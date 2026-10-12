Сколько стоит один день в Шымкенте для туриста: цены на жилье, еду, транспорт и развлечения

Сколько денег нужно, чтобы провести день в Шымкенте: где недорого поесть, остановиться на ночь и что посмотреть? Корреспондент Zakon.kz выяснил, во сколько обойдется поездка в третий мегаполис Казахстана и на чем туристы могут сэкономить.

Чем популярен Шымкент

Шымкент становится все более популярным направлением не только среди казахстанцев, но и иностранных туристов. Сюда приезжают гости из США, Китая, Японии, Франции и других стран. Одних привлекают достопримечательности и южный колорит, других – доступные цены и теплая осенняя погода. По словам профессионального гида Мамуры Умаровой, интерес к городу растет. Она рассказала, какой бюджет стоит заложить на проживание, питание, транспорт и экскурсии и на чем можно сэкономить.

Фото: Мамура Умарова

"Стоимость проживания, питания, такси и отдельных услуг может меняться в зависимости от даты, сезона, загрузки и выбранного уровня обслуживания", – сразу объясняет девушка.

По ее словам, каждый город страны по своему прекрасен и замечателен, но вот для чего действительно стоит покупать сюда билет, так это за теплым, тягучим вечером, когда город не спешит расходиться по домам. За бесконечными шымкентскими зелеными улицами и прохладой больших парков. За неповторимым ароматом свежей выпечки, доносящимся из тандыра, за колоритным шумом восточного базара и тем самым длинным щедрым столом, за которым даже совершенно незнакомому человеку обязательно предложат попробовать еще одно блюдо.

"Сколько денег нужно на один день в Шымкенте? Ответ всегда зависит от того, каким именно вы хотите увидеть этот город. Можно провести день очень экономно: много ходить пешком, пользоваться городскими автобусами, пообедать в недорогом местном заведении и потратить на главные достопримечательности совсем немного. А можно выбрать премиальный отель, заказать услуги индивидуального гида, забронировать столик в изысканном ресторане национальной кухни. И в этом, на мой взгляд, кроется одно из главных преимуществ Шымкента. Этот город совершенно не требует большого бюджета, чтобы произвести на вас сильное, незабываемое впечатление". Гид Мамура Умарова

Самая большая мечеть Шымкента, фото: Мамура Умарова

Девушка советует при планировании путешествия отдельно рассчитывать стоимость дороги до города и расходы, которые возникнут уже во время пребывания. Мамура отмечает: бывает, что турист ошибочно приезжает сюда лишь на день – и то потому, что запланировал полюбоваться Туркестаном.

"Для иностранных гостей город также становится все более популярной и удобной точкой входа в Южный Казахстан. Поэтому я бы не рекомендовала рассматривать Шымкент исключительно как транзитное место для быстрой однодневной остановки. Лучше всего приехать сюда хотя бы на две ночи. Но даже если в вашем распоряжении действительно есть только один день, его вполне достаточно, чтобы почувствовать и понять уникальный характер города. И скорее всего, в конце этого дня вам искренне захочется остаться здесь еще ненадолго". Гид Мамура Умарова

Сколько стоит проживание в Шымкенте?

Начнем с самого базового – с ночлега. Индустрия гостеприимства на юге гибка и разнообразна. Если путешественнику необходимы лишь чистота, тишина и удобное расположение, то отдельную комнату в бюджетном отеле или гостевом доме можно найти в пределах 10 000 – 25 000 тенге. Место в современном хостеле обойдется еще дешевле, ориентировочно в 6 000 – 8 000 тенге. Сейчас множество сайтов, где предлагают и посуточные квартиры. Но тут важно помнить, что объявления о таком жилье могут размещать и мошенники, поэтому хостелы более надежный вариант. Но и для тех, кто едет за шиком, тоже немало вариантов.

