Не смотрите на ночь: шесть по-настоящему жутких фильмов

Любители хорроров знают, что на одних скримерах далеко не уедешь. Важна атмосфера, неотступное чувство тревоги и, конечно, уникальная картинка, затягивающая в другой мир и не дающая шанса выбраться оттуда без пары седых волос на голове. Zakon.kz постарался выбрать именно такие ленты.

"Обсессия"

С пылу с жару, так сказать.

Сюжет незамысловат: парень-скромняга никак не решается открыть нежные чувства подруге. Не добившись взаимной любви словами, герой обращается к чудесам – волшебной палочке из сувенирной лавки, которая якобы может исполнить одно-единственное желание. И вроде бред, развлечение для туристов, однако мечта действительно сбывается.

Похоже на затравку для типичной подростковой комедии положений? Возможно, но на выходе мы получили крепкий психологический триллер, лишний раз напоминающий о том, почему стоит беречься собственных желаний, и чем грозит попытка сломить чужую волю.

"Заклятие"

Признанная классика хоррора, которая, будем честны, по большей части пугает скримерами. Но если подпрыгиваете от резких звуков – ваш вариант.

Зачин типичен для ужаса тех времен: семья и дом, в котором происходит нечто паранормальное. Но плюс одна фобия и категорическое нежелание играть в прятки – обеспечены.

"Улыбка"

Специально для тех, кого корежит от неискренних эмоций.

На глазах у психиатра пациентка совершает самоубийство. Со зловещей улыбкой на лице. Перед кончиной девушка успевает признаться собеседнице, что видит некую сущность. Теперь эта сущность преследует и саму главную героиню.

"Демон внутри"/"Вскрытие Джейн Доу"

В морг привозят труп неизвестной молодой девушки. Видимых повреждений на теле нет, но, чем дальше продвигается аутопсия, тем более шокирующие подробности смерти обнаруживают судмедэксперты.

"Мама" (2013)

Двух маленьких сестричек обнаруживают в лесной хижине совершенно одних. Как девочки-маугли умудрились выжить в глуши без помощи взрослых – загадка.

Сердобольная пара берет их на воспитание, еще не зная, что у малышек есть малоприятный "прицеп".

Обещаем: будет страшно. А местами даже трогательно.

"Бабадук"

Вдогонку – еще одно кино о нюансах детско-родительских отношений.

На поверхности – мать-одиночку и ее трудного ребенка начинает преследовать монстр из книжки.

В глубине – а был ли монстр? Попробуйте ответить на этот вопрос самостоятельно.

Вместе с тем Zakon.kz составил список лент, развязка которых вызовет реакцию из серии "ничего себе", без спойлеров.