Кто заплатит за царапину на машине из-за тележки у супермаркета в Казахстане

Поход за покупками может закончиться неприятным сюрпризом для автовладельца: оставленная без присмотра тележка укатилась и поцарапала машину или покупатель случайно задел ею соседний автомобиль на парковке. Кто в таких случаях должен нести ответственность, выяснил Zakon.kz.

Кто должен возместить ущерб?

Ответственность за повреждение автомобиля покупательской тележкой зависит от обстоятельств происшествия и того, по чьей вине оно произошло. Сам факт, что тележка принадлежит магазину, не означает, что именно торговая сеть обязана оплачивать ремонт.

Как объяснил адвокат коллегии адвокатов Акмолинской области Нурлан Жанабаев, если покупатель по неосторожности повредил чужую машину, ответственность, как правило, несет он сам. Если же ущерб причинил сотрудник магазина при исполнении служебных обязанностей, требование о возмещении можно предъявить работодателю.

"Это предусмотрено статьями 917 и 921 Гражданского кодекса Республики Казахстан", – отметил адвокат.

Тележка укатилась и ударила машину: кто виноват?

Представим ситуацию: покупатель выгрузил продукты в автомобиль, оставил тележку рядом и уехал. Из-за уклона парковки тележка покатилась и повредила соседнюю машину.

Как отметил Нурлан Жанабаев, если будет доказано, что причиной происшествия стала неосторожность покупателя, возмещать ущерб должен он.

Однако возможен и другой сценарий. Тележка находилась на специально отведенной площадке, но из-за неисправности или ненадлежащего размещения самостоятельно выкатилась на парковку. В этом случае необходимо выяснить, могла ли причиной стать ненадлежащая организация использования тележек или содержание территории.

По словам адвоката, заранее утверждать, что во всех подобных случаях виноват покупатель или администрация торгового центра, нельзя. Необходимо установить обстоятельства происшествия.

Если покупатель сам поцарапал чужую машину

Другая распространенная ситуация: человек везет тележку с покупками к своему автомобилю и случайно задевает соседнюю машину.

"Если человек неосторожно задел тележкой чужую машину, именно он, как правило, должен возместить стоимость ремонта", – пояснил Нурлан Жанабаев.

При этом не имеет решающего значения, находился автомобиль на парковочном месте или в проезде. Однако расположение машины может учитываться при оценке обстоятельств. Например, если автомобиль был припаркован с нарушением правил и мешал проходу, это может повлиять на определение степени вины сторон.

Но неправильная парковка сама по себе не дает права повреждать чужое имущество и не освобождает другого человека от ответственности.

Должен ли магазин отвечать за неисправную тележку?

Магазин должен обеспечивать безопасность оборудования, которое предоставляет покупателям. Если причиной повреждения машины стала неисправная тележка, вопрос об ответственности торговой сети требует отдельной проверки.

Например, у тележки было повреждено колесо, из-за чего покупатель потерял управление и задел автомобиль. В таком случае важно установить, существовала ли неисправность до происшествия и могла ли администрация магазина выявить и устранить ее.

При этом отсутствие тормозов или специальных фиксаторов само по себе не доказывает нарушение: необходимость таких устройств зависит от конструкции тележки и применяемых требований безопасности.

"Решающим будет вопрос, соответствовала ли тележка требованиям безопасности и стала ли ее неисправность причиной ущерба", – подчеркнул адвокат.

Что делать, если царапину обнаружили после покупок?

Если автовладелец обнаружил повреждение и предполагает, что его оставила тележка, но виновника рядом нет, важно не торопиться с ремонтом.

Нурлан Жанабаев рекомендует действовать последовательно:

Зафиксировать повреждения. Сфотографировать царапины, положение автомобиля, окружающую обстановку и тележку, если она находится рядом.

Обратиться к администрации ТРЦ или магазина. Попросить проверить и сохранить записи камер видеонаблюдения. Лучше сделать это письменно и как можно скорее.

Установить время происшествия. Указать, когда автомобиль оставили на парковке и когда обнаружили повреждение.

