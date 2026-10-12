Арт-маршрут на набережной Есентая завершили: чем закончились споры в Сети и что говорят жители

На набережной Есентая в Алматы завершили новый арт-маршрут, который вызвал бурю обсуждений в Сети. Необычные рисунки стали частью городского пейзажа и повседневной жизни жителей ближайших районов. Zakon.kz прогулялся по обновленной набережной и узнал у местных, как они оценили перемены.

У каждого города есть места, к которым привыкаешь настолько, что перестаешь их замечать. Они становятся частью привычного маршрута. Здесь идешь на работу, там гуляешь с собакой, а мимо этих серых плит проходишь уже который год. Для жителей Коктема-1 и Коктема-2 такой была набережная Есентая. До недавнего времени – просто знакомый пейзаж, на который редко обращаешь внимание. Теперь же взгляд невольно задерживается.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

На участке от улицы Бухар Жырау до улицы Тимирязева бетон вышел из тени и заявил о себе очень громко. Серые поверхности превратились в масштабную художественную композицию с яркими линиями, смелыми формами и собственным настроением. Пространство, которое раньше было лишь частью будней жителей и гостей города, обрело новый характер. И обычная прогулка вдоль реки теперь становится поводом посмотреть по сторонам и увидеть знакомый район немного другими глазами.

Арт-маршрут устроен так, что увидеть его целиком с одной точки не получится. Композиция раскрывается постепенно, шаг за шагом, пока человек идет вдоль реки. Получается своеобразная прогулка, в которой сам маршрут становится частью произведения.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Новый облик участка Есентая уже успел вызвать бурные обсуждения в социальных сетях. Одни приветствовали перемены, другие критиковали непривычные цвета и формы. Впрочем, интернет-споры – это только одна сторона истории. Куда интереснее узнать мнение тех, для кого эта набережная – не случайная точка на карте, а часть повседневной жизни.

Ведь у каждого района есть своя память, свои привычные маршруты и свое представление о том, каким должен быть город. И любое заметное изменение неизбежно становится проверкой на вкус, открытость новому и готовность принять непривычное.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Мы переехали в этот район в 2012 году, и я очень его люблю. По этой набережной я ходила в школу, бегала за продуктами в супермаркет. А в детстве, признаюсь, даже сама рисовала на этом бетоне, правда, мелками, а зимой мы с одноклассниками катались здесь с горок. Тогда бетон казался просто частью пейзажа. Красиво было разве что к концу весны и летом, когда пускали воду. Честно говоря, когда только начали появляться наброски, я отнеслась к этой идее скептически. Но сейчас смотрю и понимаю: получилось действительно круто. У нашего района всегда были свой вайб, свой характер, своя атмосфера. А теперь он стал ярче, заиграл новыми красками. И мне радостно видеть, как меняется место, с которым связано столько воспоминаний", – говорит жительница Коктема-1 Адина.

В основу проекта легли строки песен о городе. Они появляются по ходу прогулки, складываясь в единый визуальный рассказ. А с помощью QR-кода можно будет включить музыкальное произведение и пройти маршрут, находя его строки в разных частях композиции.

У городского искусства есть особенность: от него сложно отвести взгляд, но еще сложнее добиться единодушия. Особенно когда оно появляется не в галерее, куда человек приходит по собственному желанию, а прямо на привычных улицах и набережных.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Яркие краски на открытом воздухе – это не только вопрос эстетики, но и вопрос практичности. Солнце, осадки, перепады температур и ветер постепенно испытывают любое покрытие на прочность.

"Для оформления бетонных поверхностей используют профессиональные фасадные краски для наружных работ и специализированные граффити-краски. При выборе материалов учитываются их устойчивость к погодным условиям, сохранение цвета и долговечность покрытия. Проект реализуется за счет спонсорских средств, как и благоустройство набережной", – рассказали в акимате города.

У нового арт-маршрута есть все шансы стать еще одной заметной точкой на городской карте. Но его судьбу определит не только яркость красок или масштаб рисунков. Не менее важно, почувствуют ли жители, что это пространство стало интереснее и комфортнее именно для них.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Раньше на бетоне постоянно появлялись какие-то сомнительные признания в любви, оскорбительные надписи и лишь изредка действительно достойные граффити. Мы уже привыкли к этому: искусство на заборах существует испокон веков, никуда от него не денешься. Но когда началась полная реконструкция аллеи и набережной, мы, честно говоря, были не в восторге. Пока шел ремонт, даже за продуктами нормально сходить было сложно. Все эти изменения нарушили привычный быт, и порой злости не хватало. Казалось, что одни неудобства. Зато теперь ремонт наконец закончился и результат радует глаз. Рисунки на бетонных каскадах смотрятся красиво, пространство стало гораздо приятнее. И что немаловажно, теперь вместо сомнительных надписей – настоящее оформление. По крайней мере, какой-нибудь Вася уже не будет признаваться здесь в вечной любви. В общем, нас все устраивает. Главное, что теперь приятно выйти на прогулку и посмотреть вокруг", – говорит пенсионерка Ирина.

Городское искусство всегда немного больше, чем рисунки на стенах. Оно становится частью повседневной жизни, вызывает споры, собирает комплименты и критику, но главное – заставляет людей замечать пространство вокруг себя.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Набережная Есентая тоже прошла этот путь: от привычных серых бетонных плит до яркого арт-маршрута, который теперь стал частью района. И хотя в социальных сетях перемены вызвали немало обсуждений, во время нашей прогулки мы не встретили среди жителей ближайших районов тех, кто был бы категорически против нового оформления, – ни в период реализации проекта, ни после его завершения.

Похоже, городские перемены не всегда требуют единодушия с первого дня. Иногда нужно дать им время и однажды обнаружить, что то, к чему привык за долгие годы, может выглядеть совсем иначе. И даже стать немного ближе.