72 дня приключений: семья из Алматы устроила невероятную экспедицию по дикой природе Казахстана

Казахстан известен огромной территорией – девятой по величине в мире. Семье Байтимбетовых удалось организовать большую экспедицию и объездить всю страну. В пути они наблюдали замечательные ландшафты, а также их удивительных обитателей. Zakon.kz предлагает взглянуть, что из этого вышло.

34-летний Галым и 32-летняя Айжан из Алматы женаты уже девять лет. Хоть парень по образованию инженер-химик, а девушка – графический дизайнер, за последние несколько лет их очень увлекают путешествия и наблюдения за дикой природой, особенно за птицами.

"Я предприниматель, сооснователь одной из компаний в области питьевой воды, а Айжан занимается дизайном и собственными проектами. Оба можем работать удаленно, поэтому успеваем совмещать с работой и путешествия. Мы давно мечтали объехать Казахстан, в частности самостоятельно исследовать Мангистау. Этим летом решили поехать туда на машине из Алматы, а потом подумали: зачем ехать напрямую, если можно по дороге исследовать природу и наблюдать за птицами? Так и появилась идея нашего турне под названием "Большой год". Галым Байтимбетов

Пара стартовала из Алматы. Сначала супруги отправились в Восточный Казахстан, затем на север, далее через центральную часть страны на запад, в Мангистау, а оттуда через юг вернулись домой.

"Мы своими руками оборудовали спальное место в машине, взяли переносной душ, мультиварку и электрочайник, поскольку автомобиль у нас гибридный. Казахстан удивлял нас буквально каждый день. Особенно запомнились Маркаколь, Катон-Карагай и Мангистау. Очень вдохновил север страны с многочисленными озерами и лесами. Для нас, привыкших к природе Алматы, это было особенно интересно. Еще запомнились встречи с людьми. Мы общались с другими путешественниками, инспекторами национальных парков, жителями аулов. Практически везде нас встречали очень доброжелательно, интересовались нашей экспедицией и удивлялись, когда узнавали, что мы сами решили просто так объехать Казахстан". Галым Байтимбетов

Основная сложность путешествия – преодоление долгих расстояний по бездорожью. Несколько раз у автомобиля буквально рвались шины. Как-то супруги вообще застряли в грязи, но им повезло, что неподалеку случайно оказались работники, которые помогли выбраться.

Однако усталость как рукой сняло при созерцании окружающих видов. Особенно целительной оказалась возможность просыпаться не от городского шума, а с первыми лучами солнца под журчание рек и пение птиц. Окунаться головой в неизвестность – и каждый раз узнавать что-то новое. Невольно ловить себя на мысли, как же удивителен этот мир, – и быть частичкой всего прекрасного вокруг, признаются супруги.

В поездке Байтимбетовы получили не только запоминающие на всю жизнь эмоции, но сумели и запечатлеть редкие кадры. Они насчитали около 240 видов птиц, среди которых было не менее 30 видов, занесенных в Красную книгу Казахстана.

"Особенно запомнилась длиннохвостая неясыть – довольно редкая сова. Также встретили лис, норку, горных козлов. Не меньше нас впечатлили сайгаки, на большой скорости перебегавшие дорогу. Мы всегда знали, насколько Казахстан огромный и разнообразный, но одно дело – знать об этом в теории, а совсем другое – самостоятельно проехать тысячи километров и увидеть все своими глазами. Конечно, иногда уставали, но сил хватило завершить весь маршрут". Галым Байтимбетов

В соцсетях авторы публикуют полевые дневники с описаниями птиц и животных, и, глядя на всю эту красоту, казахстанцы удивляются, как же богата у нас флора и фауна. А ведь мало кто решается на путешествия внутри страны, и еще реже можно встретить тех, кто так чутко относится к природе.

"Вы знали, что к нам прилетают птицы, издающие звук, похожий на мяуканье кошки? Мы наблюдали за ними, они очень красивые. Это иволги – небольшие птички с ярким золотисто-желтым окрасом. Певчие, с красивым голосом, при их пении думаешь, будто и вправду кошки где-то рядом мурлычут. Также интересным оказался орел-карлик – его так называют из-за того, что это самый маленький орел среди сородичей. Взрослая особь весит около одного килограмма. Для сравнения: беркут в шесть раз тяжелее. Но размах крыльев у этих хищников достигает почти полутора метров". Галым Байтимбетов

В итоге за 72 дня семья проехала 15 100 км и побывала практически во всех частях страны. Пара посчитала, что за все это время потратила почти 1 740 000 тенге на двоих, получается, что день им обходился в 24 тыс. тенге.

"Мы решили посчитать все наши расходы, и вот что у нас получилось. За все путешествие, а это больше 15 тыс. км, заправлялись 95-м бензином, вышло примерно 560 тыс. тенге, хотя иногда заряжали нашу машину. Около 160 тыс. тенге мы потратили на обслуживание авто: зарядки, парковки, даже один штраф сюда попал. Питание – мы старались чаще готовить сами, но поскольку постоянно были в дороге, периодически останавливались в кафе. В таком путешествии кафе становится местом, где можно не только поесть, – там мы заряжали технику, работали. В результате на еду ушло около 810 тыс. тенге. А вот на проживании удалось сэкономить: большую часть путешествия мы ночевали прямо в машине. Лишь иногда останавливались в городах, когда снимали квартиры, чтобы принять душ, постираться и немного отдохнуть – на это отдали около 100 тыс. тенге. Также потратились на развлечения, то есть экскурсии – 110 тыс. тенге". Галым Байтимбетов

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Супруги отметили, что открыли нашу страну для себя с другой стороны. Это путешествие у них далеко не первое, но на данный момент самое масштабное. При этом они не намерены останавливаться – в их планах и дальше исследовать мир, наблюдать за птицами и фотографировать дикую природу.