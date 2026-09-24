"Не могу стать автором собственной жизни": как родительский гиперконтроль мешает взрослеть

Пуповину перерезают сразу после рождения, но психологическая связь с родителями может сохраняться на всю жизнь. Иногда она становится настолько тесной, что взрослому человеку трудно просто жить по-своему. Как не усложнить жизнь своему ребенку, выяснял Zakon.kz.

Ребенок растет, учится сам выбирать, ошибаться, отвечать за свои поступки и однажды уходит во взрослую жизнь. Проблема начинается тогда, когда родитель не готов его отпустить.

Иногда психологическая "пуповина" остается натянутой годами. И перехватить ее может не только мама – отец тоже способен стать человеком, который продолжает принимать решения за уже взрослого ребенка, контролировать его выборы, отношения, работу и образ жизни. Что делать в таких ситуациях, рассказала кандидат психологических наук Жанат Биржанова.

Гиперопека и гиперконтроль – не одно и то же, по словам психолога. Гиперопека – более широкое понятие: родитель может делать за ребенка то, что тот уже способен делать самостоятельно. Гиперконтроль – один из видов гиперопеки, когда родитель постоянно следит за действиями ребенка и контролирует их.

Взрослая жизнь под родительским контролем

Гиперконтроль не заканчивается автоматически в тот момент, когда ребенку исполняется 18 лет. Иногда он просто меняет форму:

"Я просто переживаю",

"Я лучше знаю",

"Послушай меня",

"А вдруг ты ошибешься?".

В результате человек может формально жить самостоятельно, но продолжать сверять свои решения с родителями.

"Проблема гиперконтроля в том, что ребенок не учится контролировать собственную жизнь. Эта функция постоянно остается за родителем. Во взрослом возрасте такой человек может продолжать передавать контроль другим: начальнику, партнеру, супругу. Иногда он сам становится контролирующим, но уже по отношению к окружающим", – поясняет Жанат Биржанова.

Последствия могут проявляться в самых разных сферах. Человеку бывает сложно организовать свое время, быть пунктуальным, принимать решения и брать на себя ответственность. В карьере он может стать хорошим исполнителем, но испытывать трудности с самостоятельностью и лидерством.

"В отношениях такой человек может выбирать контролирующего партнера, потому что ему привычно, когда кто-то другой принимает решения. Самооценка при этом может быть нестабильной. Особенно сложно бывает с принятием решений. Человек продолжает ориентироваться на внутренний образ критикующего родителя и может выбирать не то, что действительно подходит ему, а то, что соответствует чужим ожиданиям. По сути, гиперконтроль мешает человеку стать автором собственной жизни". Жанат Биржанова

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Страх сделать шаг самому

Если в детстве за ребенка постоянно решали, что ему надеть, куда пойти, с кем дружить, что выбрать и как поступить, самостоятельность может не сформироваться в достаточной степени.

Тогда даже простое решение во взрослом возрасте способно превращаться во внутренний диалог: "А правильно ли я делаю?", "А что скажут родители?", "А вдруг я ошибусь?".

"Самостоятельность формируется тогда, когда ребенок учится контролировать себя и свои действия. Поэтому важно давать ему возможность делать что-то самому: завязывать шнурки, одеваться, возвращаться из школы, выполнять домашние задания. Даже если он ошибается. Часто родители не дают ребенку этой возможности, потому что боятся, что он ошибется. Но ошибка – нормальная часть взросления. Важно отделять ребенка от его ошибки: с ним все хорошо, он просто ошибся и получил новый опыт. Задача родителя – спокойно показать, как можно сделать по-другому", – говорит психолог.

Именно эмоциональная реакция родителей на ошибки во многом формирует страх ошибиться. Если на любую ошибку ребенок слышит: "Какой ужас, ты опять все сделал неправильно", он начинает воспринимать собственную ошибку как катастрофу.

"У эмоционально чувствительного ребенка может сформироваться ощущение: "Если я ошибусь, мама или папа будут недовольны мной". Постепенно появляется зависимость от родительской реакции, а во взрослом возрасте – от чужого мнения. Поэтому самостоятельность – это не отсутствие ошибок. Это возможность ошибаться, делать выводы и постепенно учиться принимать решения самому". Жанат Биржанова

Когда родительский голос звучит в отношениях

Взрослый человек может давно жить отдельно, иметь работу и собственную семью, но при этом продолжать переносить усвоенную модель контроля в личные отношения.

"В личных отношениях последствия гиперконтроля могут проявляться по-разному. Человек может сам стать контролирующим партнером: постоянно подозревать в измене, проверять, требовать отчета. А может, наоборот, отдать партнеру власть над своей жизнью и позволить контролировать себя. Иногда встречаются пары, где оба партнера склонны к тревоге и контролю. В таких отношениях может быть много напряжения, недоверия и чрезмерной траты эмоциональных ресурсов, что со временем приводит к выгоранию", – предупреждает психолог.

Проблемы могут возникать и с личными границами: человек либо постоянно нарушает границы другого, либо позволяет нарушать свои. По сути, во взрослой жизни может воспроизводиться знакомая с детства модель – гиперконтроль, который был частью отношений с родителями. Поэтому в отношениях важно не только то, кто контролирует, но и то, насколько человек способен:

доверять,

уважать границы,

оставаться самостоятельным.

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Забота заканчивается там, где начинается контроль

Отличить заботу от гиперконтроля можно по возрасту ребенка и уровню ответственности, который он уже способен на себя взять. Особенно это становится заметно в подростковом возрасте.

"Родителю важно давать подростку возможность пробовать самостоятельность. Например, можно спросить: "Тебе нужно помочь или ты сам это сделаешь?". Если ребенок отвечает: "Я сам", – важно дать ему возможность сделать это самостоятельно. При этом у подростка должны появляться собственные обязанности, соответствующие его возрасту и возможностям. Родитель остается рядом, создает условия, дает советы и помогает там, где ребенок пока не способен нести ответственность сам". Психолог Жанат Биржанова

Забота – это готовность помочь, а не навязывание помощи. Можно спросить: "Тебе нужна помощь?" – и принять ответ "нет", оставаясь готовым помочь в случае необходимости.

Гиперконтроль начинается там, где родитель контролирует не потому, что ребенку действительно нужна помощь, а потому, что самому родителю страшно. Например, подросток закрывает дверь в свою комнату, а родитель требует ее открыть, потому что боится того, что может происходить внутри. В такой ситуации контролируется уже не безопасность ребенка, а собственная родительская тревога.

Именно это и помогает отличить заботу от гиперконтроля: забота исходит из потребностей ребенка, а гиперконтроль часто – из страха самого родителя.

Перерезать психологическую пуповину

Перерезать пуповину физически – необходимая часть рождения. А вот психологическое отделение происходит намного позже и постепенно. Ребенок должен однажды получить возможность уйти в мир без постоянной родительской руки на плече. Не потому, что он больше не нуждается в любви. А потому, что любовь и контроль – не одно и то же.

Настоящее взросление – это не момент, когда человек перестает нуждаться в родителях. Это момент, когда он понимает: я могу любить их, быть им благодарным и при этом самостоятельно выбирать, как мне жить.