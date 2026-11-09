GPS для собак и кошек: помогает ли устройство найти домашних животных

GPS-трекеры для животных – устройство, которое помогает владельцам понять, где находится питомец и быстрее находить его в случае пропажи. Но действительно ли это необходимая вещь или очередной новомодный гаджет? Zakon.kz узнал, что думают об этом казахстанцы и ветеринары.

Технологии давно и прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Они дают возможность ориентироваться в незнакомых городах, находить нужные адреса, следить за здоровьем и безопасностью. Теперь цифровые помощники играют полезную роль и в жизни домашних животных. GPS-трекеры, которые крепятся на ошейник или шлейку питомца, позволяют владельцам практически в реальном времени узнавать, где находится их четвероногий друг.

Такие устройства могут оказаться особенно полезными, если собака склонна убегать во время прогулок, кошка любит самостоятельные путешествия по окрестностям, а семья часто выезжает с питомцем за город. Насколько востребованы GPS-трекеры в Казахстане, как они работают и действительно ли способны помочь найти потерявшееся животное, рассказали специалисты и хозяева любителей прогулок без сопровождения.

Как работают GPS-трекеры для животных

GPS-трекер – небольшое электронное устройство, которое обычно крепится к ошейнику или шлейке животного. Оно определяет координаты с помощью спутниковой навигации, а затем передает информацию владельцу через мобильную сеть. Посмотреть местоположение питомца можно в специальном приложении на смартфоне.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

В зависимости от модели устройство может не только показывать, где находится животное в данный момент, но и сохранять историю его перемещений. Некоторые трекеры позволяют устанавливать так называемые безопасные зоны. Например, хозяин может обозначить территорию двора или дачного участка. Если питомец покидает ее границы, на телефон приходит уведомление.

При этом функциональность устройств различается. Одни модели позволяют отслеживать перемещения практически непрерывно, другие обновляют координаты с определенными интервалами. Есть также устройства с дополнительными функциями: датчиками активности, звуковыми сигналами и возможностью удаленного поиска.

Однако GPS-трекер не всегда гарантирует абсолютно точное определение местоположения. На работу устройства влияют качество спутникового сигнала, наличие мобильной связи, особенности местности и заряд аккумулятора. Кроме того, владельцу необходимо учитывать размер и вес прибора: далеко не каждая модель подойдет небольшой кошке.

Зачем казахстанцы покупают GPS-трекеры

Польза таких устройств заключается, прежде всего, в возможности быстрее обнаружить животное, если оно убежало или потерялось. Для владельцев кошек, которые гуляют самостоятельно, трекер также становится способом узнать, насколько далеко от дома отправляется питомец и какие территории посещает.

Любопытно, что казахстанцы GPS-устройства используют не только для домашних кошек и собак. Например, один из покупателей трекера рассказал, что приобрел его для лошади. По словам Қаршығы, устройство хорошо работает, а после 15 дней использования аккумулятор еще сохраняет заряд.

Другой покупатель, Асылбек, оценивает надежность работы и его качество даже в ненастную погоду. Это конечно влияет на скорость и вероятность поиска пушистого "потеряшки". Но нужно взять во внимание, что продолжительность работы аккумулятора зависит от частоты передачи координат и режима использования. Чем чаще устройство отправляет данные, тем быстрее оно может разряжаться.

GPS-трекер и микрочип – не одно и то же

Некоторые владельцы животных ошибочно полагают, что установленный питомцу микрочип позволяет отслеживать его местоположение. Однако это совершенно разные технологии.

Главный врач одной из ветеринарных клиник Алматы Галина Леонова объясняет, что микрочип предназначен для идентификации животного, а не для определения его координат.

"Чип содержит индивидуальный номер животного, который можно считать специальным сканером. То есть если животное потерялось и его кто-то нашел, при обращении в ветеринарную клинику можно считать номер чипа, проверить данные в системе регистрации и установить владельца", – пояснила ветеринар.

GPS-трекер же владелец приобретает самостоятельно. Его закрепляют на ошейнике или шлейке, после чего через приложение на телефоне можно отслеживать перемещения питомца.

По мнению специалиста, особенно полезным такое устройство может быть для владельцев собак, склонных к побегам, а также для тех, кто часто путешествует с животными или выезжает с ними на природу.

Почему GPS-трекер не заменяет ответственного выгула

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Несмотря на очевидные преимущества современных устройств, ветеринар напоминает: наличие трекера не означает, что животное можно отпускать гулять без присмотра.

В Казахстане действуют правила содержания и выгула домашних животных. В частности, самовыгул собак запрещен. В общественных местах животные должны находиться под контролем владельца и на поводке, а свободный выгул допускается в специально отведенных местах с соблюдением установленных требований.

"Никакой GPS-трекер не обеспечит животному безопасность, если оно находится без контроля владельца", – подчеркивает Галина Леонова.

По словам ветеринара, в клинику регулярно поступают животные, пострадавшие в результате бесконтрольного выгула. Это собаки, попавшие под автомобили, получившие тяжелые укушенные раны, травмы и отравления. К сожалению, не всех пациентов удается спасти.

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Поэтому специалист рекомендует в первую очередь соблюдать правила выгула, использовать поводки, проверять надежность ошейников и шлеек, а также своевременно проводить идентификацию животных и обновлять контактные данные в системе регистрации.

Еще одна простая, но полезная мера – адресник с номером телефона владельца. Иногда он позволяет вернуть потерявшегося питомца домой гораздо быстрее, чем поиск через другие средства.

"Наша основная задача не в том, чтобы потом искать потерявшееся животное, а в том, чтобы не допустить ситуации, при которой оно может потеряться", – заключила ветеринар.

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Таким образом, GPS-трекер может стать хорошим дополнительным инструментом безопасности для домашних животных. Он помогает владельцу оставаться на связи с питомцем даже на расстоянии и быстрее сориентироваться, если тот потерялся. Но ни одно современное устройство не заменит заботу, внимание и ответственность человека.

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