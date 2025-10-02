Старый новый Сайран: каково качество воды в знаменитом алматинском озере

Не так давно Сайран пережил реконструкцию и преобразился, как царевна в сказке. Правда, судя по специфическому запаху, источаемому местными водами, царевна оказалась немного лягушкой. Zakon.kz делится впечатлениями о здешних видах и ароматах.

Как известно, активная деятельность властей началась с заседания Земельной комиссии Алматы от 7 апреля 2023-го, где приняли решение о возможности проведения процедуры изъятия земельных участков для благоустройства территории Сайрана, которая, к слову, не облагораживалась с 1989 года, шокировала прохожих сильным запахом ила, общим запустением и периодично вспыхивающими скандалами с обнаружением кишечной палочки.

Годом позже журналистам представили фишки амбициозной стройки. Наши корреспонденты отслеживали процесс перерождения гусеницы в бабочку на каждом этапе. К примеру, мы зафиксировали механическую очистку дна, застали стройку на предпоследних этапах и, конечно, совершили променад по едва отдохнувшей от рева спецтехники набережной.

А что сейчас?

Созданная красота поддерживается коммунальными службами. С раннего утра здесь убирают оставленный беспечными отдыхающими мусор, косят траву и поливают сочно-зеленый газон, еще хранящий на себе поцелуй ушедшего лета.

Повезло: день выдался солнечным. Оттого даже мутно-малахитовая пучина переливалась на солнце не хуже реальной драгоценности. Но к ней мы еще вернемся.

Вообще, Сайран в это время года – как секретное пристанище волшебника Изумрудного города. И никаких хитрых очков с зелеными стеклами не нужно, чтобы буквально ослепнуть от буйства зелени. Впрочем, хватает и других красок:

Продолжим тему природной живописи. Встретились в маленьком рукотворном прудике лотосы белые и...нет, не алые – насыщенно-розовые.

Лавочки, детские площадки, скейт-парк – все уцелело. По крайней мере, на момент написания материала.

Есть даже отдельная площадка для выгула собак.

Да что там говорить, карма водохранилища настолько очистилась, что вернулись утки и рыбаки!

Словом, глаз радуется.

А нос – нет. Увы, идиллическую картину подпортил болотный душок, что ветер бросает прямо в лицо при попытке пройтись близ озера.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы по данному вопросу нам сообщили следующее: из озера Сайран отбор проб воды на бактериологические, санитарно-химические, паразитологические показатели осуществляется с мая по сентябрь. Вода также исследуется на наличие vibrio cholerae (холерный вибрион, вид патогенных бактерий. – Прим. ред.), энтеровирусов.

"С мая по сентябрь в рамках санитарно-эпидемиологического мониторинга исследовано 23 пробы воды на микробиологические показатели, из них не соответствующие гигиеническим нормативам 6 (26,1%) проб и 48 проб на санитарно-химические показатели, из них не соответствующие ГН 4 (8,3%) пробы, а также отобрано 10 проб на паразитологические показатели – не соответствующих ГН не обнаружено".

Вместе с тем уточняется, что результаты лабораторных исследований по микробиологическим показателям не соответствовали по индексу ЛКП (лактозоположительные кишечные палочки. – Прим. ред.), а также обнаружены колифаги (бактериофаги, заражающие бактерии группы кишечной палочки и указывающие на фекальное загрязнение воды. – Прим.ред.).

Ну и да – пробы не соответствуют гигиеническим нормативам по запаху, содержанию аммонийного азота, рН и аммиака. Впрочем, упомянутых vibrio cholerae и энтеровирусов не обнаружено.

К слову, последний забор проб воды из озера проводился 8, 9 и 12 сентября 2025 года, и, по данным департамента, результаты соответствовали ГН.

В свою очередь в городском акимате напомнили, что в 2023 году впервые за 50 лет было очищено дно водохранилища – вывезено более 140 тысяч кубометров ила и 28 тонн бытового мусора. Проделанную работу здесь называют колоссальной. "Уборка" имела место и прошедшей весной – в рамках благоустройства территории.

"Перед зимним сезоном на озере Сайран будет осуществлен спуск воды. Повторная очистка дна озера запланирована перед его заполнением в весенний период", – поведали в акимате.

Специально для тех, кто переживает за сохранность лотосов: чудо-цветы находятся в изолированной чаше, что позволяет при спуске основной массы воды сохранять определенный уровень вокруг растений. В зимний период верхний слой воды – около 60 см – промерзает, тогда как нижний слой – примерно 20 см – остается в жидком состоянии. Такое температурно-гидрологическое условие обеспечивает сохранность корневой системы лотосов в холодное время года.

Хотя печься надо не только о них, но и обо всем комплексе в целом. Требуя порядка от администрации, мы зачастую игнорируем необходимость его соблюдения. А пора бы начать с себя и донести-таки пластиковую бутылку до наливного яблочка, а не до ближайших кустов. Глядишь, тогда и лягушка станет царевной, причем в масштабах всей южной столицы.