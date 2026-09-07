С чувством ритма: как шестилетний барабанщик из Шымкента покорил Казнет

Мало кому дано с раннего возраста найти себе занятие по душе – а шестилетний Әли Әбсейіт еще с пеленок показывал виртуозную игру на барабанах. Теперь он восхищает Казнет отменным музыкальным слухом и чувством ритма. Zakon.kz предлагает насладиться выступлением юного казахстанца.

Когда Әли Әбсейіту было полтора года – уже тогда он намекнул родителям, кем хочет стать. И выбор малыша только обрадовал семью.

"Я по образованию учитель физкультуры, однако в настоящее время работаю в сфере той-бизнеса: организовываю свадьбы, выступаю на торжествах. Әли Әбсейіт – мой первенец. С первых дней жизни он увлечен творчеством: я часто пел ему, и как только сын слышал музыку, не мог усидеть на месте, пускался в пляс. Потом, когда ему было 1,5 года, супруга заметила и сняла на видео, как он игрушкой барабанит по столу, попадая в такт музыке из мультфильма. Когда она мне это показала, я подумал: "Ничего себе, такое классное чувство ритма". Он, должно быть, запомнил и повторил за мной: когда я пел, то стучал руками", – говорит 31-летний Бекнұр Әбсейіт.

Тогда пара решила, что, когда сын подрастет, запишут его на барабаны. Однако подарок бабушки поторопил события. Ребенок как только увидел барабаны, так сразу принялся играть, будто ждал этого момента и знал, как все это делается.

"Мы видели, как Әли барабанил игрушками, тогда дали тарелку, чтобы бил по ней. Мне самому нравится барабан, а когда мы поинтересовались у него, хочет ли сын играть на ударном инструменте, он с радостью согласился. Мы купили небольшой электронный барабан. А тот, на котором Әли играет сейчас, подарила бабушка, он стоит от 200-300 тыс. тенге". Бекнұр Әбсейіт

По словам отца, Әли с большим удовольствием освоил барабаны, хотя все далось не сразу. Мальчик понял, что самое важное: правильно установить музыкальный инструмент, держать палочки, внимательно слушать музыку и попадать под ритм. И еще – играть от всего сердца.

"Сын около года посещает кружок по игре на барабанах. Занятия проходят 30-40 минут. За это время он научился играть любую музыку. Даже если впервые ее слышит, сразу импровизирует и попадает в ритм. На самом деле за результатом, что вы наблюдаете сегодня, кроется неиссякаемое трудолюбие. Конечно, поначалу все было не так легко и просто, но он усердно работал над собой, не терял надежду. Не сдавался, когда ошибался, пробовал заново. До сих пор продолжает развиваться". Бекнұр Әбсейіт

Әли Әбсейіт имеет армию поклонников не только в соцсетях – и в реальной жизни ему уже поступают интересные предложения. Серьезно относиться к творчеству в столь юном возрасте помогает любовь к сцене и благодарность слушателям, считает его отец.

"Может, на его выбор повлияла генетика. Говорят же, что у некоторых людей прирожденный талант, музыкальный слух, чувство ритма – и, возможно, сыну это дано свыше. Әли самому очень нравится весь этот процесс. Несмотря на то, что он еще ребенок, мальчик очень серьезно относится к выступлениям, любит сцену и публику. Видеть достижения Әли для меня очень волнительно и радостно. Сейчас ему часто поступают предложения выступать на свадьбах и концертах. Хочется в будущем видеть его на большой сцене". Бекнұр Әбсейіт

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У Әли Әбсейіта есть два младших брата. Недавно маленький барабанщик пошел в первый класс. Он намерен наряду с учебой уделять время своей аудитории, радовать ее новым творчеством и делиться успехами. В его планах также концерты, фестивали, прослушивания и конкурсы.