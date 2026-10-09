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Транспортная стратегия: Казахстан наращивает транзит через маршруты "Север – Юг" и "Средний коридор"

Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 10:49 Фото: freepik
Казахстан, проводя мероприятия по диверсификации экономики, продолжает уделять особое внимание развитию транспортных коридоров. О том, какой стратегии придерживается наша страна и какие есть в этом перспективы, в материале Zakon.kz.

Казахстан продолжает развивать транспортные коридоры, связывающие рынки Азии, России и Европы. На этом фоне наше государство практически одновременно расширяет возможности сразу нескольких направлений, среди которых "Север – Юг" в сотрудничестве с Россией и Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

Почему это важно?

Транспортная связанность региона является задачей стратегической важности, о чем неоднократно говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, развитие инфраструктуры позволяет укреплять экономические связи, расширять торговлю и формировать новые цепочки добавленной стоимости.

"Для Казахстана особую актуальность сохраняет маршрут "Север-Юг" в сотрудничестве с Россией", – обозначил глава государства.

В этом ключе данный маршрут для Казахстана является одним из наиболее важных направлений в рамках расширения регионального сотрудничества. Речь идет не только о перевозке грузов, но и о создании условий для взаимодействия в сфере инвестиций, энергетики и промышленности.

Токаев также неоднократно отмечал и растущую востребованность Транскаспийского международного транспортного маршрута, который часто называют "Средним", или "Срединным коридором". Он связывает Китай и страны Центральной Азии с Каспийским регионом и далее с европейскими рынками. По словам президента, модернизация транспортной инфраструктуры Казахстана должна повысить транзитную роль всего региона.

Расширение перевозок

Данные о перевозках показывают увеличение объемов контейнерного движения по "Среднему коридору". По информации, предоставленной казахстанскими железными дорогами, с января по август 2026 года по ТМТМ перевезли около 44,2 тыс. TEU – эквивалентных двадцатифутовых контейнеров.

Это на 16,2 тыс. TEU, или 58%, больше, чем за тот же период 2025 года. За восемь месяцев по маршруту также отправили 419 контейнерных поездов из Китая. Это на 191 поезд, или 84%, больше, чем годом ранее.

Положительная динамика наблюдалась и в 2025 году: за весь год по ТМТМ перевезли около 77 тыс. TEU. Показатель вырос почти на 20,3 тыс. TEU, или 36%, по сравнению с 2024 годом. Рост контейнерных перевозок указывает на увеличение использования маршрута для доставки грузов между Азией и Европой.

При этом дальнейшее развитие коридора зависит от согласованной работы железнодорожной, портовой и другой транспортной инфраструктуры стран-участниц.

Перспективные проекты

Казахстан реализует несколько инфраструктурных проектов, призванных увеличить пропускные возможности транспортной системы. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, завершается строительство железнодорожных линий "Мойынты – Кызылжар" и "Дарбаза – Мактаарал". В 2027 году планируется открыть движение по маршруту стратегической важности "Бахты – Аягоз".

Кроме того, начата реализация крупного автодорожного проекта "Арало-Каспийская магистраль", который должен связать Китай с Каспийским морем и далее с европейскими рынками.

Отдельное значение имеет развитие торгово-логистических комплексов и центров промышленной кооперации в приграничных зонах стран региона. По мнению президента Казахстана, в перспективе их можно объединить в единую систему, чтобы выстраивать региональные цепочки добавленной стоимости.

Таким образом, транспортная стратегия Казахстана охватывает сразу несколько направлений: сотрудничество с Россией по маршруту "Север – Юг", развитие "Среднего коридора" через Каспий и расширение железнодорожных и автомобильных связей с Китаем и другими рынками. Задача этих проектов – увеличить возможности для транзита и торговли, а также укрепить экономические связи между странами региона.

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Фото Олег Калиниченко
Олег Калиниченко
Экономический обозреватель
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