От заморозков до пожара за пару часов: как работает и почему кажется навязчивой система оповещения "112"

Пока казахстанцы выказывают недовольство запозданием SMS, противоречащими друг другу предупреждениями и интенсивностью рассылки, система продолжает работать, к радости или раздражению абонентов. Заручившись поддержкой МЧС, Zakon.kz попробовал ответить на главные вопросы о весточках "112".

Почему иногда сообщения будто противоречат друг другу

Сначала заморозки, потом, вдогонку, пожароопасность. Сталкивались с подобным?

Как нам объяснили в МЧС, SMS направляются на основании прогнозов и штормовых предупреждений РГП "Казгидромет", а также информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

"На одной территории одновременно могут прогнозироваться несколько неблагоприятных или опасных природных явлений. Например, сильные осадки, туман, гололед, метель или высокая пожарная опасность. Каждое предупреждение связано с конкретным явлением, территорией его распространения и периодом действия. Поэтому абоненты могут получать несколько сообщений последовательно, в том числе с небольшим интервалом", – поделились в пресс-службе.

И добавили: количество "писем" обусловлено складывающейся обстановкой, поступающими прогнозами и необходимостью своевременного информирования населения.

Что зависит от оператора мобильной связи

Скорость. И все. Дело в том, что, как уже было сказано, частота и количество привязаны лишь к возможным угрозам, а никак не к воле брендов.

А вот скорость доставки может различаться в зависимости от технических возможностей операторов, нагрузки на сеть и количества получателей.

"Массовая рассылка осуществляется поэтапно. Поэтому одно и то же предупреждение может поступать абонентам разных операторов в разное время. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Закона "О связи", операторы обязаны безвозмездно предоставлять службе "112" услуги SMS-рассылки в предусмотренных законодательством случаях". МЧС РК

Кто выступает адресантом

Решение об оповещении принимают уполномоченные должностные лица в зависимости от масштаба и уровня угрозы.

Причем, согласно букве статьи 5 Закона "О гражданской защите", при возникновении угрозы, требующей незамедлительного предупреждения населения, законодательством предусмотрена возможность задействования системы должностными лицами оперативно-дежурных служб МЧС и его территориальных органов без предварительного распоряжения руководства.

Почему текст обычно набран латиницей

Это продиктовано техническими особенностями рассылки и требованиями действующих правил.

"Согласно Приказу Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года №1274, SMS-сообщение на казахском или русском языке с использованием кириллицы может содержать до 70 символов, включая пробелы. При использовании латиницы допускается до 160 символов. Если текст предупреждения превышает 70 символов, но не превышает 160, он передается в латинской транслитерации. Такой формат позволяет передать необходимую информацию одним сообщением без разделения текста на несколько частей". МЧС РК

Правда ли, что сообщения запрещено отправлять ночью

Нет. Оповещение населения осуществляется круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

"При этом предусмотренное правилами организации оповещения ограничение времени с 08:00 до 22:00 относится к передаче профилактической информации через сиренно-речевые устройства и не распространяется на экстренную SMS-рассылку. Чрезвычайные ситуации и опасные природные явления могут возникнуть в любое время суток. Поэтому при наличии угрозы безопасности населения предупреждения направляются независимо от времени суток. МЧС РК

Почему сообщения продолжают приходить даже после отъезда

Допустим, человек приехал в другой город. Он начинает получать уведомления о ситуации в этом городе... и продолжает их получать даже после смены локации.

В ведомстве это явление связывают с особенностями формирования абонентской базы.

"Операторы мобильной связи проводят заблаговременное формирование списков абонентов, находящихся в соответствующих регионах. Плановая выборка абонентской базы предусмотрена два раза в месяц, 1-го и 15-го числа. При этом правила допускают дополнительные способы формирования списков. Если человек временно находился в другом городе, его номер мог попасть в список получателей предупреждений данного региона. После отъезда сообщения могут продолжать поступать до обновления соответствующих данных". МЧС РК

В МЧС отметили, что в Казахстане наряду с традиционной рассылкой внедряется система экстренного оповещения Mass Alert на базе технологии Cell Broadcast. В отличие от эсэмэсок, эта технология позволяет передавать предупреждения мобильным устройствам, находящимся в определенной зоне покрытия сети, без предварительного формирования списка телефонных номеров.

Но! Их отображение может зависеть от модели смартфона, операционной системы, ее настроек и технических параметров мобильной сети.

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Напомним, соглашение об оповещении населения через SMS о возникновении чрезвычайных ситуаций подписали еще в 2013 году.

В 2015-м был издан Приказ "Об утверждении Правил координации деятельности дежурных диспетчерских служб и полномочий единой дежурно-диспетчерской службы "112" на территории Республики Казахстан".

Несмотря на постоянное улучшение системы, она все же регулярно подвергается критике со стороны соотечественников – за опоздание и навязчивость, к примеру.