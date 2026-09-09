Неделю ходим в детский садик – две болеем: что важно знать родителям дошколят

Каждый поход в сад превращается в русскую рулетку – "заболеет, не заболеет". Раз за разом приходится отменять важные встречи, отодвигать в сторону рабочие обязанности ради очередного детского "больничного". Zakon.kz узнал, как укрепить иммунитет дошколенка.

"Моей дочери три года, в сентябре пошли в садик. Я уже обрадовалась, думала, можно возвращаться на работу: ребенок беспроблемный, ранее болел редко, температура вообще была только в период прорезывания зубов. И вот – мы в садике. Я и представить не могла, что за два месяца мы отходим туда в общей сложности полторы недели! Три дня сходили в сентябре – две недели температуры и кашля. Вылечили. Неделю отходили – снова заболели на две. Я, соответственно, все это время не могу выйти на работу. У кого так было?" – задается вопросом мама на женском форуме.

В комментариях – слова поддержки от "товарищей по несчастью". И почти идентичные истории: постоянные детские "болячки", неудачи в карьере, вынужденное домоседство и громадное чувство вины перед дочками-сыночками за желание хоть ненадолго вырваться из "лазарета".

Оно и немудрено. По словам педиатра высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук, ассоциированного профессора Жанар Нургалиевой, организм ребенка дошкольного возраста имеет свои анатомо-физиологические особенности. Как раз в этот период ведется трудная работа – строительство "защитных укреплений" для борьбы с "вредителями" извне.

"Многие отмечают, что грудные дети болеют не так часто, как ребята, которые уже пошли в садик. Но мы должны понимать, что грудное вскармливание формирует пассивный иммунитет путем передачи иммуноглобулинов, которые борются с инфекцией на уровне слизистой – кишечника, дыхательных путей. Также передаются белки и прочие защитные факторы. Поэтому дети грудного возраста болеют реже по сравнению с малышами постарше. Когда ребенок идет в сад, он встречается с самыми разными инфекциями, у него начинает формироваться специфический иммунитет, который каждый раз вырабатывает антитела против конкретной вирусной нагрузки", – рассказала Жанар Женисовна.

Она упомянула так называемую группу "часто болеющих детей" (ЧБД) – то есть тех, кто переносит острые респираторные заразы в среднем чаще условно здоровых сверстников.

В последние годы, объясняет врач, к ним относят:

малышей до трех лет, которые болеют шесть и более раз в год;

дошколят (3-5 лет), болеющих от восьми раз в год.

"Надо следить за тем, как восстанавливается ребенок после перенесенной инфекции. Если он активно играет, гармонично развивается, сохраняет хороший аппетит, мы понимаем, что иммунная система реагирует правильно. Но это не отменяет необходимости обращаться к специалистам – ни в коем случае не допускайте самолечения! Конечно, более пристального внимания требуют детки, которые после вирусной инфекции не восстанавливаются в полной мере, имеют развитие осложнений, наслоение бактериальных инфекций, у которых длительно наблюдается снижение аппетита и активности, периодическое повышение температуры тела, слабость", – продолжает педиатр.

И оспаривает устоявшееся в родительском сообществе мнение "чем чаще болеет сейчас – тем крепче будет потом". Потому что – не факт. Да, каждый новый "подцепленный" вирус заставляет организм формировать иммунный ответ. Но значение имеет множество как антенатальных, так и постнатальных факторов (речь идет об обстоятельствах утробного и внеутробного периодов развития. – Прим. авт.).

"Некоторые дети имеют редкие заболевания, для которых характерны частые простуды и их затяжное течение. Это может быть иммунодефицитное состояние. Не забываем и пассивное курение: если в доме есть взрослые с вредными привычками, иммунный ответ у детей школьного возраста может быть снижен", – предупреждает Нургалиева.

Она рекомендует не забывать о необходимости получения приболевшим чадом сбалансированного питания и обильного питья.

И выучить ОПО (особые признаки опасности), как таблицу умножения:

отказ от груди при грудном вскармливании;

отказ от приема жидкости;

рвота;

летаргичность (состояние патологической вялости, заторможенности и глубокой пассивности. – Прим. ред.);

судороги.

Есть хотя бы некоторые? Вызывайте скорую. Вместе с тем "секрет" укрепления иммунитета отпрыска прост.

Необходимы:

сбалансированный рацион, включающий мясо, рыбу, молочную продукцию, свежие овощи и фрукты;

качественный дневной и ночной сон – детям до года необходимо спать 12-16 часов в сутки, от 1 до 2 лет – 11-14 часов, от 3 до 5 лет – 10-13 часов;

приучение к личной гигиене;

соблюдение порядка в доме – влажная уборка, своевременное проветривание комнат;

отслеживание уровня витамина D в организме.

Особенно все это важно в сезон простуд. Все вышеперечисленное – и вакцинация, подытожила специалист. О прививочной кампании и ее значении мы подробнее писали здесь.

