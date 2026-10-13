Три панорамные площадки недалеко от Медео, от которых захватывает дух – фоторепортаж
Где находится самый легкий маршрут с видом на горы
Этот маршрут пройдут и пожилые, и дети, и те, кто очень спешит. Чтобы попасть туда, на машине нужно доехать до парковки на канатную дорогу Медео – Шымбулак и подняться чуть выше, до аллеи ресторанов, а на автобусе – выйти на остановке "Медео" и пройти немного вниз. Между ресторанами будет проход в сторону гор, а в конце него – лестница.
Идти по ней придется всего пару минут. По пути будет нижняя беседка, но лучше пройти до второй, которая выше. Отсюда открывается вид на горы, канатную дорогу и знаменитые "Ласточки". Самые красивые моменты можно поймать на закате. И не бойтесь любоваться вплоть до захода солнца: лестница в темное время суток подсвечивается.
Смотровая "Слониха"
Почему гора так называется, – неизвестно. Есть предположение, что ее очертания отдаленно напоминают слона, но мы такого сходства не заметили. Это второй по сложности маршрут. Идти недалеко и недолго, но вначале подъем довольно крутой.
Маршрут начинается от трехэтажных домов ниже станции канатной дороги. Сразу за шлагбаумом есть указатели. Также указатели расставлены по всему маршруту, поэтому потеряться будет трудно. Навигатор после второго указателя ведет через территорию частного хозяйства, однако хозяева часто ругают или не пускают людей, так что лучше идти по обозначенному маршруту. Там для удобства стоят цепочные перила.
Чуть дальше тропа разделяется на нижнюю и верхнюю. По уровню они примерно одинаковые – выбирайте любую. И следом дороги расходятся: одна идет на "Каракунгей", вторая – собственно на "Слониху". Виды осенних гор сопровождают на всем протяжении пути, но в конце вы сможете насладиться ими в полной мере.
На смотровой площадке установлена лавочка, где можно отдохнуть, перекусить или просто посидеть и полюбоваться. С одной стороны видны снежные пики в окружении золотисто-красных осенних холмов, а с другой – город.
Смотровая "Каракунгей"
Эта смотровая находится на одноименном хребте. С нее открывается одновременно вид на дорогу к Медео, Бутаковское ущелье и башню "Кок-Тобе".
Добраться можно двумя способами. Если вы ходили на "Слониху", то от нее прямо по хребту идти минут десять. Если вы идете от парковки, то сначала маршрут такой же, как на "Слониху", но на развилке будет указатель "Каракунгей" направо.
Подъем местами крутой, но не долгий. У нас очень медленным шагом с остановками для фото ушло примерно 50 минут. В быстром темпе и без остановок дойти можно за 30. На смотровой площадке есть две лавочки, но там обычно много людей. Можно пройти чуть дальше по тропе, там будет еще одна лавочка с видом на другую сторону. На ней обычно меньше людей.
Советы туристам:
· На "Слониху" и "Каракунгей" лучше идти в сухую погоду, тропы в дождь могут сильно размокнуть.
· Надевайте удобную и закрытую обувь.
· Возьмите с собой дополнительную теплую одежду – на хребте дует холодный ветер.
· Убирайте за собой мусор и берегите природу.