#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
448.94
502.05
5.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
448.94
502.05
5.26
Статьи

Не смотрите на ночь: шесть по-настоящему жутких фильмов

Фильмы, ужасы, хорроры, кино, подборки, топы, интересное , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 16:12 Фото: Paramount Pictures
Любители хорроров знают, что на одних скримерах далеко не уедешь. Важна атмосфера, неотступное чувство тревоги и, конечно, уникальная картинка, затягивающая в другой мир и не дающая шанса выбраться оттуда без пары седых волос на голове. Zakon.kz постарался выбрать именно такие ленты.

"Обсессия"

С пылу с жару, так сказать.

Сюжет незамысловат: парень-скромняга никак не решается открыть нежные чувства подруге. Не добившись взаимной любви словами, герой обращается к чудесам – волшебной палочке из сувенирной лавки, которая якобы может исполнить одно-единственное желание. И вроде бред, развлечение для туристов, однако мечта действительно сбывается.

Похоже на затравку для типичной подростковой комедии положений? Возможно, но на выходе мы получили крепкий психологический триллер, лишний раз напоминающий о том, почему стоит беречься собственных желаний, и чем грозит попытка сломить чужую волю.

"Заклятие"

Признанная классика хоррора, которая, будем честны, по большей части пугает скримерами. Но если подпрыгиваете от резких звуков – ваш вариант.

Зачин типичен для ужаса тех времен: семья и дом, в котором происходит нечто паранормальное. Но плюс одна фобия и категорическое нежелание играть в прятки – обеспечены.

"Улыбка"

Специально для тех, кого корежит от неискренних эмоций.

На глазах у психиатра пациентка совершает самоубийство. Со зловещей улыбкой на лице. Перед кончиной девушка успевает признаться собеседнице, что видит некую сущность. Теперь эта сущность преследует и саму главную героиню.

"Демон внутри"/"Вскрытие Джейн Доу"

В морг привозят труп неизвестной молодой девушки. Видимых повреждений на теле нет, но, чем дальше продвигается аутопсия, тем более шокирующие подробности смерти обнаруживают судмедэксперты.

"Мама" (2013)

Двух маленьких сестричек обнаруживают в лесной хижине совершенно одних. Как девочки-маугли умудрились выжить в глуши без помощи взрослых – загадка.

Сердобольная пара берет их на воспитание, еще не зная, что у малышек есть малоприятный "прицеп".

Обещаем: будет страшно. А местами даже трогательно.

"Бабадук"

Вдогонку – еще одно кино о нюансах детско-родительских отношений.

На поверхности – мать-одиночку и ее трудного ребенка начинает преследовать монстр из книжки.

В глубине – а был ли монстр? Попробуйте ответить на этот вопрос самостоятельно.

Вместе с тем Zakon.kz составил список лент, развязка которых вызовет реакцию из серии "ничего себе", без спойлеров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
Читайте также
рыбалка, рыба, алматинская область, северный Казахстан, щука, сазан
16:29, Сегодня
Щука на севере, сазан на юго-востоке: где в Казахстане лучше всего рыбачить осенью
Фильмы, ужасы, хорроры, кино, подборки, топы, интересное
16:12, Сегодня
Не смотрите на ночь: шесть по-настоящему жутких фильмов
Владимир Тепляков, волонтер
15:57, Сегодня
Сын убитого зоозащитника в Алматинской области рассказал, что будет с приютом для собак
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мырза Еркинбек и Бахыт Сарсекбаев
16:45, Сегодня
Сарсекбаев помирился с раскритиковавшим его представителем КФБ
Бой Аиды Абикеевой
16:29, Сегодня
"Хороший рефери – это половина победы": арбитр Касымханов раскритиковал федерацию бокса
Жибек Куламбаева
16:23, Сегодня
Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Турции
Мовсар Евлоев
16:13, Сегодня
"Либо засабмитить, либо нокаутировать": Ян назвал два варианта победы Евлоева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: