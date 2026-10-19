Оспа обезьян в России: как защититься и какие последствия после болезни

После сообщений о госпитализации людей с подозрением на оспу обезьян в России казахстанцы задаются вопросом, грозит ли им опасность. Как передается вирус, можно ли заразиться через кровь и слизистые, как распознать болезнь и какие последствия она оставляет, выяснил Zakon.kz.

Оспа обезьян в Казахстане: есть ли риск заражения

19 октября 2026 года Министерство здравоохранения Казахстана выступило с заявлением на фоне сообщений о госпитализации людей с подозрением на оспу обезьян в России.

В ведомстве отметили, что постоянно отслеживают эпидемиологическую ситуацию в мире. При этом вероятность завоза инфекции в нашу страну не исключается из-за активных международных транспортных связей, однако риск широкого распространения заболевания среди населения оценивается как низкий.

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По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК, в Казахстане до настоящего времени не зарегистрировано ни одного случая заражения оспой обезьян.

Для предупреждения завоза инфекции в стране усилен санитарно-карантинный контроль на границе, ведется мониторинг ситуации в государствах, где выявляют заболевших, а медицинские организации и лаборатории готовятся к своевременному выявлению вируса.

Но означает ли это, что казахстанцам не о чем беспокоиться? Важно понимать, как именно передается инфекция, кто находится в группе риска и какие симптомы нельзя игнорировать, а также чем она опасна и какие последствия может оставить после выздоровления.

Редакция обратилась к профессору, заведующей кафедрой эпидемиологии с курсом ВИЧ-инфекции и инфекционного контроля Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова Гаухар Мергеновой.

Как можно заразиться: достаточно ли одного контакта?

Главный путь передачи оспы обезьян, или мпокс (mpox), – тесный физический контакт с инфицированным человеком. Риск возникает, когда человек соприкасается с высыпаниями, пораженными участками кожи, слизистыми оболочками или биологическими жидкостями заболевшего.

Заражение возможно во время интимной близости, поцелуев и других контактов кожи к коже. Вирус также может передаваться через загрязненные предметы, в том числе полотенца, постельное белье и одежду.

Передача при близком общении лицом к лицу также возможна, в частности при воздействии инфекционных респираторных частиц. Однако обычное кратковременное нахождение рядом с заболевшим не считается типичным сценарием передачи инфекции.

Мы уточнили: можно ли заразиться через кровь?

"Контакт с биологическими жидкостями, в том числе потенциально содержащими вирус, требует осторожности. Однако роль отдельных путей передачи, включая передачу через кровь, изучена не полностью. Поэтому нельзя утверждать, что любое соприкосновение с кровью обязательно приведет к заражению", – отметила врач.

Через слизистые оболочки вирус может проникнуть в организм при непосредственном контакте с инфицированными выделениями или пораженными участками слизистых, например во рту или в области половых органов.

Есть ли действие, которое гарантированно приведет к заражению? Нет. Даже после контакта с инфицированным человеком заболевание развивается не у каждого, уточнила профессор. Вероятность заражения зависит от характера и продолжительности контакта, количества вируса и других обстоятельств. При этом прямой контакт с высыпаниями и тесный интимный контакт относятся к ситуациям повышенного риска.

Что такое оспа обезьян и почему она опасна

По словам врача Гаухар Мергеновой, оспа обезьян, или мпокс, – вирусное заболевание, вызываемое вирусом MPXV. Несмотря на название, обезьяны не считаются единственным или установленным природным резервуаром возбудителя: в распространении вируса среди животных могут участвовать и некоторые виды грызунов.

Инфекция передается от животных человеку, а также от человека к человеку. В последние годы распространение заболевания во многих странах связано прежде всего с тесными контактами между людьми.

Один из наиболее характерных признаков болезни – сыпь, которая может выглядеть как отдельные болезненные прыщики, пузырьки или язвочки. Она способна появляться на лице, руках, ладонях, ступнях, во рту, а также в области половых органов и ануса.

При этом оспу обезьян не следует путать с ветрянкой: это разные заболевания, вызываемые разными вирусами.

У одних людей инфекция протекает относительно легко и заканчивается выздоровлением, у других может привести к тяжелым осложнениям. Особенно уязвимы маленькие дети, беременные женщины и люди с существенно ослабленной иммунной системой.

Через сколько дней появляются симптомы

Инкубационный период – время от заражения до появления первых признаков заболевания – обычно составляет от 1 до 21 дня.

У некоторых людей болезнь начинается с повышения температуры, озноба, головной боли, боли в мышцах и выраженной слабости. Может увеличиваться размер лимфатических узлов.

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Затем появляется сыпь, хотя у части заболевших именно она становится первым заметным симптомом. Высыпания могут быть болезненными, затрагивать слизистые оболочки и вызывать серьезный дискомфорт.

"Важно учитывать, что проявления заболевания различаются. У человека может быть всего несколько высыпаний, в том числе в интимной области, без выраженной температуры и других очевидных признаков инфекции", – считает специалист.

Поэтому обнаружить мпокс "точно" самостоятельно невозможно. По внешнему виду сыпи нельзя надежно отличить его от других заболеваний.

Если после тесного контакта с человеком, у которого подтверждена или подозревается инфекция, появились перечисленные признаки, необходимо обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу о возможном контакте.

