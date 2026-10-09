Откуда берутся сыночки-корзиночки и как распознать их в отношениях

Он может зарабатывать, водить машину и строить карьеру, но без маминого совета не решит, что надеть и как жить дальше. Сыночка-корзиночка – мемный персонаж или реальный типаж мужчин? Zakon.kz решил разобраться, откуда берется мамина опека 24/7 и как не стать своему партнеру второй мамой.

Мужчина может руководить отделом и рассуждать об инвестициях, но при первых бытовых трудностях звонить маме. Знакомьтесь: сыночка-корзиночка – герой интернет-приколов, кошмар семейного чата и отдельный персонаж на рынке отношений. Но за забавным прозвищем может скрываться вполне серьезная история о взрослении, личных границах и умении брать ответственность за собственную жизнь. Психолог Жанат Биржанова объяснила, почему появляются сыночки-корзиночки, по каким признакам их можно узнать и как не оказаться в отношениях в роли второй мамы.

"Сыночка-корзиночка – это не психологический термин, а популярное социальное понятие. В быту так обычно называют мужчину, которого принято считать маменькиным сынком. Само понятие "маменькин сынок" чаще встречается в популярной психологической литературе. Если говорить простыми словами, это мужчина, в мыслях, жизни и страхах которого значительное место занимает образ матери, будь то реальная мама или ее внутренний образ", – говорит психолог.

Не возрастом единым

Сыночка-корзиночка – это не обязательно мужчина, который до сих пор живет с родителями, носит приготовленные мамой обеды в контейнерах и спрашивает, где лежат чистые полотенца. Само по себе обращение за помощью к родителям не делает человека инфантильным: близкие отношения с семьей вполне совместимы со взрослой самостоятельностью.

По словам психолога, распознать этот паттерн можно уже при первом знакомстве. Если мужчина постоянно упоминает маму, рассказывает, как она о нем заботится, что он живет с ней или что она болеет и нуждается в его помощи, это может говорить о том, что мать занимает центральное место в его жизни. Причем он не пытается это скрыть, наоборот, охотно делится такими подробностями с самого начала общения.

"Конечно, само по себе упоминание мамы еще ни о чем не говорит, но если разговор снова и снова возвращается к ней и ее потребностям, на это стоит обратить внимание. Для сравнения: у мужчины, который не зациклен на отношениях с матерью, центральное место в жизни могут занимать работа, любимое дело, увлечения, стремление к успеху. В разговоре он чаще рассказывает о своих интересах, планах и достижениях. Это не означает, что он меньше любит маму, просто она не становится главной темой его жизни и общения", – объясняет Жанат Биржанова.

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Мама лучше знает

Взрослая жизнь почему-то не всегда сопровождается автоматической установкой обновления "Самостоятельность 2.0". Некоторые мужчины продолжают ждать, что мама поможет разобраться с документами, запишет к врачу, напомнит об обязательствах или решит очередную бытовую проблему.

"Корни такого поведения могут уходить в детство, точнее, в процесс сепарации, постепенного отделения ребенка от родителей и формирования самостоятельности. Он начинается гораздо раньше, чем принято думать: когда малыш учится сам одеваться, завязывать шнурки, мыть руки и постепенно обходиться без помощи мамы", – рассказывает психолог.

Если же родительская забота превращается в гиперопеку, у ребенка может не сформироваться привычка полагаться на собственные силы. Мама продолжает решать за него бытовые и жизненные вопросы, не оставляя пространства для самостоятельности.

"В результате взрослый сын привыкает к тому, что о нем заботятся, и переносит эти ожидания на других женщин. Он может воспринимать заботу со стороны партнерши как нечто само собой разумеющееся, ожидая, что она будет относиться к нему так же, как мама. Особенно, если другой модели отношений и распределения обязанностей он попросту не видел". Жанат Биржанова

Привычка полагаться на родителей может складываться по разным причинам: от семейных сценариев до страха ошибиться и нежелания выходить из зоны комфорта. В результате мама остается главным диспетчером жизни взрослого сына, а самостоятельность существует преимущественно в теории.

Нельзя отрицать и того факта, что в целом родительская забота – прекрасная вещь, пока она не превращается в круглосуточный сервис, где за ребенка принимаются абсолютно все действия.

