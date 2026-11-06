Не женщина, а мечта: жительница Уральска удивляет трофеями с охоты и рыбалки

Женщины заняли практически все сферы, однако охота и рыбалка все еще остаются для них недосягаемой нишей. Но только не для Миры Амиргалиевой, которая делится процессом и мотивирует своими трофеями. Zakon.kz расскажет, как бизнес-леди по выходным перевоплощается в охотницу.

37-летняя Мира Амиргалиева – предпринимательница из Уральска. Признается, что пробовала себя в разных направлениях: ломбардном и лотерейном бизнесе, занималась даже производством ювелирных изделий. В итоге открыла собственное заведение в сфере общественного питания. Но самое интересное, что с детства ее отец привил любовь к охоте и рыбалке.

"Сколько себя помню, мы вместе выезжали на природу, рыбачили и охотились. До 16 лет такой досуг был неотъемлемой частью моей жизни. Потом, к сожалению, отец погиб. После его смерти я на долгие годы забросила охоту, хотя рыбалкой по-прежнему занималась. Затем начались студенческие годы, замужество, рождение четырех детей, семейные заботы. Позже мне пришлось столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем и пройти непростой путь борьбы с тяжелым заболеванием. Но желание вернуться к охоте никуда не исчезало. Когда дети подросли, а мне удалось взять контроль над заболеванием, я решила, что пора возвращаться к любимому делу". Мира Амиргалиева

Чтобы официально заниматься охотой, в Казахстане необходимо пройти определенную процедуру обучения и оформления документов. Мира Амиргалиева сначала научилась безопасно обращаться с огнестрельным оружием, затем освоила азы охоты.

"Важно изучение правил охоты, охотничьего законодательства, видов диких животных и птиц, в том числе занесенных в Красную книгу. После обучения я сдала экзамен и получила соответствующий сертификат, на основании которого оформляется удостоверение охотника. Также необходимо пройти медицинское освидетельствование, получить разрешение на приобретение оружия, обеспечить надлежащие условия его хранения. После покупки ружье регистрируется в органах внутренних дел и оформляется разрешение на его хранение и ношение. Но даже наличие всех документов не означает, что можно взять ружье и отправиться на охоту. В Казахстане разрешена добыча определенных видов птиц и животных, но все зависит от сезона, региона, установленных лимитов и наличия соответствующих разрешений. Настоящий охотник должен не просто уметь стрелять, но и хорошо знать правила, понимать природу и осознавать свою ответственность". Мира Амиргалиева

По ее словам, для каждого выезда необходимо соблюдать установленные правила, оформлять соответствующие разрешения и путевки, учитывать сезон охоты и разрешенные виды дичи.

Разрешение на хранение и ношение оружия выдается на пять лет, а удостоверение охотника – на 10 лет. По истечении этих сроков документы необходимо продлевать в установленном порядке.

Что касается любительской рыбалки, то здесь все значительно проще. На некоторых водоемах можно рыбачить бесплатно, а на закрепленных необходимо приобретать путевку. При этом обязательно нужно соблюдать правила рыболовства, ограничения по вылову и сезонные запреты.

"Больше всего я люблю рыбалку на хищную рыбу. Для меня такая рыбалка по своему азарту практически ничем не уступает охоте. Здесь тоже нужны определенные навыки, терпение, умение находить рыбу и правильно выбирать тактику ловли. Особенно люблю ловить щуку и судака. Хищная рыба интересна тем, что никогда не знаешь, какой трофей тебя ждет и насколько серьезной окажется борьба за выживание. Есть у меня и одна пока неосуществленная рыболовная цель – поймать трофейного сома. Попытки уже были, но пока удача не улыбнулась. Поэтому с огромным нетерпением жду следующего сезона, который у нас начинается в начале лета. Очень надеюсь, что в этот раз мне удастся осуществить задуманное". Мира Амиргалиева

Женщина охотится на разную дичь: гусей, уток, куропаток, зайцев и косуль. Также ей удалось участвовать в загонной охоте на лося. В ближайших ее планах – повалить кабана.

"Ради хорошей охоты я готова отправиться практически куда угодно. Пока мои охотничьи поездки ограничиваются Казахстаном, но не потому, что нет желания выехать за границу. Просто не вижу в этом необходимости. Наша страна невероятно богата разнообразной дичью, и здесь еще столько животных и птиц, на которых мне только предстоит поохотиться. Причем каждый регион по-своему уникален. Где-то отличные условия для охоты на водоплавающую птицу, а где-то – на копытных животных. Например, недавно я ездила в район Аркалыка на гусиную охоту, а в Торгай отправлялась за трофейной косулей". Мира Амиргалиева

К каждой охоте необходимо подходить ответственно. Брать одежду по погоде, запасной комплект теплых вещей, охотничье снаряжение, оружие, патроны и питьевую воду.

"Охота – азарт, адреналин, невероятная концентрация и чувство удовлетворения, особенно когда удается достичь поставленной цели. Я ценю каждую добычу, потому что за ней всегда стоят определенные усилия, подготовка, терпение и умение правильно действовать в нужный момент. Каждая поездка – отдельная история, новые впечатления и бесценный опыт. Одним из самых незабываемых моментов стала добыча моего первого трофейного рогача – самца косули. Не менее впечатляющей оказалась охота на гусей, где мне удалось добыть двух крупных птиц. Любой опытный охотник знает, насколько непростой и увлекательной бывает гусиная охота. Это очень осторожная и внимательная птица, к которой не так-то просто подобраться. Здесь нужны терпение, правильная маскировка, выдержка и, конечно, удача". Мира Амиргалиева

На любом промысле охотница старается быть наравне с мужчинами и не ждет поблажек, считая себя полноценным участником экспедиции. Однако физически порой бывает непросто. Ведь охота – это далеко не всегда комфортные условия. Иногда приходится преодолевать десятки километров по глубокому снегу, пробираться через болота, грязь и другие труднопроходимые участки.

