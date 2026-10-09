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Откуда берутся сыночки-корзиночки и как распознать их в отношениях

Маменькин сынок , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 15:15 Фото: Zakon.kz
Он может зарабатывать, водить машину и строить карьеру, но без маминого совета не решит, что надеть и как жить дальше. Сыночка-корзиночка – мемный персонаж или реальный типаж мужчин? Zakon.kz решил разобраться, откуда берется мамина опека 24/7 и как не стать своему партнеру второй мамой.

Мужчина может руководить отделом и рассуждать об инвестициях, но при первых бытовых трудностях звонить маме. Знакомьтесь: сыночка-корзиночка – герой интернет-приколов, кошмар семейного чата и отдельный персонаж на рынке отношений. Но за забавным прозвищем может скрываться вполне серьезная история о взрослении, личных границах и умении брать ответственность за собственную жизнь. Психолог Жанат Биржанова объяснила, почему появляются сыночки-корзиночки, по каким признакам их можно узнать и как не оказаться в отношениях в роли второй мамы.

"Сыночка-корзиночка – это не психологический термин, а популярное социальное понятие. В быту так обычно называют мужчину, которого принято считать маменькиным сынком. Само понятие "маменькин сынок" чаще встречается в популярной психологической литературе. Если говорить простыми словами, это мужчина, в мыслях, жизни и страхах которого значительное место занимает образ матери, будь то реальная мама или ее внутренний образ", – говорит психолог.

Не возрастом единым

Сыночка-корзиночка – это не обязательно мужчина, который до сих пор живет с родителями, носит приготовленные мамой обеды в контейнерах и спрашивает, где лежат чистые полотенца. Само по себе обращение за помощью к родителям не делает человека инфантильным: близкие отношения с семьей вполне совместимы со взрослой самостоятельностью.

По словам психолога, распознать этот паттерн можно уже при первом знакомстве. Если мужчина постоянно упоминает маму, рассказывает, как она о нем заботится, что он живет с ней или что она болеет и нуждается в его помощи, это может говорить о том, что мать занимает центральное место в его жизни. Причем он не пытается это скрыть, наоборот, охотно делится такими подробностями с самого начала общения.

"Конечно, само по себе упоминание мамы еще ни о чем не говорит, но если разговор снова и снова возвращается к ней и ее потребностям, на это стоит обратить внимание. Для сравнения: у мужчины, который не зациклен на отношениях с матерью, центральное место в жизни могут занимать работа, любимое дело, увлечения, стремление к успеху. В разговоре он чаще рассказывает о своих интересах, планах и достижениях. Это не означает, что он меньше любит маму, просто она не становится главной темой его жизни и общения", – объясняет Жанат Биржанова.

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Мама лучше знает

Взрослая жизнь почему-то не всегда сопровождается автоматической установкой обновления "Самостоятельность 2.0". Некоторые мужчины продолжают ждать, что мама поможет разобраться с документами, запишет к врачу, напомнит об обязательствах или решит очередную бытовую проблему.

"Корни такого поведения могут уходить в детство, точнее, в процесс сепарации, постепенного отделения ребенка от родителей и формирования самостоятельности. Он начинается гораздо раньше, чем принято думать: когда малыш учится сам одеваться, завязывать шнурки, мыть руки и постепенно обходиться без помощи мамы", – рассказывает психолог.

Если же родительская забота превращается в гиперопеку, у ребенка может не сформироваться привычка полагаться на собственные силы. Мама продолжает решать за него бытовые и жизненные вопросы, не оставляя пространства для самостоятельности.

"В результате взрослый сын привыкает к тому, что о нем заботятся, и переносит эти ожидания на других женщин. Он может воспринимать заботу со стороны партнерши как нечто само собой разумеющееся, ожидая, что она будет относиться к нему так же, как мама. Особенно, если другой модели отношений и распределения обязанностей он попросту не видел".Жанат Биржанова

Привычка полагаться на родителей может складываться по разным причинам: от семейных сценариев до страха ошибиться и нежелания выходить из зоны комфорта. В результате мама остается главным диспетчером жизни взрослого сына, а самостоятельность существует преимущественно в теории.

Нельзя отрицать и того факта, что в целом родительская забота – прекрасная вещь, пока она не превращается в круглосуточный сервис, где за ребенка принимаются абсолютно все действия.

