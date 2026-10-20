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Как в фильмах – не будет: насколько защищены гражданские самолеты в Казахстане

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 12:50 Фото: unsplash
"Самолетные" клише в кинематографе – отдельный жанр абсурда. Что не воздушное судно в кадре, то обязательно упадет, будет захвачено или погублено метеоусловиями. Но жизнь – это не фильм. Zakon.kz рассказывает, как в действительности обстоят дела в сфере гражданской авиации.

Пришел, увидел – полетел

Многие согласятся, что самый жирный штамп боевиков – угон гражданского самолета, показанный так, будто это не сложнее, чем сесть в игрушечную машинку в парке развлечений и поехать за сладкой ватой.

Из той же серии – коварные террористы, пробравшиеся на борт с мультяшно выглядящей взрывчаткой, издали похожей на связанные вместе втулки от туалетной бумаги. Хотя, если верить "фабрике грез", иногда можно обойтись и без проникновений – изменить маршрут движения судна извне или вовсе завербовать не в меру доверчивого члена экипажа.

В Авиационной администрации Казахстана с Голливудом готовы поспорить. Там отметили: защита гражданской авиации от актов незаконного вмешательства обеспечивается многоуровневой системой мер, включающей предупреждение и выявление потенциальных угроз, контроль безопасности, оценку рисков и подготовку авиационного персонала.

Впрочем, вдаваться в подробности там не стали. По понятным причинам.

Лишь уточнили, цитируем:

"В целом обеспечение безопасности представляет собой непрерывный процесс, требующий согласованной работы уполномоченных государственных органов, авиационных организаций и их персонала. Все принимаемые меры направлены прежде всего на защиту жизни и здоровья пассажиров и членов экипажей воздушных судов".

Нечеловеческая угроза

Но что мы все о людях – есть ведь непогода!

Примерные сценарии киноделов таковы:

○ Самолет попадает в ужаснейшую турбулентность.

○ Молния ударяет прямо в него.

Дальнейший расклад ужасающ: отказывает один двигатель, потом второй, все приборы становятся бесполезны, пропадает связь с землей, воздушное судно стремительно и драматично теряет высоту, в кабине начинают мигать все возможные красные лампочки, самолет входит в штопор, кусок крыла отрывается, но он продолжает упрямо лететь, ведь стейтемоподобный главный герой уверен, что еще можно побороться.

Знакомо?

А вот в Авиационной администрации Казахстана таким сюжетным поворотам немало удивились.

"Обеспечение авиационной безопасности и безопасности полетов является безусловным приоритетом. Современные воздушные суда проектируются и эксплуатируются с учетом различных нештатных ситуаций, включая неблагоприятные метеорологические условия, попадание молнии, отказы отдельных систем и оборудования. Для подобных случаев предусмотрены соответствующие технические решения и эксплуатационные процедуры, а летные экипажи проходят специальную подготовку, в том числе отработку нестандартных ситуаций на тренажерах", – рассказали там.

Конечно, авиакатастрофы, к сожалению, случаются. Однако важно помнить: самолет считается самым безопасным видом транспорта, а вероятность гибели пассажира в полете крайне мала по сравнению с возможностью смерти в "привычном" для заголовков новостных СМИ ДТП.

Вместе с тем ранее мы выяснили, можно ли угнать поезд в Казахстане и что за это будет.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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