террористическим актом.

Как сообщили в Департаменте полиции на транспорте, квалификация по статье 255 УК РК "Акт терроризма" возможна только при наличии предусмотренных законом признаков и соответствующей цели.

Например, если человек не просто незаконно завладел локомотивом, а намеренно направил его на поезд, людей, здание или другой объект, правовая оценка будет зависеть от его цели и умысла, способа действий и последствий.

При наличии признаков терроризма может применяться статья 255 УК. Если таких признаков нет, речь идет о статье 270, а при необходимости – и о совокупности с другими уголовными правонарушениями.

Если поезд столкнулся с другим составом

Последствия также напрямую влияют на квалификацию.

В полиции пояснили, что при наличии квалифицирующих обстоятельств или тяжких последствий деяние может квалифицироваться по более тяжкой части статьи 270. При наличии оснований возможна и квалификация по совокупности уголовных правонарушений.

Отдельно ответственность может наступать за умышленное приведение в негодность транспортных средств, путей сообщения, средств сигнализации, связи или другого транспортного оборудования – в зависимости от характера действий и наступивших последствий. В таких случаях может применяться статья 350 УК РК.

Что происходит после сообщения об угоне?

В Департаменте полиции на транспорте рассказали, что при поступлении информации о незаконном завладении локомотивом принимаются незамедлительные меры.

Их цель – обеспечить безопасность граждан, предотвратить возможные тяжкие последствия, обеспечить безопасность движения поездов и установить человека, совершившего противоправное деяние.

Основным уполномоченным органом по расследованию таких преступлений является Департамент полиции на транспорте Министерства внутренних дел Республики Казахстан. При этом организуется взаимодействие с железнодорожными службами и другими государственными органами. Таким образом, угнать локомотив, в бытовом понимании "как машину", нельзя. Даже если постороннему человеку удастся незаконно попасть в кабину и совершить действия по приведению локомотива в движение, его перемещение контролируется железнодорожной инфраструктурой, а последствия такого поступка могут быть крайне серьезными.

И главное: наказание за сам угон уже предусмотрено специальной статьей УК РК, а при насилии, групповом характере преступления, тяжких последствиях или иных квалифицирующих обстоятельствах ответственность становится значительно строже.