Все начинается с детства

Иногда будущего сыночку-корзиночку начинают готовить задолго до появления первых серьезных отношений. Если ребенку годами не дают принимать решения, самостоятельно справляться с трудностями и сталкиваться с последствиями своих поступков, у него может не сформироваться привычка брать ответственность на себя.

"Я бы не стала говорить о вине родителей. Чаще речь идет о причинах, которые сами родители могут не осознавать. Например, чрезмерная тревожность матери может проявляться в гиперопеке, стремлении все контролировать и трудностях с выстраиванием личных границ ребенка". Психолог Жанат Биржанова

При этом, по словам специалиста, чрезмерный контроль не всегда означает эмоциональную близость. Иногда мать больше сосредоточена на тревоге за ребенка, чем на непосредственном контакте с ним.

Высокая тревожность может мешать проявлять: нежность,

расслабленность,

телесную близость,

чуткость к эмоциональным потребностям сына. То есть мама может искренне заботиться о ребенке, но при этом неосознанно ограничивать его самостоятельность.

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Успешный снаружи, зависимый внутри

Самый неожиданный экземпляр в этой коллекции – мужчина, у которого все выглядит прекрасно: карьера развивается, доход стабильный, машина и недвижимость на месте. На первый взгляд, полностью самостоятельный взрослый человек. Но за пределами работы могут обнаружиться неожиданные пробелы в бытовой и эмоциональной самостоятельности.

Например, важные решения он согласовывает с мамой, ее мнение ставит выше договоренностей с партнершей, а бытовые обязанности считает чем-то, что должно решаться само собой. С чем же это связано?

"Мужчина может быть вполне самостоятельным и успешным в социуме, но при этом сохранять чрезмерно сильную эмоциональную привязанность к матери. Здесь важно не делать поспешных выводов: сама по себе близость с мамой не означает, что перед нами "сыночка-корзиночка", – предупреждает психолог.

По мере взросления у человека формируются близкие отношения с друзьями, партнером и другими людьми. Он учится делиться с ними переживаниями, обращаться за поддержкой и выстраивать собственные эмоциональные связи. Во многом проблема в гиперконтроле, который мама практикует в детстве.

Примеры гиперопеки, которые могут поспособствовать тому, что парень становится "корзиночкой":

Переводить ребенка через дорогу, хотя он уже умеет делать это самостоятельно.

Выполнять за школьника домашние задания.

Собирать портфель и готовить одежду вместо ребенка.

Постоянно напоминать о каждом бытовом действии.

Решать конфликты ребенка со сверстниками вместо него.

Выбирать за него друзей, занятия и увлечения

Контролировать переписки и требовать отчета о каждом шаге.

Решать бытовые проблемы взрослого сына, с которыми он может справиться сам.

"Если мама остается единственным человеком, которому мужчина доверяет свои секреты, с кем обсуждает самые личные переживания и от кого прежде всего ждет эмоциональной поддержки, это может указывать на чрезмерную зависимость от нее. При этом внешняя самостоятельность и профессиональные успехи вполне могут сочетаться с такой особенностью в личной жизни". Жанат Биржанова

Корзиночки бывают разные

Хотя выражение "сыночка-корзиночка" прочно закрепилось за мужчинами, зависимость от родителей не имеет пола. Взрослые дочери тоже могут испытывать трудности с самостоятельными решениями, постоянно искать родительского одобрения и передавать маме или папе ответственность за собственную жизнь.

"В обществе нет такого же устойчивого ярлыка для женщин, зависимых от родителей. Хотя с психологической точки зрения это та же проблема, просто проявляющаяся в другой форме", – поясняет психолог.

Разница может заключаться не столько в самой модели поведения, сколько в том, как она проявляется и воспринимается обществом. Поэтому вопрос не в том, кто чаще попадает в корзинку, а в том, способен ли взрослый человек выстраивать отношения с родителями без отказа от собственной автономии.

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Впрочем, если на первом свидании мужчина упомянул маму трижды, это еще не повод хватать сумочку и бежать в закат. Близкие отношения с родителями – не красный флаг сам по себе. Поэтому не спешите вешать ярлыки, но и розовые очки лучше на такие встречи не надевайте. Мы вам рекомендуем оптические: присмотритесь, как избранник справляется с трудностями, выстраивает границы и относится к вашей самостоятельности.

А главное, вспомните об этом, когда сами станете родителями. Заботиться о ребенке – значит не только оберегать его от всех жизненных бурь, но и постепенно учить плавать самостоятельно.

