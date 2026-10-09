Не смотрите на ночь: шесть по-настоящему жутких фильмов
"Обсессия"
С пылу с жару, так сказать.
Сюжет незамысловат: парень-скромняга никак не решается открыть нежные чувства подруге. Не добившись взаимной любви словами, герой обращается к чудесам – волшебной палочке из сувенирной лавки, которая якобы может исполнить одно-единственное желание. И вроде бред, развлечение для туристов, однако мечта действительно сбывается.
Похоже на затравку для типичной подростковой комедии положений? Возможно, но на выходе мы получили крепкий психологический триллер, лишний раз напоминающий о том, почему стоит беречься собственных желаний, и чем грозит попытка сломить чужую волю.
"Заклятие"
Признанная классика хоррора, которая, будем честны, по большей части пугает скримерами. Но если подпрыгиваете от резких звуков – ваш вариант.
Зачин типичен для ужаса тех времен: семья и дом, в котором происходит нечто паранормальное. Но плюс одна фобия и категорическое нежелание играть в прятки – обеспечены.
"Улыбка"
Специально для тех, кого корежит от неискренних эмоций.
На глазах у психиатра пациентка совершает самоубийство. Со зловещей улыбкой на лице. Перед кончиной девушка успевает признаться собеседнице, что видит некую сущность. Теперь эта сущность преследует и саму главную героиню.
"Демон внутри"/"Вскрытие Джейн Доу"
В морг привозят труп неизвестной молодой девушки. Видимых повреждений на теле нет, но, чем дальше продвигается аутопсия, тем более шокирующие подробности смерти обнаруживают судмедэксперты.
"Мама" (2013)
Двух маленьких сестричек обнаруживают в лесной хижине совершенно одних. Как девочки-маугли умудрились выжить в глуши без помощи взрослых – загадка.
Сердобольная пара берет их на воспитание, еще не зная, что у малышек есть малоприятный "прицеп".
Обещаем: будет страшно. А местами даже трогательно.
"Бабадук"
Вдогонку – еще одно кино о нюансах детско-родительских отношений.
На поверхности – мать-одиночку и ее трудного ребенка начинает преследовать монстр из книжки.
В глубине – а был ли монстр? Попробуйте ответить на этот вопрос самостоятельно.
Вместе с тем Zakon.kz составил список лент, развязка которых вызовет реакцию из серии "ничего себе", без спойлеров.