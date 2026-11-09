Боятся услышать о неприятном диагнозе: зачем люди игнорируют скрининги и почему этого делать не стоит

Здоровье – главная ценность каждого человека. Однако многие обращаются к врачу только тогда, когда терпеть уже невозможно. Но современная медицина позволяет выявить опасные изменения в организме еще до появления первых жалоб. Zakon.kz расскажет, какую роль в этом играет скрининг.

Врач-диетолог НИИ профилактической медицины имени академика Е. Д. Даленова Жанна Нурберген пояснила, что в Казахстане на регулярной основе проводятся скрининговые обследования, направленные на раннее выявление онкологических и хронических заболеваний, сахарного диабета, сердечно-сосудистых патологий и глаукомы.

Какие скрининги можно пройти

Особое внимание сейчас уделяется возрастным группам населения:

1. Скрининг сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и глаукомы.

Его проходят мужчины и женщины в возрасте от 40 до 76 лет один раз в два года.

"В рамках обследования оцениваются артериальное давление, показатели массы тела, факторы риска, проводится исследование уровня глюкозы и холестерина крови, а также обследование для раннего выявления глаукомы. Здесь важно выявить не только уже существующее заболевание, но и факторы риска: избыточную массу тела, неправильное питание, низкую физическую активность, курение, повышенное давление". Жанна Нурберген

2. Скрининг рака молочной железы.

Предусмотрен для женщин от 40 до 76 лет один раз в два года.

"Основной метод обследования – маммография. Она позволяет обнаружить изменения в молочной железе еще до того, как женщина самостоятельно сможет их заметить". Жанна Нурберген

3. Скрининг рака шейки матки.

Женщины проходят его с 30 до 74 лет один раз в четыре года.

"Проводится цитологическое исследование мазка из шейки матки (ПАП-тест), которое помогает выявлять предраковые изменения и своевременно направлять женщину на дополнительное обследование". Жанна Нурберген

4. Скрининг колоректального рака.

Предназначен для мужчин и женщин от 50 до 76 лет один раз в два года.

"Основное исследование – анализ кала на скрытую кровь. Если результат вызывает подозрение, пациента направляют на дополнительное обследование, в том числе колоноскопию по показаниям". Жанна Нурберген

5. Скрининг вирусных гепатитов В и С.

Предусмотрен для мужчин и женщин с 18 лет, которые не находятся на динамическом наблюдении по поводу хронических вирусных гепатитов и не состоят на учете по беременности. Периодичность – один раз в три года.

"Это важно, потому что хронические вирусные гепатиты могут длительное время протекать практически без симптомов, постепенно приводя к поражению печени". Жанна Нурберген

6. Скрининг нарушений мозгового кровообращения.

Предусмотрен для мужчин от 50 до 76 лет один раз в два года. По словам врач-диетолога, его задача – выявить риски сосудистых нарушений и своевременно принять профилактические меры.

7. Скрининг рака легкого.

Предусмотрен для мужчин и женщин в возрасте от 50 до 70 лет с определенными факторами риска. В частности, это люди с длительным стажем курения – от 20 лет, а также некоторые категории работников, подвергающихся воздействию вредных производственных факторов.

Периодичность – один раз в два года. Для обследования используется компьютерная томография органов грудной клетки.

Важно понимать, что возрастные группы и периодичность определяются действующими нормативными документами Минздрава РК. Не каждый человек должен проходить абсолютно все перечисленные исследования: все зависит от возраста и критериев включения в конкретную целевую группу.

"В Казахстане государство предоставляет возможность пройти предусмотренные программой скрининговые обследования бесплатно. С 2025 года онкологические скрининги доступны гражданам независимо от статуса застрахованности в ОСМС. Другие виды обследований финансируются в рамках соответствующих пакетов медицинской помощи. Для пациента главное – обратиться в поликлинику, к которой он прикреплен, и уточнить, входит ли он в целевую группу текущего года". Жанна Нурберген

Почему люди не ходят на бесплатный скрининг

Жанна Нурберген отмечает, что некоторые пациенты игнорируют скрининги, чаще по следующим причинам:

Недостаточная медицинская грамотность населения. Многие люди до сих пор не понимают разницы между профилактическим обследованием и обращением к врачу по жалобам. Они считают, что, если ничего не болит, значит, со здоровьем все хорошо.