Все начинается с детства

Иногда будущего сыночку-корзиночку начинают готовить задолго до появления первых серьезных отношений. Если ребенку годами не дают принимать решения, самостоятельно справляться с трудностями и сталкиваться с последствиями своих поступков, у него может не сформироваться привычка брать ответственность на себя.

"Я бы не стала говорить о вине родителей. Чаще речь идет о причинах, которые сами родители могут не осознавать. Например, чрезмерная тревожность матери может проявляться в гиперопеке, стремлении все контролировать и трудностях с выстраиванием личных границ ребенка".Психолог Жанат Биржанова

При этом, по словам специалиста, чрезмерный контроль не всегда означает эмоциональную близость. Иногда мать больше сосредоточена на тревоге за ребенка, чем на непосредственном контакте с ним.

Высокая тревожность может мешать проявлять:

  • нежность,
  • расслабленность,
  • телесную близость,
  • чуткость к эмоциональным потребностям сына.

То есть мама может искренне заботиться о ребенке, но при этом неосознанно ограничивать его самостоятельность.

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Успешный снаружи, зависимый внутри

Самый неожиданный экземпляр в этой коллекции – мужчина, у которого все выглядит прекрасно: карьера развивается, доход стабильный, машина и недвижимость на месте. На первый взгляд, полностью самостоятельный взрослый человек. Но за пределами работы могут обнаружиться неожиданные пробелы в бытовой и эмоциональной самостоятельности.

Например, важные решения он согласовывает с мамой, ее мнение ставит выше договоренностей с партнершей, а бытовые обязанности считает чем-то, что должно решаться само собой. С чем же это связано?

"Мужчина может быть вполне самостоятельным и успешным в социуме, но при этом сохранять чрезмерно сильную эмоциональную привязанность к матери. Здесь важно не делать поспешных выводов: сама по себе близость с мамой не означает, что перед нами "сыночка-корзиночка", – предупреждает психолог.

По мере взросления у человека формируются близкие отношения с друзьями, партнером и другими людьми. Он учится делиться с ними переживаниями, обращаться за поддержкой и выстраивать собственные эмоциональные связи. Во многом проблема в гиперконтроле, который мама практикует в детстве.

Примеры гиперопеки, которые могут поспособствовать тому, что парень становится "корзиночкой":

  • Переводить ребенка через дорогу, хотя он уже умеет делать это самостоятельно.
  • Выполнять за школьника домашние задания.
  • Собирать портфель и готовить одежду вместо ребенка.
  • Постоянно напоминать о каждом бытовом действии.
  • Решать конфликты ребенка со сверстниками вместо него.
  • Выбирать за него друзей, занятия и увлечения
  • Контролировать переписки и требовать отчета о каждом шаге.
  • Решать бытовые проблемы взрослого сына, с которыми он может справиться сам.
"Если мама остается единственным человеком, которому мужчина доверяет свои секреты, с кем обсуждает самые личные переживания и от кого прежде всего ждет эмоциональной поддержки, это может указывать на чрезмерную зависимость от нее. При этом внешняя самостоятельность и профессиональные успехи вполне могут сочетаться с такой особенностью в личной жизни".Жанат Биржанова

Корзиночки бывают разные

Хотя выражение "сыночка-корзиночка" прочно закрепилось за мужчинами, зависимость от родителей не имеет пола. Взрослые дочери тоже могут испытывать трудности с самостоятельными решениями, постоянно искать родительского одобрения и передавать маме или папе ответственность за собственную жизнь.

"В обществе нет такого же устойчивого ярлыка для женщин, зависимых от родителей. Хотя с психологической точки зрения это та же проблема, просто проявляющаяся в другой форме", – поясняет психолог.

Разница может заключаться не столько в самой модели поведения, сколько в том, как она проявляется и воспринимается обществом. Поэтому вопрос не в том, кто чаще попадает в корзинку, а в том, способен ли взрослый человек выстраивать отношения с родителями без отказа от собственной автономии.

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Впрочем, если на первом свидании мужчина упомянул маму трижды, это еще не повод хватать сумочку и бежать в закат. Близкие отношения с родителями – не красный флаг сам по себе. Поэтому не спешите вешать ярлыки, но и розовые очки лучше на такие встречи не надевайте. Мы вам рекомендуем оптические: присмотритесь, как избранник справляется с трудностями, выстраивает границы и относится к вашей самостоятельности.

А главное, вспомните об этом, когда сами станете родителями. Заботиться о ребенке – значит не только оберегать его от всех жизненных бурь, но и постепенно учить плавать самостоятельно.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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