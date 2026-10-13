Куда улетают птицы из Казахстана: откуда в городе появились новые виды

На время холодов Казахстан покидают привычные нам птицы, отправляясь в жаркие страны. При этом часть пернатых остается зимовать в республике. Жители заметили, что и в Алматы зимой также появляются новые виды. Кто участвует в сезонных путешествиях, рассказал Zakon.kz орнитолог.

Каждую осень происходит незаметная для многих смена птичьего населения Казахстана. Примелькавшиеся глазу летние пернатые постепенно исчезают из городских парков, садов и предгорий, а на их место приходят другие птахи. Одни преодолевают тысячи километров, чтобы пережить зиму в теплых краях, другие перемещаются на небольшие расстояния, а третьи остаются рядом с человеком даже в морозы.

Почему птицы отправляются в такие дальние путешествия, как выбирают себе маршруты и когда возвращаются обратно? Об этом рассказал заведующий лабораторией орнитологии и герпетологии Института зоологии РК Бекжан Бердикулов.

Почему птицы улетают осенью

Фото: pixabay

Многие считают, что главная причина перелетов, это наступление холодов. Однако, как объясняет специалист, решающую роль чаще играет не температура, а доступность пищи.

Для ласточек, стрижей и многих других насекомоядных птиц с приходом осени возникает серьезная проблема: насекомых становится значительно меньше. Даже если сентябрь выдается теплым, прокормиться в прежних условиях им становится сложнее.

У других видов свои причины для перемещений. Для водоплавающих птиц большое значение имеет состояние водоемов. Пока вода остается открытой и есть корм, некоторые утки могут задерживаться в северных районах. Когда водоемы замерзают, им приходится перемещаться южнее.

По словам орнитолога, на сроки миграции также влияют продолжительность светового дня, врожденные биологические ритмы, температура, снежный покров, ветер и осадки. Поэтому птицы начинают готовиться к отлету задолго до первых серьезных морозов.

оранжевый земляной дрозд. Фото: pixabay

Некоторые виды отправляются в путь уже в августе. В это время могут улетать кукушки, удоды, соловьи, мухоловки и часть славок. В конце августа и сентябре активнее мигрируют ласточки, желтые трясогузки, щурки, сизоворонки и многие виды пеночек. Осень – также важный период перемещения хищных и водоплавающих птиц.

"У деревенской ласточки основной отлет в Казахстане обычно приходится на середину сентября – начало октября. Кукушки могут начинать миграцию еще в конце июля или августе", – добавил специалист.

При этом нельзя утверждать, что все представители одного вида обязательно улетают одновременно. У некоторых птиц миграция частичная: одни особи отправляются на юг, другие остаются зимовать севернее, а третьи кочуют в поисках подходящих условий.

От Казахстана до Африки: куда ведут птичьи маршруты

Казахстан занимает особое место на карте птичьих миграций. Через нашу страну проходят три крупных международных миграционных пути, связывающих северные районы Евразии с Центральной и Южной Азией, Ближним Востоком и Африкой.

Один из основных – Центрально-Азиатский пролетный путь. По нему птицы из Казахстана, Сибири и других северных районов направляются через Центральную Азию в Узбекистан, Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индию, Иран и страны Персидского залива. Этим маршрутом пользуются водоплавающие птицы, кулики, журавли, хищники и многие другие виды.

Западные и частично северные районы Казахстана связаны с другим крупным направлением – Западно-Азиатско-Восточно-Африканским пролетным путем. Он проходит через Прикаспий, Кавказ и Западную Азию в сторону Ближнего Востока и далее в Африку.

Восточная часть страны связана с Восточно-Азиатско-Австралазийским миграционным путем, который ведет через Китай в Восточную и Юго-Восточную Азию. При этом далеко не все птицы, использующие это направление, летят до Австралии: многие зимуют значительно севернее.

Таким образом, птицы из разных регионов Казахстана могут направляться совершенно в разные стороны. Даже представители одного вида, гнездящиеся на западе и востоке страны, иногда используют разные маршруты.