"В охотничьих поездках очень важна взаимовыручка. У меня есть друзья-охотники – замечательные люди, которые оказывают поддержку. Также я часто выезжаю с родным братом. Что касается сопровождения, здесь все зависит от вида охоты и условий. Если речь идет, например, об охоте на птицу, погода благоприятная, местность знакомая и нет особых рисков, я вполне могу отправиться одна. Но если предстоит охота на опасного зверя, сложный маршрут или неблагоприятные погодные условия, сопровождение, на мой взгляд, обязательно. Причем это касается не только женщин, но и мужчин". Мира Амиргалиева

Собеседница поделилась, что ей доводилось слышать немало историй о том, как охотники проваливались под лед, терялись в степи во время бурана, попадали в сложные ситуации вдали от населенных пунктов. Бывали случаи нападения диких животных. Она признает, что подобное может произойти с каждым, независимо от опыта и уровня подготовки.

"Я как раз планирую первую охоту на кабана – это достаточно опасный зверь, и я прекрасно понимаю, с какими рисками могу столкнуться. Конечно, я намерена максимально ответственно подойти к подготовке, соблюдать все правила безопасности и прислушиваться к рекомендациям более опытных охотников. Но при этом отдаю себе отчет, что даже строгое соблюдение мер предосторожности не дает гарантии безопасности. Природа непредсказуема, и далеко не все зависит от человека. Я морально готова к тому, что однажды могу столкнуться с непредвиденными обстоятельствами. Главное – не переоценивать свои возможности, сохранять хладнокровие и всегда помнить, что никакой трофей не стоит человеческой жизни". Мира Амиргалиева

Добытчица выработала для себя важные правила и самое главное – максимальная осторожность при обращении с оружием.

"Ружье требует постоянного внимания и ответственности, ведь малейшая неосторожность может привести к трагическим последствиям. Я всегда контролирую состояние своего оружия, проверяю предохранитель, слежу за направлением ствола. После завершения охоты обязательно разряжаю ружье и лично убеждаюсь, что в нем не осталось патронов. Также важно всегда сохранять бдительность. На охоте нельзя расслабляться и терять концентрацию. Мы приходим в естественную среду обитания диких животных и нельзя заранее предугадать, с кем или с чем придется столкнуться. Поэтому нужно постоянно оценивать обстановку вокруг себя и быть готовым к неожиданностям. Еще нужно правильно оценивать погодные условия и собственные физические возможности. Особенно зимой, когда существует риск переохлаждения. И думаю, не стоит рисковать без необходимости. Если ситуация становится потенциально опасной, лучше вовремя остановиться, чем подвергать угрозе себя или окружающих". Мира Амиргалиева

Что касается того, почему казахстанок в охоте относительно немного, она отмечает, что охота – достаточно серьезная физическая нагрузка. За красивыми фотографиями с трофеями стоят ранние подъемы, многочасовые переходы, холод, грязь, тяжелое снаряжение и порой очень непростые погодные условия.

"Не каждый мужчина готов к таким испытаниям, не говоря уже о том, что далеко не каждой женщине подобное занятие будет по душе. Большую роль играют наш менталитет и сложившиеся общественные стереотипы. Охота традиционно считается мужским занятием, а на женщину зачастую возлагается основная ответственность за дом, семью и воспитание детей. В результате многие женщины настолько погружаются в повседневные заботы, что на собственные увлечения у них просто не остается ни времени, ни сил. А иногда не хватает и поддержки со стороны близких. Но я считаю, что женщина не должна ограничивать себя только домашними обязанностями. У каждой из нас могут быть свои интересы, мечты и цели, даже если они выходят за рамки привычных представлений о женских увлечениях". Мира Амиргалиева

Люди, узнав о том, что женщина всерьез занимается охотой, искренне удивляются, проявляют интерес, задают вопросы. Но бывает, что она сталкивается с хейтом.

"Охота – тема неоднозначная, и далеко не все относятся к ней положительно. Многие начинают осуждать, даже не пытаясь разобраться в сути вопроса. Я считаю, что человек на протяжении всей своей истории был частью природы и пищевой цепи. Охота существовала тысячелетиями, и сегодня законная охота – это деятельность, которая регулируется государством, имеет свои правила, сроки, ограничения и разрешенные виды добычи. Но далеко не все понимают разницу между законной охотой и браконьерством. Доходило даже до того, что на меня неоднократно писали заявления в полицию из-за моего охотничьего контента в соцсетях. При этом я совершенно спокойно отношусь к тому, что кому-то охота может не нравиться. У каждого человека есть право на собственные взгляды. К счастью, людей, которые меня поддерживают, гораздо больше. И именно ради них мне хочется продолжать развиваться, осваивать новые виды охоты и рыбалки, готовить интересные блюда и делиться всем этим в своем блоге". Мира Амиргалиева

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Мира Амиргалиева не намерена останавливаться, считая, что впереди все самое интересное: первый миллион подписчиков в ее блоге, добыть лося и свершить еще много незабываемых охотничьих историй.