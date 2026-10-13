Три панорамные площадки недалеко от Медео, от которых захватывает дух – фоторепортаж

Октябрь – идеальная пора для походов в горы. На улице уже не жарко, но еще тепло и сухо. И, конечно же, очень красиво. Корреспондент Zakon.kz собрал три легких маршрута с завораживающими видами, которые по силам каждому.

Где находится самый легкий маршрут с видом на горы

Этот маршрут пройдут и пожилые, и дети, и те, кто очень спешит. Чтобы попасть туда, на машине нужно доехать до парковки на канатную дорогу Медео – Шымбулак и подняться чуть выше, до аллеи ресторанов, а на автобусе – выйти на остановке "Медео" и пройти немного вниз. Между ресторанами будет проход в сторону гор, а в конце него – лестница.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Идти по ней придется всего пару минут. По пути будет нижняя беседка, но лучше пройти до второй, которая выше. Отсюда открывается вид на горы, канатную дорогу и знаменитые "Ласточки". Самые красивые моменты можно поймать на закате. И не бойтесь любоваться вплоть до захода солнца: лестница в темное время суток подсвечивается.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Смотровая "Слониха"

Почему гора так называется, – неизвестно. Есть предположение, что ее очертания отдаленно напоминают слона, но мы такого сходства не заметили. Это второй по сложности маршрут. Идти недалеко и недолго, но вначале подъем довольно крутой.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Маршрут начинается от трехэтажных домов ниже станции канатной дороги. Сразу за шлагбаумом есть указатели. Также указатели расставлены по всему маршруту, поэтому потеряться будет трудно. Навигатор после второго указателя ведет через территорию частного хозяйства, однако хозяева часто ругают или не пускают людей, так что лучше идти по обозначенному маршруту. Там для удобства стоят цепочные перила.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Чуть дальше тропа разделяется на нижнюю и верхнюю. По уровню они примерно одинаковые – выбирайте любую. И следом дороги расходятся: одна идет на "Каракунгей", вторая – собственно на "Слониху". Виды осенних гор сопровождают на всем протяжении пути, но в конце вы сможете насладиться ими в полной мере.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

На смотровой площадке установлена лавочка, где можно отдохнуть, перекусить или просто посидеть и полюбоваться. С одной стороны видны снежные пики в окружении золотисто-красных осенних холмов, а с другой – город.

Смотровая "Каракунгей"

Эта смотровая находится на одноименном хребте. С нее открывается одновременно вид на дорогу к Медео, Бутаковское ущелье и башню "Кок-Тобе".

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Добраться можно двумя способами. Если вы ходили на "Слониху", то от нее прямо по хребту идти минут десять. Если вы идете от парковки, то сначала маршрут такой же, как на "Слониху", но на развилке будет указатель "Каракунгей" направо.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Подъем местами крутой, но не долгий. У нас очень медленным шагом с остановками для фото ушло примерно 50 минут. В быстром темпе и без остановок дойти можно за 30. На смотровой площадке есть две лавочки, но там обычно много людей. Можно пройти чуть дальше по тропе, там будет еще одна лавочка с видом на другую сторону. На ней обычно меньше людей.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова