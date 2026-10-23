Сезон тыквы: что приготовить из главного овоща осени

Тыква официально вступает в свой звездный сезон. Яркая, полезная и удивительно универсальная – она хороша и в супе, и в пироге, и в компании мяса. Zakon.kz сделал подборку того, что приготовить из главного овоща осени.

Тыква – один из главных символов осени. Ароматная и универсальная, она хороша не только для осеннего декора. В тыкве много клетчатки, витаминов и минералов, а еще это тот редкий продукт, который одинаково уверенно чувствует себя и в супе, и в пироге, и в горячем блюде.

Осенью тыква становится настоящим кулинарным конструктором. Ее можно запекать, тушить, жарить, добавлять в тесто, сочетать с мясом, яблоками, специями и даже превращать в нежный крем-суп. Если в холодильнике появилась большая оранжевая красавица и вы пока не знаете, что с ней делать, корреспондент собрал несколько идей: от привычных домашних блюд до выпечки.

Тыквенный пирог с апельсином и яблоком

Фото: magnific

Тыква и яблоко – классическое осеннее сочетание. А если добавить немного корицы, имбиря, мускатного ореха и апельсиновую нотку, получится ароматный пирог, который буквально пахнет октябрем.

Для теста просейте 300 г муки с 80 г сахара. Добавьте 150 г холодного сливочного масла и перетрите в крошку. Вмешайте 2 желтка, 2 ст. л. сметаны, 10 г ванильного сахара и 1 ч. л. разрыхлителя. Замесите тесто и уберите в холодильник на 30 минут. Для начинки нарежьте 500 г тыквы и 2 яблока. Тыкву потушите с 30 г сливочного масла и 50 г сахара около 15 минут, затем добавьте яблоки и готовьте еще 5 минут. Приправьте 1 ч. л. корицы, 1,2 ч. л. имбиря и щепоткой мускатного ореха. Остудите. Большую часть теста раскатайте и выложите в форму диаметром 26 см. Добавьте начинку, сверху сделайте решетку из оставшегося теста. Смажьте белком и выпекайте около 45 минут при 200 °C.

Получается вкусный десерт, к которому хочется заварить чай, включить любимый фильм и никуда не спешить.

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Манты с тыквой и мясом

Если хочется чего-то более основательного, самое время приготовить манты. Тыква отлично сочетается с мясом и луком, делая начинку сочной и ароматной.

Смешайте 200 мл теплой воды, 1 яйцо и 1 ч. л. соли. Постепенно добавьте около 500 г муки и замесите тугое тесто. Вымешивайте его, затем накройте и уберите в холодильник. Для начинки измельчите 500 г говядины, 400 г тыквы и 300 г лука. Добавьте 30 г укропа, соль и перец. Тесто раскатайте тонко, нарежьте на лепешки и выложите в центр начинку. Защипните манты удобным способом и готовьте на пару 20-30 минут в зависимости от размера.

Тыква здесь не перебивает вкус мяса, а, наоборот, делает начинку нежнее и сочнее.

"Моя семья очень любит манты с тыквой, поэтому в свободное время мы с внучкой лепим их и замораживаем впрок. На приготовление мант уходит немало времени, зато потом в морозилке всегда есть запас и для семейного ужина, и для гостей. Замороженные манты нужно варить чуть дольше, чем свежие, но на вкус они ничуть не хуже. А главное – приготовлены своими руками, с любовью. Осенью стараемся налепить побольше, пока тыква свежая и сочная", – рассказывает пенсионерка Дильбар.

Тыквенный суп

Фото: magnific

Осенью особенно хорошо работают блюда, которые можно приготовить в одной кастрюле. Тыквенный суп – как раз из таких.

700 г тыквы очистите и нарежьте. 150 г лука обжарьте в 2 ст. л. оливкового масла около 5 минут, добавьте 2 зубчика чеснока и готовьте еще 3 минуты. Добавьте тыкву, 1,2 ч. л. кориандра, щепотку белого перца и соль. Влейте 700 мл бульона, доведите до кипения и варите под крышкой 20 минут. Готовый суп измельчите блендером до однородности.

Получается нежный, насыщенный и очень осенний суп. А если добавить сверху немного сливок, тыквенных семечек или сухариков, обычный домашний обед легко превращается в ресторанную подачу.

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Мясной пирог с тыквой

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

Тыква прекрасно работает не только в десертах. В сочетании с мясом она становится сочной начинкой и придает пирогу приятную сладковатую нотку.

Смешайте 250 мл воды, 50 мл растительного масла и 1 ч. л. соли. Постепенно добавьте около 500 г муки и замесите мягкое тесто. Оставьте его под полотенцем на 20 минут. Для начинки смешайте 500 г фарша, 400 г тыквы и 2 мелко нарезанные луковицы. Добавьте 1 ч. л. зиры, соль, перец и 2–3 ст. л. растительного масла. Тесто разделите на две части и раскатайте. На первый пласт выложите начинку, накройте вторым и защипните края. Сделайте отверстие для выхода пара, смажьте желтком. Выпекайте около 45 минут при 190 °C.

Готовый пирог можно слегка сбрызнуть водой и накрыть полотенцем на 10-15 минут. Благодаря этому тесто станет мягче, а начинка останется сочной.

Тыквенные оладьи

Фото: magnific

Если хочется попробовать тыкву, но тратить полдня на кухне желания нет, приготовьте оладьи.

300 г тыквы натрите на средней терке. Добавьте 200 мл кефира, 1 яйцо, 20 г сахара, 1,2 ч. л. соли и 1,2 ч. л. соды. Перемешайте и постепенно всыпьте 180-200 г муки. Оставьте тесто на 20 минут. Разогрейте растительное масло и выкладывайте тесто ложкой. Обжаривайте оладьи 2 минуты с одной стороны и 1-1,5 минуты – с другой. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце. Подавать их можно со сметаной, медом или просто посыпать сахарной пудрой.

"Мои дети очень любят оладушки, а с тыквой они получаются особенно нежными и вкусными. Со сметаной разлетаются буквально за пять минут! Чтобы радовать детей такими завтраками круглый год, осенью я нарезаю тыкву и замораживаю порциями. Когда хочется приготовить оладьи, просто размораживаю тыкву и замешиваю тесто. Все довольны и сыты", – делится своими лайфхаками домохозяйка Индира.

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Тыква – это настоящий кулинарный хамелеон: сегодня она превращается в нежный суп, завтра – в ароматный пирог, а послезавтра – в сочную начинку для мант. Пока осенние прилавки пестрят оранжевыми красавицами, самое время экспериментировать на кухне и открывать новые вкусы. Кто знает, возможно, именно тыква станет вашим любимым ингредиентом этой осени.