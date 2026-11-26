Войны, кризисы и эпизоотии продолжают менять цены на мировом продовольственном рынке. Одни продукты стремительно дорожают, другие теряют в цене десятки процентов. Какие товары стали лидерами роста и что происходит с ценами в Казахстане, выяснял Zakon.kz.

Согласно ноябрьскому докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в октябре 2026 года индекс мировых продовольственных цен составил 133,9 пункта. За месяц он снизился на 1,2%, однако оказался на 5,9% выше показателя годичной давности.

По сравнению с рекордным мартом 2022 года продовольствие на мировом рынке сейчас дешевле на 16,4%.

Несладкий год для сладкоежек

Мировые цены на сахар растут четвертый месяц подряд. В октябре они увеличились на 6,6%, достигнув максимального значения с декабря 2024 года. За 12 месяцев сахар подорожал на 28,8%.

Главной причиной стали обильные осадки в центрально-южных районах Бразилии, затруднившие уборку и переработку сахарного тростника.

В Индии, напротив, опасения вызывает недостаточное количество муссонных осадков и их неравномерное распределение. Сокращение производства сахара в сезоне 2026/2027 года прогнозируется также в Евросоюзе и Таиланде.

Масляный рынок с привкусом топлива

Индекс цен на растительные масла в октябре достиг 199,2 пункта – следует из ноябрьских данных Всемирного банка.

Соевое масло с начала 2026 года подорожало на 38,5%, до 1546 долларов за тонну. Росту цен способствовали высокий спрос со стороны производителей биотоплива и сезонное сокращение поставок из Южной Америки.

с начала 2026 года подорожало на 38,5%, до 1546 долларов за тонну. Росту цен способствовали высокий спрос со стороны производителей биотоплива и сезонное сокращение поставок из Южной Америки. Пальмовое масло прибавило в цене 14,3%, достигнув 1120 долларов за тонну. Причины – высокий мировой спрос и ожидаемое сокращение производства в Юго-Восточной Азии.

прибавило в цене 14,3%, достигнув 1120 долларов за тонну. Причины – высокий мировой спрос и ожидаемое сокращение производства в Юго-Восточной Азии. Рапсовое масло подорожало на 11,7%, до 1405 долларов за тонну. Однако в октябре его стоимость снизилась на 2,6% на фоне увеличения предложения и ослабления спроса со стороны европейских производителей биодизеля.

подорожало на 11,7%, до 1405 долларов за тонну. Однако в октябре его стоимость снизилась на 2,6% на фоне увеличения предложения и ослабления спроса со стороны европейских производителей биодизеля. Подсолнечное масло с начала года подорожало на 4,5%, до 1413 долларов за тонну, в том числе за октябрь – на 1,4%. ФАО связывает октябрьский рост цен с ограниченными поставками из Черноморского региона.

Зерновые пошли вниз

Несмотря на заметное снижение цен в октябре, в годовом выражении зерновые также подешевели на 12,6%. Индекс цен ФАО на эту группу продукции опустился до 116,8 пункта против 122,3 пункта в сентябре. За месяц он потерял 4,5%.

Пшеница прервала четырехмесячный период роста. Американская экспортная пшеница подешевела за октябрь на 5,5%, аргентинская — на 2%, австралийская – на 2,4%. Давление на котировки оказали сдержанный международный спрос и улучшение прогнозов урожая, прежде всего в Аргентине.

Дополнительным фактором снижения цен стали ожидания восстановления экспортных поставок через Черноморский регион, хотя логистические проблемы продолжают ограничивать отгрузки.

Кукуруза также отступила от достигнутого в сентябре трехлетнего максимума. Экспортные цены на американскую кукурузу снизились за месяц на 3,7%, бразильскую – сразу на 7,1%. Предложение на рынок увеличивалось благодаря уборочной кампании в США и ожиданиям хорошего урожая в странах Южной Америки.

На этом фоне рис продемонстрировал противоположную динамику. В октябре индекс цен ФАО на эту культуру вырос на 1,6%, до 112,3 пункта.

Мясо дешевеет, но есть нюансы

Мировой индекс цен на мясо в октябре снизился на 1,2%.

Увеличение сезонного предложения баранины в Австралии позволило сбить рекордные цены на этот вид мяса. Избыток свинины на европейском рынке при ограниченных возможностях ее экспорта также привел к снижению котировок.

Цены на мясо птицы в октябре практически не изменились, несмотря на вспышки болезни Ньюкасла (опасной вирусной инфекции птиц) в бразильском штате Санта-Катарина. Ряд стран, включая Казахстан и Китай, ограничили импорт продукции птицеводства. Ограничения затронули около 3% бразильского экспорта.

Молочные парадоксы

Наибольший разброс цен наблюдается на рынке молочной продукции. За 12 месяцев:

сухое обезжиренное молоко подорожало на 45,8% (это лидер среди всех подорожавших продуктов питания);

сливочное масло подешевело на 31,1%;

сыр – на 29,3%;

стоимость сухого цельного молока практически не изменилась.

Снижению цен на масло и сыр способствовали значительные товарные запасы в Евросоюзе и конкуренция со стороны американских экспортеров. Одновременно высокий спрос на сухое обезжиренное молоко привел к сокращению доступных для немедленной поставки объемов этой продукции.

В целом индекс мировых цен на молочные продукты за год снизился на 16,9%.

А что в Казахстане?

В нашей стране рост цен на социально значимые продовольственные товары практически остановился. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, с начала ноября они подорожали всего на 0,2%, за неделю с 11 по 18 ноября – на 0,1%.

В годовом выражении рост цен замедлился до 2,1% против 9,8% в аналогичном периоде 2025 года.

С начала 2026 года наиболее заметно подорожали морковь (18,8%), баранина (16,6%), соль (15,3%), гречневая крупа (12,5%), картофель (11,3%) и творог (10,6%).

В то же время огурцы подешевели на 55,4%, помидоры – на 20,3%, яблоки – на 15,6%, сахар – на 6,2%, рыба – на 5,1%, рис – на 2,3%.

Примечательно, что динамика цен на некоторые продукты в Казахстане противоположна общемировой. Так, подсолнечное масло с начала года подорожало лишь на 3,5%, а в ноябре даже подешевело на 1,3%. Сахар с начала ноября потерял в цене 4,5%. Между тем сливочное масло с начала года подорожало на 8,2%, молоко – на 5%, сыр – на 3,9%.

Ранее мы рассказали, как курсы доллара и рубля влияют на цены в Казахстане.