В Актюбинской области пассажирский поезд экстренно остановился из-за неосторожности пассажира. Незапланированная стоянка продлилась 19 минут, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции на транспорте. По данным ведомства, инцидент произошел на перегоне Кандыагаш – Жем.

Уже на станции Кандыагаш правоохранители привлекли к ответственности 51-летнего иностранного гражданина, который по неосторожности сорвал стоп-кран.

"Всего с начала текущего года в департаменте полиции на транспорте зарегистрировано 1 383 факта экстренного торможения поездов, 15 из этих инцидентов произошли из-за неправомерного срыва стоп-крана. Такие действия не только нарушают график движения поездов, но и создают реальную угрозу безопасности пассажиров и поездной бригады, вплоть до получения тяжелых травм", – говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что стоп-кран предназначен исключительно для экстренных ситуаций, а правила безопасности на железной дороге необходимо соблюдать неукоснительно.

Ранее сообщалось, что в Казахстане штрафы за нарушение правил выпаса и прогона животных через железнодорожные пути могут увеличить вдвое.