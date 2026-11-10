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Мир

"Восстановить невозможно": в "Яндексе" признали безвозвратную потерю части данных клиентов

телефон, Yandex, приложение, данные, восстановление, заявление, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 20:00 Фото: unsplash
В "Яндексе" рассказали, сколько данных клиентов удалось восстановить в облачной платформе Yandex Cloud после атак на дата-центры, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе компании РБК 10 ноября 2026 года, "Яндекс" восстановил доступ к 97,16% клиентских данных в Yandex Cloud.

"Оставшиеся 2,84% восстановить невозможно из-за критических повреждений оборудования и отсутствия у клиентов бэкапов на платформе. У клиентов, которые использовали инструменты резервного копирования Yandex Cloud, потерь данных не произошло – сохранены все 100%", – сообщили в пресс-службе компании.

Как заверили в "Яндексе", компания изменила настройки резервного копирования.

Если раньше пользователям нужно было самостоятельно подключать эту функцию, то теперь она автоматически включается при создании новых виртуальных машин. Эта услуга предоставляется на прежних условиях, при этом клиенты могут отказаться от нее.

Также в компании добавили, что инженеры продолжают распределять вычислительные ресурсы Yandex Cloud по новым независимым локациям в разных регионах России.

"Количество локаций продолжит увеличиваться", – заключили в пресс-службе "Яндекса".

11 октября 2026 года пресс-служба Яндекс Go заявила о том, что сервисы компании работают с перебоями или могут быть временно недоступны. В компании пояснили, что сбои в работе сервисов "Яндекса" произошли из-за повреждения дата-центров.

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, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 20:00
Массовый сбой в работе сервисов "Яндекс": министерство ИИ Казахстана сделало заявление

14 октября депутат Курултая Ляззат Жылкыбаева обратилась к генеральному прокурору Берику Асылову и Жаслану Мадиеву из-за массового сбоя в работе сервисов "Яндекс". По ее словам, "каждый день, когда сервис, обрабатывающий номер телефона, адрес, маршрут передвижения и платежные данные граждан, останавливается на одном дефекте за рубежом, требуется прозрачное определение, в какой именно стране, в каком правовом режиме эти данные обрабатываются".

4 ноября депутат Курултая Гульзира Атабаева предложила разработать меры защиты доходов таксистов и курьеров при длительных сбоях цифровых платформ, включая возможность компенсаций за потерянный заработок.

А 10 ноября стало известно, что в Казахстане внеплановые проверки ждут пять компаний "Яндекса" после сбоя в работе такси. Об этом сообщил Жаслан Мадиев.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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