Фото: Мамура Умарова

"Когда хочется безупречного комфорта, изысканного завтрака, наличия бассейна, SPA-зоны и высокого гостиничного сервиса, бюджет на проживание стоит закладывать от 30 000 до 45 000 тенге за номер и выше. Безусловно, в городе есть флагманы мирового уровня. Здесь ценообразование уже во многом зависит от дат, сезона и выбранной категории номеров. Однако для туриста, который останавливается в мегаполисе всего на одну ночь, я бы не советовала автоматически выбирать самый дорогой вариант. Если ваша главная цель – увидеть и почувствовать город, гораздо важнее, чтобы гостиница располагалась стратегически удобно и позволяла легко добираться до основных точек экскурсионного маршрута". Гид Мамура Умарова

Город с каждым годом и даже месяцем становится все краше. Сами горожане уже сбились со счета, сколько новых парков и аллей построили только за 2026 год, поэтому Мамура советует подготовить для путешествия удобную обувь.

Мастер-класс от ремесленниц Шымкента, фото: Мамура Умарова

"После завтрака я бы не стала сразу сажать гостя в автомобиль. Шымкент – тот самый город, который необходимо сначала почувствовать ногами. Центральные тенистые улицы, пешеходная зона Арбат, площадь Аль-Фараби, уютные кофейни и неспешная городская жизнь создают первое, самое верное впечатление гораздо лучше, чем сухой список из десятка официальных достопримечательностей". Гид Мамура Умарова

Напомним, что именно тут пока остается самый доступный ценник на проезд в автобусе. В летний период можно воспользоваться и арендой самокатов, однако осенью их убирают – на радость местных жителей.

"В плане логистики Шымкент удивительно демократичен. Проезд в городском автобусе при безналичной оплате составляет всего 70 тенге. Если же требуется быстро переместиться на другой конец города, к вашим услугам такси. Минимальная стоимость поездки по тарифу "Эконом" начинается от 280 тенге, хотя итоговый чек, конечно, колеблется в зависимости от расстояния, времени суток и спроса. В среднем на все транспортные перемещения по городу в течение дня я рекомендую заложить порядка 3 000 – 5 000 тенге". Мамура Умарова

Японский сад Шымкента, фото: Мамура Умарова

В октябре погода в городе по-прежнему располагает к прогулкам: воздух прогревается до +24 градусов. При этом осень еще не успела оголить деревья, поэтому можно полюбоваться красочными пейзажами и прогуляться под желтыми и багряными кронами. К слову, не только проезд, но и экскурсии в городе тоже будут по карману.

"Историко-культурный комплекс "Шымқала". Именно отсюда должен начинаться разговор о возрасте города и истоках. Территория древнего городища превращена в музей под открытым небом, – здесь современный мегаполис граничит с археологическим прошлым. Для граждан Казахстана входной билет стоит 500 тенге, для иностранных туристов – 1 000 тенге. На мой взгляд, именно здесь особенно остро чувствуется разница между самостоятельным осмотром и прогулкой с гидом. Глядя на оплывшие стены в одиночку, вы увидите лишь остатки старой крепости. Но когда вы слышите живой рассказ эксперта, перед глазами оживает история, и вы начинаете понимать, почему именно здесь возник этот перекресток цивилизаций". Гид Мамура Умарова

Историко-культурный комплекс "Шымқала", фото: Мамура Умарова

Древняя цитадель, с которой открывается вид на Шымкент, фото: Мамура Умарова

Не хотите окунаться в историю, – тогда для вас есть еще один интересный вариант.