"Это хорошо видно на примере журавля-красавки. Исследования с использованием GPS/GSM-передатчиков показали, что птицы из Западного Казахстана могут лететь через Кавказ, Иран, Ирак и Саудовскую Аравию к местам зимовки в Судане и прилегающих районах Африки. Красавки из восточной и юго-восточной части страны выбирают другое направление – через Центральную Азию, Афганистан и Пакистан в Индию. Одна из помеченных птиц преодолевала маршрут через Тянь-Шань, пустыню Такла-Макан, Каракорум и Гималаи, после чего зимовала в индийском штате Раджастан", – пояснил орнитолог Бекжан Бердикулов.

Таким образом, путь птицы зависит не только от ее вида, но и от того, где именно она гнездится.

Как птицы преодолевают тысячи километров

Дальние перелеты требуют огромных энергетических затрат. При этом птицы не обязательно летят непрерывно от Казахстана до места зимовки. На протяжении маршрута они останавливаются, отдыхают и восполняют запасы энергии.

"Важную роль играют условия на пути. Ветер может помогать движению или, наоборот, затруднять его. Осадки и другие неблагоприятные явления способны задерживать миграцию. Если на привычном месте остановки исчезает корм или высыхает водоем, птицам приходится искать альтернативные участки", – объяснил Бекжан Бердикулов.

Большая часть миграции некоторых видов проходит ночью. Поэтому даже если человек не видит в небе крупных стай, это не означает, что перелет не происходит.

Ученые восстанавливают маршруты с помощью кольцевания и современных электронных устройств. На птиц устанавливают специальные метки, которые позволяют получать сведения об их перемещениях. Кольца, найденные в других странах, также помогают устанавливать связь между местами гнездования и зимовки.

"Одним из важнейших центров изучения миграции в Казахстане является орнитологическая станция на перевале Шакпак на юге страны. Наблюдения там ведутся с 1966 года, а общее количество окольцованных птиц превысило два миллиона". Бекжан Бердикулов

По данным многолетних наблюдений на станции, среди многочисленных осенних мигрантов встречаются деревенские ласточки и желтые трясогузки. Исследователи также изучают перемещения щурок, сизоворонок и хищных птиц. Возвраты колец позволяют проследить их географические связи с различными регионами Евразии.

Какие птицы улетают из Алматы

сизоворонка. Фото: pixabay

В Алматы и предгорьях Иле-Алатау осенью можно наблюдать отлет нескольких хорошо знакомых видов.

К перелетным относятся деревенские и городские ласточки, кукушки, удоды, золотистые щурки, сизоворонки, соловьи, желтые трясогузки, многие славки и пеночки.

Они покидают город и его окрестности не в один день. Миграция растягивается на недели, а у некоторых видов – на месяцы. Поэтому в начале осени одни летние птицы уже могут исчезнуть, тогда как другие еще продолжают встречаться в парках и предгорьях.

"Точные места зимовки именно алматинских популяций многих мелких птиц пока изучены недостаточно. Определить маршрут таких видов непросто из-за их небольшого размера: установить на них электронные устройства можно не всегда". Бекжан Бердикулов

При этом Алматы находится рядом с важными природными территориями, где птицы могут останавливаться во время сезонных перемещений.

Одно из так их мест – Сорбулакская система озер. Здесь зарегистрировано более 300 видов птиц, а многолетние наблюдения и кольцевание помогают изучать перемещения пернатых между разными частями Евразии.

Большое значение имеют также дельта реки Или, южная часть Балхаша и Капчагайское водохранилище. Предгорья и речные долины Иле-Алатау важны для горных воробьиных, хищных птиц и видов, которые сезонно перемещаются между высокогорьем и более низкими участками.

Кто остается зимовать в Алматы

Несмотря на отлет летних птиц, зимой Алматы не остается без пернатых обитателей.

Круглый год или большую часть зимы здесь можно встретить больших синиц, домовых и полевых воробьев, сорок, сизых голубей, кольчатых горлиц, маин и черных дроздов. В городе также встречаются щеглы, чижи и представители семейства вьюрковых.

Одно из преимуществ городской среды – сравнительно мягкий микроклимат. В Алматы много деревьев и кустарников, есть кормушки, пищевые отходы и участки незамерзающей воды. Все это позволяет некоторым птицам переживать зиму в городе, хотя за его пределами условия могут быть значительно суровее.

серая цапля. Фото: pixabay

Однако зимой в Алматы можно увидеть не только тех, кто остается здесь круглый год.

В холодный сезон происходит своеобразная смена птичьего населения: одни виды улетают, а другие появляются благодаря перемещениям из более северных районов или спускаются с гор.

