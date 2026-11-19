Известный в Атырау кинолог, зоозащитник и волонтер Мамучар Джабасов уже много лет помогает бездомным животным. Почему спасение животных стало делом всей его жизни, сколько стоит милосердие и с чем приходится сталкиваться доктору Айболиту, узнал корреспондент Zakon.kz.

Мамучар Джабасов оказался очень разговорчив. Стоит только завести речь о животных, как он с удовольствием начинает рассказывать о каждом из своих подопечных. Уже с первых минут разговора становится понятно, как он переживает за всех, кто когда-либо оказывался в его руках.

За кошек с покалеченными лапами, собак с изуродованными мордами, испуганных и больных животных, которым когда-то пришлось заново учиться доверять человеку. О них Мамучар говорит с особой теплотой. Его голос звучит спокойно и мягко, без тени раздражения, хотя за годы волонтерства ему довелось увидеть немало человеческой жестокости. Он помнит истории спасения, знает характеры своих четвероногих подопечных, и кажется, ни одного из них не считает просто очередным животным с улицы.

Один случай волонтер помнит до сих пор. Однажды его попросили помочь больной собаке. Когда кинолог приехал по указанному адресу, перед ним открылся просторный двор с огромным коттеджем, несколькими постройками и ухоженной территорией. Казалось бы, в таком доме должно быть все необходимое для комфортной жизни не только людей, но и домашних питомцев. Однако самой собаки во дворе не оказалось.

"Я спросил, где животное. Мне указали на старый заброшенный ошақ (каменную подставку для установки казана над огнем). Сверху стоял старый казан. Когда я заглянул под него, увидел морду немецкой овчарки. Даже не мог понять, как она туда забралась, настолько тесным было это пространство", – вспоминает Мамучар.

Когда кинолог вытащил собаку наружу, перед ним предстала страшная картина. От некогда красивой немецкой овчарки практически ничего не осталось. Животное было истощено до состояния скелета, шерсть почти полностью выпала, тело покрывали язвы. Собака страдала тяжелым кожным заболеванием, чесоткой и паразитами. Из глаз и носа выделялся гной.

Но, пожалуй, страшнее физических ран было ее состояние. Собака настолько боялась людей, что любое движение вызывало у нее ужас.

"Я положил ее в машину и сел за руль. В этот момент ко мне подошел хозяин и начал стучать в окно. Признаюсь, мне даже не хотелось его открывать, настолько меня переполняла злость и обида за пса. Я не понимал, как люди, имеющие такие возможности, могли довести собственную собаку до такого состояния. А он мне говорит: "Брат, ты не подумай, я вообще собак люблю, поэтому тебя и вызвал". Представляете? Вот как спокойно", – рассказывает волонтер.

После лечения и восстановления Мамучар не стал возвращать собаку прежнему хозяину, а нашел ей другую семью. Судя по всему, прежнему владельцу она была не особо нужна.

Мамучар Джабасов родился и вырос в селе Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области. С детства, как и многие мальчишки, мечтал о собственной собаке и кошке. Но семья жила в квартире, поэтому завести животное не было возможным. Любовь к четвероногим со временем привела его в кинологию. В 2005 году он прошел специальные курсы и начал заниматься дрессировкой со своей собакой. Позже, уже имея основную работу, стал интересоваться и ветеринарией.

Важную роль в его становлении сыграл главный врач одной из атырауских ветеринарных клиник Сагид Сулейманов. Именно он пригласил Мамучара поработать в клинике. Причем трудился будущий волонтер совершенно бесплатно.

"Я тогда работал на безвозмездной основе. Мне хотелось получить знания и опыт, научиться помогать животным. Думал, что эти навыки пригодятся для себя, для собственных собак. Но получилось так, что знания понадобились гораздо большему количеству животных. Примерно полтора года я работал в клинике, потом еще какое-то время продолжал сотрудничать с ветеринарами", – рассказывает он.

Имея опыт обращения с собаками и кошками, Мамучар уже не мог проходить мимо животных, которые нуждались не только в лечении, но и в обычной человеческой ласке. Он начал подбирать на улицах больных щенков и собак, привозил их в свой частный дом, лечил, выхаживал и искал им новых хозяев. Иногда состояние четвероногих было настолько тяжелым, что надежды на выздоровление практически не оставалось.

"Бывало, даже ветеринары говорили, что животное не выживет. А оно выздоравливало! И ты понимаешь, что благодаря Всевышнему, своим знаниям и труду смог подарить кому-то шанс на жизнь. А в ответ хвостатый доверчиво прижимается мордой, норовя лизнуть в знак благодарности. Это необыкновенное ощущение. Каждое выздоровление становилось для меня своеобразным допингом, только в хорошем смысле этого слова. Именно это меня и захватило. Так постепенно помощь животным стала делом всей моей жизни", – признается зоозащитник.

