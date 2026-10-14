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Советы

Названы способы снизить риск близорукости у детей

Названы способы снизить риск близорукости у детей, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 18:46 Фото: magnific.com
Проводить больше времени на улице, правильно организовать освещение и регулярно отвлекаться от книг и экранов – эти привычки могут помочь снизить риск развития близорукости у детей, сообщает Zakon.kz.

О том, на что родителям стоит обратить внимание, Ленте.ру рассказал врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Антон Казанцев.

Одним из важнейших факторов специалист назвал пребывание на открытом воздухе. По его словам, яркий дневной свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, который участвует в механизмах, сдерживающих развитие миопии. Поэтому детям рекомендуется проводить на улице около двух часов в день. Даже в пасмурную погоду освещение на улице значительно ярче, чем в помещении, отметил врач.

Не меньшее значение имеет рабочее место ребенка. При занятиях за столом важно включать общий свет, даже если используется настольная лампа.

"Общий свет в детской включается всегда, даже при работе настольной лампы. Оптимальный выбор – нейтральный белый свет 4000-4500K. Лампа располагается слева для правшей и справа для левшей, чтобы тень от руки не падала на стол. Контраст между яркой поверхностью и темной комнатой утомляет зрение интенсивнее длительной работы с экраном", – сообщил специалист.

Еще одно правило касается расстояния до книги или тетради. Оно должно составлять 30-40 см. По словам офтальмолога, правильную дистанцию можно проверить по положению ребенка за столом: его локти должны лежать на поверхности, а голова не должна тянуться к странице.

Регулярные перерывы – еще одна важная привычка. Каждые 20 минут занятий вблизи ребенку следует на 20 секунд переводить взгляд на предмет, расположенный на расстоянии более шести метров. Для этого можно выбрать заметную наклейку на противоположной стене.

"Самая простая привычка, которой стоит научиться, – это смотреть в окно во время перемен между уроками. Не в телефон, а на удаленные объекты: деревья, облака, горизонт. Это переключает зрение с ближней фокусировки на дальнюю и дает мышцам разрядку", – посоветовал Казанцев.

Также специалист обратил внимание на микроклимат в детской комнате. Сухой воздух может негативно влиять на слезную пленку и вызывать пересыхание поверхности глаза. В таких условиях ребенок может чаще щуриться и тереть глаза. Для поддержания комфортной влажности офтальмолог рекомендует ориентироваться на показатель 40-60%, регулярно проветривать помещение и при необходимости использовать увлажнитель воздуха.

"Миопия формируется постепенно, особенно в условиях недостатка света, сухого воздуха и ограниченного пространства. Но эти условия поддаются коррекции, и для этого не требуется отказывать ребенку в гаджетах, достаточно лишь изменить освещение, влажность и расстояние. Начните с одного правила, постепенно добавляя остальные, и скоро вы заметите, как ваш ребенок перестает щуриться и легче переключает взгляд с ближних объектов на дальние", – заключил специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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