Интересный пример – зяблик и юрок. По многолетним наблюдениям алматинских орнитологов, раньше зимой эти птицы считались сравнительно редкими и могли встречаться не каждый год. В более поздний период их стали замечать значительно чаще.

Но это не означает, что зяблики и юрки полностью перестали быть перелетными. Скорее, часть популяции стала зимовать севернее, чем прежде, либо увеличилось количество особей, остающихся в городе.

На это могут влиять более мягкие зимы, городской микроклимат и доступность пищи. При этом, чтобы уверенно связать такие изменения именно с климатом, необходимы длительные стандартизированные наблюдения.

Меняется ли миграция из-за потепления

Климатические изменения действительно способны влиять на сезонные перемещения птиц, но зависимость здесь сложнее, чем может показаться.

У многих видов сроки миграции определяются прежде всего длиной светового дня и внутренними биологическими часами. Однако конкретные даты отлета и прилета могут меняться в зависимости от температуры, ветра, осадков и наличия корма.

Теплая осень иногда позволяет птицам задержаться дольше, если насекомые продолжают летать, а водоемы остаются незамерзающими. Но у дальних мигрантов внутренний сезонный ритм может оказаться важнее местной температуры.

Международные многолетние исследования показывают, что многие виды весной начинают миграцию раньше. С осенним перелетом все сложнее: одни птицы задерживаются, другие улетают раньше, а у некоторых заметных изменений не наблюдается.

Для Алматы пока недостаточно длинных стандартизированных рядов наблюдений, чтобы точно утверждать, что определенный вид за последние десятилетия стал улетать на конкретное количество дней позже.

Когда птицы вернутся весной

Весенняя миграция начинается еще до наступления устойчивого тепла. Первые перемещения можно наблюдать в конце февраля и марте. В это время возвращаются некоторые виды, совершающие относительно короткие перелеты, а также перемещаются водоплавающие птицы.

Март и апрель становятся периодом активного возвращения трясогузок, части горихвосток, хищных и других видов. Апрель – один из главных месяцев весенней миграции в районе Алматы.

В середине апреля и мае появляются многие дальние мигранты: кукушки, соловьи, щурки, иволги и другие насекомоядные птицы.

При этом каждый год сроки могут отличаться. Если весна наступает рано и насекомые появляются раньше, некоторые птицы могут вернуться быстрее. Но многое зависит и от условий за тысячи километров от Казахстана.

Например, птица, зимовавшая в Индии или Африке, может задержаться из-за засухи, встречного ветра или неблагоприятных условий на промежуточной остановке.

Поэтому точные даты весеннего возвращения заранее назвать невозможно. Орнитологи ориентируются на многолетние диапазоны, а не на неизменный календарь.

Как заметить миграцию и помочь птицам

стрижи, щурки. Фото: pixabay

Как отметил специалист, наблюдать за сезонными перемещениями можно и без специального оборудования. Осенью стоит обращать внимание на ласточек: перед отлетом они нередко собираются в крупные стаи и сидят группами на проводах.

Постепенно исчезают стрижи, щурки, удоды и другие характерные летние виды. В городских парках могут появляться птицы, которых летом встречают реже, в том числе различные пеночки, мухоловки, горихвостки и трясогузки, находящиеся на пролете.

"Хорошее время для наблюдений – утренние часы. В Алматы для этого подходят парки, предгорья и водоемы, а в Алматинской области – природные территории, где останавливаются водоплавающие и околоводные птицы", – уточнил орнитолог.

Не менее важно сохранять места, необходимые пернатым для отдыха. Во время длительной миграции птицам нужны безопасные участки, где можно восстановить силы и найти корм. Осушение водоемов и уничтожение естественных местообитаний лишают их таких возможностей.

Среди других опасностей – линии электропередачи, столкновения со стеклянными фасадами и дезориентирующее искусственное освещение в ночное время.

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Для Казахстана, через который проходят крупные международные миграционные пути, сохранение водоемов и природных территорий имеет особое значение.

Осенью птицы покидают наши города, но это не прощание навсегда. Уже через несколько месяцев многие из них снова появятся в небе над Алматы, напоминая о том, что за привычной сменой сезонов стоит одно из самых удивительных явлений природы – ежегодное путешествие через целые континенты.