Для подтверждения диагноза используют лабораторные исследования, обычно ПЦР-анализ материала из элементов сыпи.

"Не следует самостоятельно вскрывать или обрабатывать высыпания агрессивными средствами", – добавила врач.

Что делать, чтобы не заразиться

Полностью исключить любой риск невозможно, но вероятность заражения можно существенно снизить. Для этого не нужны сложные процедуры – главное, постараться не допустить ситуаций, при которых вирус может передаться.

В частности, специалисты рекомендуют:

избегать непосредственного контакта с кожными высыпаниями и слизистыми заболевшего;

не вступать в интимный контакт с человеком, у которого есть подозрительные симптомы или подтвержденная инфекция;

не пользоваться общими полотенцами, постельным бельем, одеждой и другими предметами личного пользования заболевшего;

тщательно мыть руки, особенно после контакта с потенциально загрязненными поверхностями;

избегать незащищенного контакта с дикими животными, особенно больными или погибшими;

во время поездок в регионы, где регистрируются случаи инфекции, соблюдать рекомендации местных органов здравоохранения.

Если в семье выявлен заболевший, необходимо соблюдать рекомендации медицинских работников по изоляции, уборке и дезинфекции, а также использованию средств индивидуальной защиты при уходе за ним.

При этом не стоит впадать в крайности: само по себе посещение общественного места или кратковременное нахождение рядом с человеком не означает, что заражение произошло.

Как лечат оспу обезьян

Специфическое лечение, которое гарантированно устраняет вирус у каждого пациента, пока не является общедоступным стандартом. В большинстве случаев организм постепенно справляется с инфекцией, а медицинская помощь направлена на облегчение симптомов и предупреждение осложнений.

Врач может рекомендовать средства для снижения температуры и уменьшения боли, уход за кожными поражениями, достаточное потребление жидкости и отдых. При тяжелом течении, выраженном иммунодефиците или развитии осложнений может потребоваться госпитализация и дополнительное лечение.

Некоторые противовирусные препараты изучаются или применяются в определенных клинических ситуациях, но их назначение зависит от медицинских показаний и действующих рекомендаций.

Самостоятельно вскрывать пузырьки, выдавливать высыпания или обрабатывать их агрессивными средствами не следует: это может травмировать кожу и повысить риск присоединения бактериальной инфекции.

При подозрении на мпокс важно ограничить контакты с окружающими до консультации с врачом. Если диагноз подтвердится, необходимо соблюдать установленный медицинскими специалистами режим изоляции.

Какие последствия могут остаться после выздоровления

Для большинства заболевших прогноз благоприятный: симптомы обычно проходят в течение двух-четырех недель. Однако выздоровление не всегда означает, что кожа сразу вернется в прежнее состояние.

Одно из возможных последствий – рубцы и изменения пигментации на месте высыпаний. Они могут быть особенно заметны, если поражения были глубокими или осложнились бактериальной инфекцией.

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В более тяжелых случаях заболевание способно приводить к серьезным осложнениям: вторичным инфекциям кожи, пневмонии, воспалению головного мозга, сердца или поражению глаз. При повреждении роговицы существует риск нарушения зрения. Высыпания и воспаление слизистых оболочек могут сопровождаться сильной болью, затруднением глотания или мочеиспускания.

"Такие осложнения возникают не у всех, но требуют медицинского наблюдения. Особенно важно не откладывать обращение за помощью людям с ослабленным иммунитетом, беременным женщинам и родителям маленьких детей, если у ребенка появились подозрительные симптомы", – сказала профессор.

При этом нет оснований утверждать, что каждый переболевший будет всю жизнь испытывать последствия инфекции или что вирус обязательно останется в организме в активном состоянии. У большинства людей острые проявления заболевания проходят. Однако возможные отдаленные последствия и сроки восстановления могут различаться в зависимости от тяжести болезни и перенесенных осложнений.

Можно ли заразиться повторно и нужна ли вакцинация

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Перенесенная инфекция может формировать иммунный ответ, однако считать, что после болезни человек гарантированно защищен от любого повторного заражения, нельзя. Степень и продолжительность защиты зависят от ряда факторов, а данные о длительном иммунитете продолжают изучать.

Существуют вакцины, обеспечивающие защиту от мпокс и снижающие риск тяжелого течения. Однако вакцинация не обязательно нужна каждому человеку: ее применение зависит от эпидемиологической ситуации, индивидуального риска, доступности вакцины и национальных рекомендаций.

Что важно знать казахстанцам

На фоне сообщений о случаях с подозрением на оспу обезьян в России оснований для паники нет. По данным казахстанских санитарно-эпидемиологических органов, ранее в стране случаев заражения не регистрировали, а риск широкого распространения инфекции оценивается как низкий.

Вместе с тем международные поездки делают завоз инфекции возможным, поэтому профилактика и своевременное выявление симптомов остаются важными.

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Главное правило – не пытаться самостоятельно поставить диагноз по фотографии или внешнему виду сыпи. Если появились характерные симптомы после потенциально опасного контакта, необходимо обратиться к врачу, рассказать о поездках и возможных контактах и пройти обследование при наличии показаний.

Чем раньше выявлено заболевание и начато необходимое медицинское наблюдение, тем выше вероятность своевременно предупредить осложнения и ограничить дальнейшую передачу вируса.