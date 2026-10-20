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Сколько сегодня платят за хлеб в целом по миру и в СНГ – исследование

Хлебобулочные изделия, пекарня, хлеб, хлебопекарня , фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 13:01 Фото: Zakon.kz
Цены на хлеб в Казахстане, несмотря на существующие общемировые тенденции их стремительного повышения, продолжают оставаться одними из самых низких в СНГ и в целом по миру, сообщает Zakon.kz.

Текущая нестабильная геополитическая обстановка, разрыв привычных для всего мира торгово-логистических маршрутов, экстремальная жара и засуха в Европе, высокая стоимость энергоносителей и удобрений на мировых рынках – все это создает условия для стремительного роста цен на продовольствие, к примеру на зерновые в целом и пшеницу в частности.

Так, только за 2026 год общая стоимость одного бушеля пшеницы по сравнению с 2025 годом выросла примерно на 30% – с 5,07 до 6,54 (6,60) доллара. Ну а за ростом цен на пшеницу естественным образом автоматически повышается и стоимость всех производимых из нее продуктов – от хлеба и макарон до сухих завтраков и печенья.

Опираясь на вышеуказанные тенденции, аналитики онлайн-платформы Numbeo провели исследование, в рамках которого постарались определить, где сегодня в мире в условиях сложной геополитической обстановки хлеб обходится дороже и дешевле всего.

Для объективности проводимых расчетов специалисты вышеуказанной платформы взяли усредненную цену булки белого хлеба общим весом 500 граммов в каждой отдельно взятой стране, а после полученные результаты ранжировали в порядке убывания – от большего к меньшему.

Где платят больше всего

Самая высокая стоимость булки белого хлеба примерным весом в 500 граммов сегодня фиксируется в Исландии. Там местным жителям она обходится в 4,03 доллара, что эквивалентно 1 823 тенге (по курсу НБ РК на 20.10.2026 года).

Чуть меньше за хлеб платят в Норвегии (3,75 доллара, или 1 697 тенге) и в Швейцарии (3,67 доллара, или 1 661 тенге).

В число стран мира с самой высокой стоимостью белого хлеба также входят: Соединенные Штаты Америки (3,65 доллара, или 1 651 тенге), Дания (3,57 доллара, или 1 615 тенге), Коста-Рика (3,54 доллара, или 1 602 тенге), Пуэрто-Рико (3,31 доллара, или 1 498 тенге), Израиль (3,31 доллара, или 1 498 тенге), Южная Корея (2,97 доллара, или 1 344 тенге) и Швеция (2,96 доллара, или 1 339 тенге).

Недешево обойдется хлеб сегодня и гражданам Австралии (2,75 доллара, или 1 244 тенге), Мексики (2,73 доллара, или 1 235 тенге), Австрии (2,71 доллара, или 1 226 тенге), Финляндии (2,67 доллара, или 1 208 тенге), Италии (2,37 доллара, или 1 072 тенге) и Аргентины (2,30 доллара, или 1 040 тенге).

Цены по странам СНГ

Самой дорогой страной по стоимости одной булки белого хлеба на пространстве СНГ, по версии специалистов Numbeo, стала Армения. Там сегодня за этот товар местные жители отдают 0,86 доллара, или 389 тенге.

Чуть меньше, чем в Армении, за такую булку хлеба платят в России0,82 доллара, или 371 тенге, Беларуси0,67 доллара, или 303 тенге, Узбекистане0,62 доллара, или 280 тенге, и Таджикистане0,62 доллара, или 280 тенге.

Самая низкая цена одной булки белого хлеба на пространстве СНГ сегодня фиксируется в Казахстане (0,55 доллара, или 248 тенге), Азербайджане (0,47 доллара, или 212 тенге) и Кыргызстане (0,37 доллара, или 167 тенге).

Где хлеб дешевле всего

По состоянию на октябрь 2026 года меньше всего за булку белого хлеба весом 500 граммов среди всех стран мира платят граждане Алжира. Там средняя его стоимость находится на уровне 0,16 доллара, или 72 тенге.

Недорого в общемировом эквиваленте сегодня хлеб обходится и жителям Туниса (0,21 доллара, или 95 тенге), Индии (0,48 доллара, или 217 тенге), Непала (0,49 доллара, или 221 тенге), Ирана (0,49 доллара, или 221 тенге), Шри-Ланки (0,50 доллара, или 226 тенге), Кении (0,52 доллара, или 235 тенге) и Бангладеш (0,55 доллара, или 248 тенге).

Эти показатели, к слову, также могут говорить о том, что цены на хлеб в Казахстане, Азербайджане и Кыргызстане являются не только самыми низкими на пространстве СНГ, но и в целом по миру.

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Фото Олег Калиниченко
Олег Калиниченко
Экономический обозреватель
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