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Документы, пакет с мясом и шерстяной ковер: что пассажиры забывают в автобусах Алматы

Что пассажиры забывают в автобусах Алматы, Алматыэлектротранс, автобусы, вещи, потерянные вещи, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 11:56 Фото: Zakon.kz
Водители автобусов нередко обнаруживают в салонах оставленные пассажирами вещи. Среди них бывают не только наушники и бумажники, но и музыкальные инструменты, продукты и огромные сумки. Где хранят такие находки и что нужно сделать, чтобы получить их обратно, – в материале Zakon.kz.

Поездка на автобусе обычно не требует особой подготовки, но иногда заканчивается неожиданной потерей. Зачастую из-за спешки или рассеянности некоторые алматинцы оставляют в салоне часть своего багажа. В результате водителям приходится собирать настоящую коллекцию пассажирских "потеряшек".

Список находок довольно разнообразный. По информации пресс-службы ТОО "Алматыэлектротранс", чаще всего пассажиры оставляют в салонах зонты, небольшие пакеты с продуктами, школьные принадлежности, рюкзаки, спортивную одежду и музыкальные инструменты.

"Нередко водителям приходится передавать диспетчерам дамские сумочки, ланч-боксы, барсетки, беспроводные наушники и футляры от них. В числе находок также оказываются документы и транспортные карты "Онай" – в основном школьные, студенческие и пенсионные", – рассказала пресс-служба компании.
Что забывают пассажиры в автобусах Алматы, автобусы, вещи, находки, Алматыэлектротранс, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 11:56

Фото: Zakon.kz

Однако среди забытых вещей встречаются и довольно неожиданные находки. Иногда пассажиры оставляют в автобусах не просто небольшую ручную кладь, а крупные предметы, отсутствие которых не заметить просто невозможно.

"Бывали случаи, когда пассажиры оставляли в автобусах тяжелые пакеты с мясом, сумки с зимними вещами и другие объемные предметы. Однако одна из находок удивила даже опытных водителей. Однажды пассажир умудрился забыть в салоне ковер", – поделились в компании.

Впрочем, пассажиры иногда умудряются забыть в общественном транспорте не вещи. В историях о поездках на автобусах встречаются и куда более удивительные случаи, когда люди выходят на остановке, а их дети или пожилые родственники продолжают путешествие без сопровождения. Тут уже не до шуток. В отличие от забытого зонта, такая потеря требует немедленной реакции.

Где хранят забытые вещи?

Если водитель или другие сотрудники обнаружили пропажу во время рейса, то он передает ее диспетчеру во время вечернего заезда в автопарк.

Все найденные предметы хранятся в диспетчерской службе автопарка. Отдельного бюро находок в компании нет, однако учет и возврат вещей организованы централизованно через диспетчеров.

"Для скоропортящихся продуктов предусмотрен отдельный порядок. Их хранят одни сутки, после чего утилизируют. Остальные находки, в том числе ключи и мобильные телефоны, подлежат хранению согласно статье 245 Гражданского кодекса Казахстана "Находка", – рассказали в пресс-службе.

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, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 11:56
В Алматы придумали, как сделать автобусы менее забитыми

Как вернуть свою пропажу?

Пассажирам, оставившим личные вещи в автобусах ТОО "Алматыэлектротранс", рекомендуют обращаться в отдел качества компании по телефону +7 708 630 15 18.

Важно: номер предназначен только для SMS и текстовых сообщений в WhatsApp, голосовые звонки не принимаются.

"После обращения пассажира направят к диспетчеру нужного маршрута, которому водитель передал найденное имущество. Если вещь была забыта в автобусе другого перевозчика, искать ее следует через компанию, обслуживающую соответствующий маршрут", – рекомендовали в "Алматыэлектротранс".

Поэтому после неудачной поездки не стоит сразу покупать новые наушники или прощаться с любимым зонтом. Возможно, они уже ждут владельца в диспетчерской. Главное – вспомнить номер автобуса, маршрут и примерное время поездки. Это значительно упростит поиски.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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