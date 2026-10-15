Как оживить 180-летнюю домбру: мастер из области Жетысу раскрыл секреты своего ремесла

В мастерской жителя Ушарала Ертая Умуртаева рождаются вещи, которые сегодня нечасто встретишь даже в специализированных магазинах. Чтобы увидеть это таинство, в гостях у ремесленника побывала корреспондент Zakon.kz.

Здесь изготавливают традиционные казахские музыкальные инструменты, восстанавливают старинные домбры, создают удивительные деревянные игрушки, способные двигаться под музыку, и даже выполняют необычные заказы для шаманских обрядов. За годы работы мастер освоил множество направлений народного ремесла, а его изделия теперь можно встретить не только в Казахстане, но и далеко за его пределами.

Интерес к творчеству появился у Ертая еще в детстве. Родился он в селе Казахстан области Жетысу, примерно с пяти лет увлекался рисованием, а позднее поступил на художественный факультет Казахского национального педагогического университета имени Абая. Однако дело, которому предстояло стать главным в его жизни, нашел не сразу.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Все изменилось после его знакомства с одним мастером по изготовлению музыкальных инструментов. Однажды побывав в его мастерской, молодой человек настолько заинтересовался процессом создания домбры, что решил самостоятельно освоить это ремесло.

"Моей первой работой была небольшая детская домбра. Мы тогда только учились правильно гнуть древесину, собирать корпус, подготавливать детали. Это было примерно в 2006 году. Конечно, первый инструмент получился неидеальным, но результат мне понравился и вдохновил на то, чтобы продолжать работу". Ертай Умуртаев

Со временем увлечение переросло в настоящее мастерство, а ассортимент изделий значительно расширился. Сегодня в мастерской Умуртаева изготавливают не только домбры, но и кобызы, жетыгены, дауылпазы, мандолины, традиционные национальные игрушки ортеке и даже шаманские бубны. Всего в творческом арсенале умельца около 20 видов изделий, каждое из которых требует особого подхода, знания свойств древесины и тонкостей изготовления.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"Особенно приятно, когда дети начинают играть на моих инструментах, а потом добиваются больших успехов. Бывает, молодые музыканты присылают видеозаписи своих выступлений из-за границы. Слышать, как сделанная тобой домбра звучит где-нибудь в Нью-Йорке, – особенное чувство". Ертай Умуртаев

Среди тех, для кого он изготавливал инструменты, – известные казахстанские исполнители Секен Турысбек, Ринат Заитов и Саят Медеуов. Но сам Ертай подчеркивает, что большинство его работ находится у обычных любителей музыки, преподавателей и учеников музыкальных школ.

Изготовление домбры требует не только художественного вкуса, но и точных расчетов. Большое значение имеет древесина, ее плотность, структура волокон и даже расположение годовых колец. Используется клен, бук, ясень, явор, а для особых заказов – палисандр, эбеновое и красное дерево.

"Древесина прежде всего должна быть твердой и долговечной. Очень важна ее структура, ведь от этого зависит звучание инструмента. Для обычных домбр мы чаще используем клен, бук и ясень. Но бывают и специальные заказы, для которых приобретаем ценные породы дерева. Например, один качественный кусок индийского палисандра может стоить около 150 долларов". Ертай Умуртаев

Отдельное место в работе Ертая занимает изучение и восстановление старинных инструментов. Один из самых ценных экспонатов его коллекции – домбра возрастом около 180 лет, привезенная из Карабулака. Она досталась мастеру в крайне плохом состоянии.

"Эту домбру мне подарил близкий друг. Я изготовил для него новый инструмент, а он сказал, что старинная домбра должна храниться у человека, который понимает ее настоящую ценность. Когда она попала ко мне, задняя часть корпуса была почти полностью растрескавшейся, дека сильно повреждена, некоторые детали вообще отсутствовали. Я постараюсь восстановить ее, максимально сохранив первоначальную форму и конструкцию". Ертай Умуртаев

По словам мастера, старинные домбры представляют интерес не только как музыкальные инструменты, но и как свидетельства истории национального искусства. В разных регионах Казахстана существовали собственные разновидности домбры, отличавшиеся формой, размерами и особенностями звучания.

"Например, существовали қалақ домбра, жұмыр домбра и другие разновидности. Одни использовались в традиционном пении, другие были удобнее для акынов и участников айтысов. Мы и сегодня продолжаем изучать старинные образцы". Ертай Умуртаев

Однако одними музыкальными инструментами деятельность мастера не ограничивается. Особый интерес вызывают изготовленные им ортеке – деревянные фигурки горных козлов, которые буквально оживают под звуки домбры.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Секрет этого необычного представления заключается в тонких нитях, соединяющих фигурку с пальцами музыканта. Стоит исполнителю начать играть, как деревянный козлик принимается подпрыгивать, кланяться и отбивать ритм. Так соединяются музыка, кукольное искусство и народная традиция.

Ортеке, кстати, не просто забавная игрушка. Это уникальное исполнительское искусство казахского народа в 2022 году было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а сейчас переживает новое рождение. Ортеке демонстрируют на фестивалях, культурных мероприятиях и выставках, а мастера экспериментируют с конструкциями и создают новые разновидности деревянных фигурок.

"В своей мастерской я изготавливаю несколько видов ортеке. Работа начинается с подготовки древесины, после отдельно вырезаются детали, подгоняются соединения и собирается механизм. Сейчас ортеке особенно активно популяризируют в Таразе и Туркестане. Мы знакомы с мастерами из этих городов, общаемся, обмениваемся опытом. В нашем регионе это пока одно из первых подобных направлений". Ертай Умуртаев

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

По словам умельца, такие изделия вполне могут стать узнаваемыми национальными сувенирами. Их стоимость составляет от 50 тысяч до 100 тысяч тенге в зависимости от сложности конструкции и исполнения.

"Сегодня одна из основных проблем для отечественных мастеров – конкуренция на рынке. Некоторые продавцы через интернет закупают более дешевые, отштампованные в цехах музыкальные инструменты из Каракалпакстана и Кыргызстана. Конечно, это создает конкуренцию для нас". Ертай Умуртаев

Конкурировать с дешевыми фабричными инструментами мастерам становится все сложнее. Но Ертай Умуртаев не собирается отказываться от ручного труда. За годы работы он изготовил около 2 500 инструментов, и некоторые из них сегодня звучат за тысячи километров от Ушарала. Для мастера это, пожалуй, лучшее подтверждение того, что его труд востребован.