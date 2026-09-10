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Статьи

Когда выгоднее покупать зимнюю резину и как ее выбрать

Зимняя резина, зима, автоэксперт, советы, цены, выгода, качество , фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 15:38 Фото: pixabay
Далеко не каждый казахстанец уже успел "отойти" от летнего зноя, да и погода в большинстве городов пока благоволит. Но так или иначе – зима близко. А значит, близок и момент вынужденного "переобувания" транспорта. Как сэкономить деньги без потери качества, Zakon.kz рассказал автоэксперт.

Готовь сани... зимой

Самые выгодные предложения на рынке водятся в конце холодного сезона – продавцы снижают прайсы в надежде не мытьем, так катаньем распродать остатки, которые вроде как уже и ни к чему. Вот она пришла весна, как паранойя! "Шипы" и "липучки", если и покупают, то самые бережливые соотечественники. Так что имейте в виду и пронесите с собой эту мысль через всю зиму 2026-2027, советует автоэксперт Алексей Алексеев.

Отметим. Важно понимать: в этом случае вы с высокой долей вероятности приобретете так и не проданный образчик – ходовые модели, скорее всего, уже разошлись как горячие пирожки.

Но и тем, кто не успел заскочить в последний вагон ушедшего прошлого сезона, расстраиваться не стоит.

"Лето и начало осени – тоже хорошее время. За исключением того, что летом завоза нового нет, то есть выбор может быть ограниченным. К сезону, конечно, завезут еще, но уже по новому закупу, новым ценам. Если мы говорим именно о выгоде, лучше покупать по старому закупу", – говорит Алексеев.

Что подходит именно вашему автомобилю

Здесь, по мнению эксперта, все вообще очень просто – ориентируйтесь на рекомендации завода-изготовителя своей "ласточки". Найти соответствующую информацию легко на просторах интернета.

"Шипы" или "липучка"?

И то и другое имеет место быть, просто в большей или меньшей степени актуально для разных регионов страны.

Так, к примеру, автолюбителей Астаны, Усть-Каменогорска, Караганды или Уральска никакая "липучка", естественно, не спасет от присущей местности гололедицы.

Тогда как в Алматы, Таразе, Шымкенте в суровых "шипах" нет особого смысла – они рискуют отлететь на едва присыпанной снегом дороге. Шипованные шины здесь пригодятся разве что счастливым обладателям частных домов в предгорьях.

"Есть еще понятие "всесезонки", хотя производители его отвергают. Для юга она вполне сгодится, но, во-первых, выбор ее ограничен, во-вторых, специалисты все-таки рекомендуют использовать два комплекта шин – зимний и летний. Так надежнее, хотя бы потому что летние рассчитаны на высокую температуру, они не "плывут" в жару, но в то же время "каменеют" на холоде – машина просто не затормозит", – предупреждает автоэксперт.

На что обратить внимание при покупке

Алексеев выделил всего два фактора – реноме производителя и внешний вид, надежность протектора:

"У меня есть список любимых производителей, которым доверяю и продукцию которых стараюсь приобретать. И, как уже сказано выше, ориентируйтесь на размерные рекомендации для конкретной модели авто".

Вместе с тем эксперт призывает не смотреть свысока и на новых для отечественного рынка поставщиков резины.

Старые новости

Представьте, нравились вам определенные шины определенного производства. И вот завод остановился, компания закрылась – нет больше шин. Проходит время, и вы натыкаетесь на подозрительно соблазнительное объявление – те самые, давно снятые с производства и, что самое главное, "абсолютно новые". Бери не хочу! Однако...

"Бывают такие вбросы. Сам недавно видел: марка не существует с 2022 года, но все еще активно продается у нас. Резина действительно "новая" – в плане того, что ею никто не пользовался. Но она могла пролежать где-нибудь в гараже лет 10. И непонятно, как она хранилась, – вертикально, горизонтально, в холоде, в жаре. Она может быстрее износиться. Хотя лично я не боюсь старых шин. В прошлом году брал – бренд хороший, а цена низкая. Присмотрелся – шинам два года. Для меня это было некритично, я взял и сэкономил деньги. Считаю, двух-трехлетнюю шину покупать можно", – поделился Алексей Алексеев.

И обратился к тем, кому критично. Видавший виды товар выдаст с головой слишком уж демократичный ценник, особенно когда дело касается именитых марок. Это заметно еще на стадии ознакомления с предложениями.

Следующий этап – маркировка. Ищите год выпуска шины на ее боковине – четырехзначное число внутри небольшого овального штампа.

Запоминаем:

  • первые две цифры – номер недели года;
  • вторые – непосредственно год.

Иначе говоря, резина 2026 года "рождения" будет обладать последними цифрами "26" внутри овального штампа.

Для автомобиля осень – это не просто смена шин с летних на зимние. Перед холодами стоит проверить аккумулятор, антифриз, тормоза, ходовую часть, дворники и другие важные детали. Что нужно сделать заранее, чтобы зимой не искать сервис в спешке, – в материале.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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