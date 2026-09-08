Болит живот: когда нельзя терпеть и пора срочно к врачу
Боль в животе знакома практически каждому. Иногда неприятные ощущения проходят сами после отдыха или нормализации пищеварения, и человек быстро забывает о них. Но в некоторых случаях ждать, что все пройдет само, не стоит. По словам врача Ботагоз Тулегеновой, причины могут быть разными – от временного расстройства до заболевания, которое требует медицинской помощи.
"Боль в животе может возникать по разным причинам. Это может быть как холецистит или панкреатит, так и кишечные колики, функциональные расстройства или острая кишечная инфекция. В некоторых случаях причиной становится даже обычный метеоризм", – отметила врач.
По мнению специалиста, самостоятельно определить причину боли бывает сложно. Поэтому если неприятные ощущения сохраняются, усиливаются или к ним присоединяются другие симптомы, лучше не экспериментировать с домашней аптечкой, а обратиться за медицинской помощью.
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Особенно насторожиться стоит при резкой и сильной боли, которая нарастает и не позволяет разогнуться. Опасным признаком также может быть напряженный, твердый живот, высокая температура, многократная рвота, кровь в рвотных массах или стуле. Черный стул, холодный пот, сильная слабость, головокружение или потеря сознания также требуют срочной помощи.
Отдельного внимания заслуживает боль в правой нижней части живота. Она может быть одним из признаков аппендицита. В такой ситуации попытка просто заглушить симптомы обезболивающими способна осложнить диагностику.
"Если просто заглушить боль, можно не заметить развитие заболевания. В случае с аппендицитом это особенно опасно, он может разорваться и вызвать перитонит, который представляет угрозу для жизни. Поэтому лучше потерпеть и обратиться к специалисту", – сказала Ботагоз Тулегенова.
У женщин причиной боли могут быть не только проблемы с пищеварением, но и гинекологические заболевания, включая кисты, воспалительные процессы и эндометриоз. У мужчин неприятные ощущения иногда связаны с урологическими проблемами. Боль также может возникать при заболеваниях почек, печени, желчного пузыря и поджелудочной железы.
Таким образом, универсального способа определить причину боли по одному симптому нет. Иногда живот действительно "поболел и забыл", но если боль сильная, необычная или сопровождается тревожными признаками, лучше не проверять организм на прочность. Точную причину сможет установить только специалист после осмотра и необходимых исследований.