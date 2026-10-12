Когда "Яндекс" заработает в полном объеме в Казахстане – ответ Мадиева

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 12 октября 2026 года в кулуарах Акорды рассказал, когда работа сервисов "Яндекса" в Казахстане стабилизируется, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ обратили внимание на перебои в работе сервисов "Яндекса" в нашей стране и поинтересовались, рассматривается ли возможность разработки отечественной цифровой платформы для оказания аналогичных услуг такси и доставки.

"Яндекс" работает. Они начали работы по стабилизации работы платформы. Надеемся, что через 2-3 дня все заработает в полном объеме", – ответил Жаслан Мадиев.

Ранее в Министерстве ИИ сообщили, что серверы хранения персональных данных казахстанских пользователей "Яндекса" работают штатно.

До этого пресс-служба Яндекс Go заявила о том, что сервисы компании работают с перебоями или могут быть временно недоступны. В связи с этим компания извинилась перед пользователями, водителями и курьерами за неудобства.

В компании пояснили, что сбои в работе сервисов "Яндекса" произошли из-за повреждения дата-центров. Также из заявления компании следовало, что "инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуется больше всего людей, и продолжают работу, чтобы все сервисы как можно скорее стали доступны в полном объеме во всех регионах".