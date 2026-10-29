Воду спустили, мост убрали: как сейчас выглядит Сайран в Алматы – фоторепортаж

23 октября был начат плановый поэтапный спуск воды из Сайрана. На данный момент водохранилище уже "обмелело" окончательно. Zakon.kz прогулялся по затихшему осеннему побережью и оценил обстановку.

Еще совсем недавно озеро было местом притяжения алматинцев и одной из главных прогулочных зон мегаполиса. Несмотря на то что купаться в его зеленых водах запрещено, горожане с удовольствием проводили здесь время. Те, кто постарше, наслаждались музыкой и бродили по понтонному мосту, юнцы и юницы облюбовали местный скейт-парк.

Но теплый сезон, увы, подошел к своему логическому завершению. Люди стали прятаться от прохладного ветра в куртках, ртутный столбик упал ниже, а с ним и уровень воды в Сайране.

"23 октября открыты шлюзы и начат плановый поэтапный спуск воды из озера. Процесс будет осуществляться постепенно, ориентировочно в течение одной недели. Постепенный спуск воды позволит обеспечить контролируемое снижение ее уровня", – сообщали в акимате Алматы.

Отныне рукотворное чудо поражает не столько глаз, сколько нос: контролируемое обезвоживание явило миру все то, что должно быть стыдливо спрятано. А едва уловимый ранее душок оформился в прямо-таки дух.

Фото: Zakon.kz/Ирина Мишура

"Обнаженное нутро" Сайрана сейчас выглядит так:

Фото: Zakon.kz/Ирина Мишура

Фото: Zakon.kz/Ирина Мишура

Фото: Zakon.kz/Ирина Мишура

Вместе с тем исчез полюбившийся алматинцам понтонный мост, соединявший противоположные берега. Как пояснили в акимате, в связи с ежегодным сезонным спуском воды возникает необходимость его демонтажа для обеспечения сохранности конструкции и безопасности эксплуатации объекта.

"Демонтаж понтонного моста осуществляется силами подведомственной организации ТОО "Жасыл Алматы". Работы проводятся в рамках сезонной подготовки водохранилища, без выделения дополнительных бюджетных средств на указанные цели. После завершения зимнего периода и установления благоприятных погодных условий планируется повторный монтаж конструкции". Акимат Алматы

Фото: Zakon.kz/Ирина Мишура

Фото: Zakon.kz/Ирина Мишура

Фото: Zakon.kz/Ирина Мишура

Но вернемся к органолептическим свойствам. В акимате заверили, что подведомственная организация ТОО "Тау Су Қызмет" рассмотрит вопрос о проведении очистки дна водохранилища Сайран. В случае необходимости работы по очистке будут проведены с учетом технических возможностей и наличия соответствующего финансирования.

Для тех, кто переживал о сохранности местных кувшинок. Городским начальством предусмотрено:

○ укрытие участков произрастания кувшинок сухой древесной щепой слоем 25-30 см с обеспечением защиты корневищ и точек роста;

○ укладка поверх укрывного слоя защитной пленки для снижения воздействия осадков и талой воды;

○ закрепление краев пленки грунтом с последующим дополнительным укрытием сухой листвой для повышения защиты от заморозков.

А вот зимних развлечений не предусмотрено – это обусловлено тем, что, цитата, "озеро Сайран является гидротехническим сооружением, а организация подобных объектов может представлять угрозу безопасности посетителей и не соответствует функциональному назначению данного объекта".

Как известно, активная деятельность властей началась с заседания Земельной комиссии Алматы от 7 апреля 2023-го, где приняли решение о возможности проведения процедуры изъятия земельных участков для благоустройства территории, которая, к слову, не облагораживалась с 1989 года, шокировала прохожих сильным запахом ила, общим запустением и периодично вспыхивающими скандалами с обнаружением кишечной палочки. Подробнее о том, как на вид и запах изменился Сайран после реконструкции, читайте здесь.