Обратиться в полицию. Если виновник неизвестен, можно подать заявление, подробно изложив обстоятельства.

При этом одна лишь царапина и тележка поблизости еще не доказывают, что повреждение возникло именно из-за нее. Необходимо подтвердить сам факт происшествия.

Обязаны ли в ТРЦ предоставить запись с камер?

Автовладелец вправе обратиться к администрации с просьбой сохранить и предоставить видеозапись. Однако это не означает, что торговый центр во всех случаях обязан передать ее непосредственно гражданину: на кадрах могут находиться другие посетители, автомобили и сведения, затрагивающие права третьих лиц.

Если добровольно запись не предоставляют, ее можно запросить через уполномоченные органы при наличии законных оснований либо ходатайствовать об истребовании в суде. Такая возможность предусмотрена статьей 73 Гражданского процессуального кодекса РК.

"Мой совет – обращаться за сохранением записи письменно и как можно раньше. Иначе необходимые кадры могут быть удалены в обычном порядке хранения", – предупредил адвокат.

Важно учитывать: если виновника установить не удалось, администрация ТРЦ не обязана автоматически оплачивать ремонт. Для предъявления ей требований необходимо установить основания для ответственности самой организации.

Как получить компенсацию за ремонт?

После фиксации обстоятельств необходимо определить размер ущерба. Для этого можно обратиться к независимому оценщику либо получить документы специализированной организации, подтверждающие стоимость восстановительного ремонта.

Если виновное лицо установлено, сначала можно предложить ему добровольно возместить расходы. Договоренность желательно оформить письменно. Если человек отказывается платить, автовладелец вправе обратиться в суд.

Согласно статье 934 Гражданского кодекса РК, суд может обязать ответственное лицо возместить причиненные убытки либо устранить повреждения.

При этом важно собрать доказательства. Наиболее убедительным может стать видео, на котором зафиксировано, как именно тележка повредила автомобиль. Также пригодятся фотографии, показания очевидцев, документы об осмотре машины и заключение оценщика.

Эксперт отметил, что по статье 72 Гражданского процессуального кодекса РК каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые ссылается. Автовладельцу необходимо подтвердить факт повреждения, размер ущерба и связь между происшествием и действиями предполагаемого виновника.

Грозит ли ответственность за случайную царапину?

Если человек случайно задел чужую машину продуктовой тележкой, речь прежде всего идет о гражданско-правовой ответственности. Даже если он не хотел причинять вред, его могут обязать оплатить ремонт, если установлена его вина.

Иная ситуация – умышленное повреждение автомобиля. По словам адвоката, при отсутствии признаков уголовного правонарушения ответственность может наступить по статье 147-1 Кодекса об административных правонарушениях РК. Часть первая этой статьи предусматривает штраф в размере 50 МРП (216 250 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 20 суток.

Если умышленными действиями причинен значительный ущерб, может наступить уголовная ответственность по статье 202 Уголовного кодекса РК. В отдельных случаях уголовная ответственность предусмотрена и за неосторожное повреждение имущества, причинившее крупный ущерб, – по статье 204 УК РК. Обычная царапина сама по себе не означает наличия такого состава.

Таким образом, случайное повреждение и намеренная порча автомобиля имеют разные правовые последствия. Однако отсутствие умысла не освобождает человека от обязанности возместить ущерб, причиненный по его вине.

Главное – установить, что произошло

Адвокат Нурлан Жанабаев советует автовладельцам не спешить обвинять магазин или требовать деньги у человека, который оказался рядом с тележкой.

"Прежде всего необходимо установить, что произошло, кто допустил повреждение и какими доказательствами это подтверждается", – подчеркнул он.

По словам адвоката, не стоит рассчитывать, что администрация ТРЦ обязательно компенсирует ущерб только потому, что происшествие случилось на ее территории. Вместе с тем даже небольшую царапину не следует оставлять без внимания: ремонт может оказаться дорогостоящим.

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Каждый гражданин вправе требовать возмещения причиненного ему ущерба. Главное – своевременно зафиксировать происшествие, сохранить доказательства и действовать в установленном законом порядке.