Многие люди до сих пор не понимают разницы между профилактическим обследованием и обращением к врачу по жалобам. Они считают, что, если ничего не болит, значит, со здоровьем все хорошо. Нехватка времени. Люди заняты работой, воспитанием детей, бытовыми вопросами. Здоровье часто отодвигается на второй план. Человек думает: "Пройду на следующей неделе", потом на следующей, а в итоге проходят месяцы и годы.

Люди заняты работой, воспитанием детей, бытовыми вопросами. Здоровье часто отодвигается на второй план. Человек думает: "Пройду на следующей неделе", потом на следующей, а в итоге проходят месяцы и годы. Страх. Некоторые боятся услышать неприятный диагноз. Особенно это касается онкологических заболеваний. Человек иногда предпочитает не знать о проблеме, хотя именно раннее выявление дает больше возможностей для своевременного лечения.

Некоторые боятся услышать неприятный диагноз. Особенно это касается онкологических заболеваний. Человек иногда предпочитает не знать о проблеме, хотя именно раннее выявление дает больше возможностей для своевременного лечения. Организационные сложности. Не все знают, когда им положено проходить скрининг, куда обращаться, какие документы нужны. Иногда есть проблемы с записью, очередями или возможностью отпроситься с работы.

Не все знают, когда им положено проходить скрининг, куда обращаться, какие документы нужны. Иногда есть проблемы с записью, очередями или возможностью отпроситься с работы. Нельзя исключать низкую мотивацию, недоверие к медицинской системе и распространенное мнение, что профилактические обследования не имеют особого смысла.

"Скрининг – не просто очередной анализ или формальность, которую нужно пройти для галочки в поликлинике. Это один из самых важных инструментов профилактической медицины. Самое главное, что должны понимать люди: скрининг проводится тогда, когда человек еще чувствует себя здоровым, когда у него нет никаких жалоб. Именно в этом и заключается его смысл – обнаружить заболевание на ранней стадии, до появления первых симптомов. К сожалению, некоторые люди игнорируют приглашения на скрининг, ссылаясь на занятость или хорошее самочувствие. Но отсутствие симптомов не всегда означает отсутствие заболевания. Здесь важна не только работа медицинских организаций, но и просвещение населения. Нужно объяснять людям простым языком, зачем им проходить обследования и какую пользу они получают". Жанна Нурберген

К чему приводит несвоевременное прохождение скринингов

Самое серьезное последствие – потеря времени, когда заболевание еще можно было выявить на ранней стадии. Например, артериальная гипертензия может годами протекать без выраженных симптомов. Человек не измеряет давление, не контролирует показатели, а первым серьезным проявлением может стать инфаркт или инсульт.

При сахарном диабете длительно повышенный уровень глюкозы постепенно повреждает сосуды, почки, нервную систему и органы зрения.

При онкологических заболеваниях ситуация тоже очень серьезная. Некоторые опухоли на ранних стадиях поддаются более эффективному лечению. Если же заболевание обнаруживается поздно, когда уже появились выраженные симптомы или метастазы, возможности лечения могут быть ограничены, а прогноз – значительно худшим.

При хронических вирусных гепатитах отсутствие своевременной диагностики может привести к развитию цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы.

Материал по теме Почему суставы могут "стареть" быстрее вас, объяснил ортопед

Врач отметила, что скрининг – не просто медицинская процедура, а реальная возможность сохранить здоровье и качество жизни. Это способ не только узнать о заболевании, а метод, позволяющий вовремя вмешаться в протекающий скрытно разрушительный для здоровья процесс, предупредить осложнения, а в некоторых случаях – спасти человеку жизнь.