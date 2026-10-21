Дошиповать или покупать новые: как сэкономить на зимних шинах в Казахстане

Потерянные шипы не всегда означают, что зимним шинам пора на пенсию. Иногда восстановление обойдется дешевле покупки нового комплекта, но результат зависит от состояния покрышек. Когда дошиповка действительно имеет смысл и на чем нельзя экономить перед зимой, в материале Zakon.kz.

Дошиповка – это установка специальных ремонтных шипов взамен выпавших. Они помогают вернуть покрышкам часть сцепных свойств на льду и укатанном снегу. Эта процедура часто становится более экономичной альтернативой покупке новых шин.

Однако дошиповка подходит не всем шинам и не всегда помогает продлить срок их службы. Автоэксперт Алексей Алексеев советует сначала понять, почему шипы выпали и в каком состоянии находятся сами шины.

"Потеря металлических вставок не всегда говорит о плохом качестве покрышек. Причиной может стать манера вождения. Резкие старты, торможения, пробуксовки и частые разгоны на сухом асфальте создают дополнительную нагрузку на шипы. Со временем добавляется естественный износ. Протектор становится ниже, резина теряет эластичность, а отверстия, в которых держатся металлические элементы, разбиваются", – сказал Алексей Алексеев.

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Перед дошиповкой важно понять, оправдает ли ремонт затраты и насколько долго шины смогут прослужить после восстановления. Иногда такая процедура помогает сэкономить на покупке нового комплекта, но бывают ситуации, когда расходы себя не оправдывают.

"Сначала нужно проверить, насколько надежно ремонтные шипы будут держаться в посадочных отверстиях. Если они разбиты и больше не способны удерживать вставки, дошиповка не имеет смысла", – сказал Алексей Алексеев.

Фото: magnific

Когда дошиповка оправдана

В первую очередь восстановление имеет смысл, если шины еще достаточно новые и протектор несильно изношен. Браться за дошиповку стоит, если шинам не больше 5 лет, а глубина протектора остается не менее 6-7 мм. Чем крупнее типоразмер покрышки, тем выше целесообразность процедуры.

"Особенно разумным вариантом дошиповка может стать, когда потеряны лишь несколько металлических вставок. В таком случае ремонт способен обойтись дешевле покупки нового комплекта. Но перед принятием решения стоит сравнить стоимость процедуры с ценой новых шин. Если разница невелика, экономия может оказаться сомнительной", – пояснил автоэксперт.

Фото: magnific

Почему новые шипы не спасут старую резину

Даже если мастер установит ремонтные шипы, это не сделает изношенную покрышку новой. Металлические вставки не восстановят глубину протектора, эластичность резины и ее способность надежно держаться за дорогу. Если шина потрескалась, потеряла форму, то от ремонта лучше отказаться.

Перед первым снегом полезно проверить все четыре колеса, а не только те, которые выглядят хуже остальных. Если есть сомнения, оценить состояние шин лучше доверить специалисту.

Стоит отметить, что дошиповка не отменяет осторожности за рулем. Даже хорошо подготовленные зимние покрышки не гарантируют короткий тормозной путь на гололеде. Поэтому с первыми заморозками лучше оставить привычку резко стартовать на светофоре и входить в повороты с летней уверенностью – зимой дорога быстро объясняет, кто здесь главный.