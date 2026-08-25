Как защитить обувь от дождя и правильно сушить

Лето на исходе, настает пора прохлады и дождей. Осенью дождь, сырость и грязь могут быстро испортить обувь, если за ней неправильно ухаживать. Zakon.kz выяснил у специалиста, чем защитить обувь от влаги, как ее очищать после улицы и почему мокрые ботинки нельзя сушить на батарее.

Защитить от влаги

Избежать дождя невозможно, но быть готовым к нему вполне реально. Нужно разбираться, из какого материала сделана ваша обувь, тогда можно будет подобрать средства защиты, – рекомендует обувщик из Алматы Алмас Мырзахмет. Например, воск хорошо отталкивает воду, поэтому им и надо натирать кожаные изделия. Также подходящим вариантом считается смесь пчелиного воска с норковым или гусиным жиром – такой смесью стоит проходить по швам и склейкам. А для капризных материалов давно придуманы готовые водоотталкивающие пропитки, которые предназначены для замши, нубука, велюра.

"Перед нанесением любого вида защиты обувь должна быть сухая и чистая. Не злоупотребляйте пропитками в большом количестве и брызгайте их на расстоянии. С ними нужно быть крайне осторожными, желательно после применения проветрить помещение. Обязательно стоит дать время, чтобы средство впиталось и высохло. Поэтому лучше заранее запланировать данный процесс, например, перед сном, чтобы утром не бояться луж". Алмас Мырзахмет

Еще специалист отмечает, что избавиться от влаги внутри обуви помогают специальные впитывающие стельки.

Правильно мыть

Также Алмас Мырзахмет утверждает: как бы обувь ни была защищена, ее нужно периодически протирать, ведь улица – источник пыли и грязи. А тем более если вы все-таки попали под дождь, – не нужно откладывать чистку, ведь въевшуюся грязь трудно вывести. Протирать поверхность лучше слегка смоченной губкой. Ни в коем случае не надо целиком окунать обувь в таз с водой, мыть ее под струей тоже не лучший вариант.

"Ухаживать за обувью нужно каждый раз после улицы. Иногда она противостоит не только погоде – поскольку дороги обрабатываются солью и реагентами, они тоже разъедают обувь. Смываем их также обычной тряпкой или губкой, которую смочили в теплой воде и хорошо выжали. А блеск обуви может вернуть ложка столового уксуса, которая разбавляется в воде". Алмас Мырзахмет

Специалист обратился к хозяйкам, которые предпочитают стирать обувь в стиральной машине. По его словам, не каждая вещь может перенести такую процедуру.

"Не с каждой обувью можно так поступать. Есть обувь, которую можно закинуть в стиралку, но в большинстве случаев такое не прокатит, особенно если она предназначена для холодного сезона. Так в машинке можно испортить обувь и даже деформировать колодку. Часто наблюдаю, что такой способ разделяет подошву, а поверхность обуви трескается". Алмас Мырзахмет

Не на батареях, а с газетой

К сушке обуви также нужно подходить аккуратно. Самый верный способ – воспользоваться специальной сушилкой. Но если ее нет, то поможет старый метод – газета. Ею нужно плотно набить обувь изнутри и каждый час менять бумагу. Она позволяет избежать деформации, сохранить форму, а также впитает в себя всю влагу и быстрее высушит обувь.

"Еще, наверное, у многих сохранилась привычка зайти домой с холодной улицы, снять обувь и поставить ее на горячую батарею. Этот способ действительно помогает ей быстрее просохнуть, но очень сильно вредит качеству и потребительским свойствам обуви: от интенсивного тепла сапоги или ботинки прогреваются неравномерно, кожа трескается и деформируется, тканевая основа и клеевые детали расслаиваются. На батарее или у печки можно сушить только валенки и вынутые из обуви стельки. Это же правило касается фена: из-за высокой температуры волокна ткани сжимаются и вещь становится меньше или теряет форму. Пересушивание делает нити слабыми, они быстрее рвутся. Прямой контакт с горячим воздухом портит цвет материала". Алмас Мырзахмет

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Еще одна из самых распространенных ошибок – стремление убрать обувь в шкаф сразу после последнего в сезоне использования. Большинство повреждений возникает не во время носки, а из-за неправильного хранения. Оставленные в плохо проветриваемой тумбе башмаки могут потерять форму, приобрести неприятный запах и даже покрыться плесенью. Собеседник советует держать обувь в сухом прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей. Предотвратить накопление пыли и влаги помогут картонные коробки или органайзеры.