"Дендропарк имени Асанбая Аскарова. Для человека, который приехал сюда впервые, этот колоссальный зеленый массив часто становится неожиданным откровением. Огромная ухоженная территория, редкие виды деревьев, чистое озеро с лебедями, живописные аллеи – и весь этот природный оазис раскинулся прямо посреди жаркого южного города. Стоимость входа чисто символическая – всего 100 тенге. Затем можно посмотреть городской Арбат и центр города. Здесь я советую замедлить шаг, выпить чашку чая, понаблюдать за прохожими, заглянуть в сувенирные лавки и просто раствориться в атмосфере южного вечера. Еще здесь есть горячие блюда всего по 500 тенге! К слову, если туристы путешествуют с детьми, вместо неспешной прогулки по центру мы часто выбираем Шымкентский зоопарк, где билет для взрослого стоит 800 тенге, а для ребенка от 6 до 17 лет – 400 тенге". Гид Мамура Умарова

Дендропарк Шымкента, фото: Мамура Умарова

Арбат в Шымкенте, фото: Мамура Умарова

В итоге мы получаем весьма скромную сумму за полноценный, насыщенный экскурсионный день. Именно эта доступность делает Шымкент невероятно комфортным пространством для самостоятельных исследователей.

Работы мастериц на Шымкентском Арбате, фото: Мамура Умарова

"Шымкент же познается через кухню. Южная гастрономия – это веская причина, по которой я рекомендую гостям оставлять в своем расписании щедрые временные промежутки исключительно для трапез. Бюджет на еду может быть самым разным. Полноценный сытный обед в хорошей городской чайхане обойдется в 3 500 – 4 000 тенге. Если выбрать концептуальное городское кафе, чек составит порядка 5 000 – 8 000 тенге на человека. Вечером же стоит отправиться в ресторан и позволить себе не считать каждую тысячу тенге. В заведениях высокого класса средний чек варьируется от 10 000 до 15 000 тенге на человека, а при обильном заказе деликатесов может быть выше. Рестораны национальной и восточной кухни предлагают широчайший диапазон цен". Гид Мамура Умарова

Фото: Мамура Умарова

Но не думайте, что в Шымкенте вкусно исключительно в ресторанах и кафе, – гастрономический восторг можно испытать и в скромной аутентичной чайхане за вполне умеренные деньги. Свежевыпеченная самса, ароматный плов, сочный шашлык, вытянутый вручную лагман, пышные бауырсаки, казы и куырдак – это тот самый случай, когда еда становится полноценной частью культурной программы.

"Для иностранного гостя или для того, кто впервые открывает для себя южный Казахстан, профессиональный гид полностью меняет масштаб восприятия. Благодаря проводнику турист видит перед собой не просто безмолвную древнюю кладку, старинную мечеть или мавзолей. Он начинает осязать тонкие ментальные связи между средневековым Сайрамом, торговыми караванами Великого шелкового пути, исламской культурой региона и сегодняшней динамичной жизнью мегаполиса". Гид Мамура Умарова

Цены на однодневную приватную экскурсию по Шымкенту: Для одного гостя – $206 (₸92 700); Для двух человек – $167 с каждого (₸75 150); Для трех участников – $151 с каждого (₸67 950); Для компании из четырех человек – $134 с каждого (₸60 300).

В эту стоимость уже заложены премиальное транспортное обслуживание, работа сертифицированного гида, все входные билеты по маршруту и питьевая вода.

Фото: Мамура Умарова

"Потратьтесь на неторопливый ужин в традиционном стиле, где подача каждого блюда превращается в историю. Потратьтесь на поездку в древний Сайрам, расположенный по соседству, если у вас отыщется пара свободных часов. Инвестируйте в живое знакомство с местными ремесленниками, которые сохраняют уникальные южные традиции декоративно-прикладного искусства. Не пытайтесь объять необъятное и вместить в одни сутки абсолютно все локации региона. Если ваш график настолько плотен, что у вас нет возможности остановиться, присесть на тенистой террасе и неспешно выпить пиалу горячего чая, значит, ваш маршрут составлен неверно". Гид Мамура Умарова

Фото: Мамура Умарова

Сейчас самое время для поездки в прекрасный южный Казахстан. Здесь еще не достали зонты и теплую одежду, и только тут еще можно увидеть зеленый октябрьский газон, летние террасы и даже разливное мороженое. А по бюджету можно сориентироваться благодаря нашему материалу.