По его приблизительным оценкам, за годы волонтерской деятельности он помог примерно 2 000 животных, а возможно, и больше. Волонтер активно ведет социальные сети, где публикует фото- и видеоотчеты о спасении животных, рассказывает их истории, показывает процесс лечения и восстановления, а также делится новостями о тех, кто обрел шанс на новую жизнь. Однако, по его словам, он выкладывает далеко не все. Иногда бывает, что приходится спасать по три-четыре животных за день. Был даже случай, когда за один день пришлось спасать пятерых. Поэтому подсчитать всех практически невозможно.

Среди многочисленных историй есть те, которые невозможно забыть. Одна из них связана с собакой по кличке Лаки, которую, по словам волонтера, пытались задушить холодильником.

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Другая – с Батыром, которого привязали к машине и волокли по городу. Эти случаи получили общественный резонанс, но, как отмечает Мамучар, за кадром остается немало других, не менее страшных историй.

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"Находили щенков, выброшенных в старый общественный туалет. Приходилось буквально залезать туда и вытаскивать их. Одного, к сожалению, спасти не удалось, нескольких мы вытащили. Были собаки с перерезанной шеей. Однажды вообще нашли щенка, с которого частично содрали шкуру. Там даже не хватало части тканей. Чего только не приходилось видеть за эти годы", – рассказывает он.

Но самое тяжелое для волонтера – не сами раны и увечья, а случаи, когда животное погибает и помочь уже невозможно. С его слов, в такие моменты испытываешь злость, огорчение и собственную беспомощность.

"Бывает, люди ждут меня, хотя нужно было немедленно везти животное в ветеринарную клинику. Из-за этого теряется драгоценное время. К счастью, такие случаи происходят нечасто, но каждый из них оставляет тяжелый след", – признается Мамучар.

Несмотря на годы работы, привыкнуть к жестокости он так и не смог. Особенно когда речь идет о животных, которых предали собственные хозяева.

Сегодня на попечении Мамучара Джабасова находятся около 50 собак и более 20 кошек. Недавно одна из кошек принесла котят, поэтому точное количество питомцев он даже затрудняется назвать. Бывали времена, когда число подопечных достигало 70-100.

Фото: из архива Мамучара Джабасова

Всех животных волонтер содержит на арендованной территории. Это старая заброшенная база, где сохранились несколько ангаров и хозяйственных помещений.

"Там нет ни электричества, ни водоснабжения, ни отопления. Воду я привожу на собственной машине. Корм тоже доставляем сами. Конечно, это тяжело, особенно когда животных много. Но другого места у меня пока нет", – рассказывает Мамучар.

Практически все расходы он покрывает из собственных средств. Неравнодушные жители периодически помогают кормами или деньгами, но этой поддержки недостаточно.

"Основная нагрузка лежит на мне. Люди помогают, за что я, конечно, благодарен, но эти пожертвования не покрывают даже половины расходов. Иногда бывают совсем тяжелые периоды. Случается, что животные по несколько дней остаются без полноценного питания. Особенно трудно было во время карантина, когда закрывались рынки и возникали проблемы с кормами. Это очень болезненные моменты", – признается он.

После спасения животное необходимо вылечить, выходить, восстановить его силы и, самое главное, найти человека, который согласится забрать его домой. Именно последний этап, по словам кинолога, зачастую оказывается самым сложным.

"Кошек еще забирают, а вот с собаками намного труднее. Бездомных животных в городе много. Люди не спешат брать их домой, особенно взрослых или перенесших тяжелые заболевания. Поэтому некоторые остаются у меня надолго", – говорит он.

Если питомцу все-таки удается найти хозяина, Мамучар старается первое время поддерживать связь с новой семьей, интересуется его состоянием. За щенками порой наблюдает до шести-семи месяцев. Для него важно не просто передать животное в добрые руки, но и убедиться, что оно действительно оказалось в безопасности.

Справляться с таким количеством животных одному практически невозможно. Однако большой команды у Мамучара нет. Рядом с ним работает всего один человек – его друг Юрий Поздняков. Мамучар называет его не просто помощником, а настоящим братом.

"Я, наверное, еще не встречал человека с настолько добрым сердцем по отношению к животным. Могу позвонить ему в три часа ночи и сказать, что нужно срочно ехать. И он сразу готов. Бывали выезды и в пять утра. Для нас это уже привычное дело", – рассказывает волонтер.

Мамучар старается по возможности материально поддерживать друга, но тот, по его словам, никогда ничего не требует. Их объединяет не финансовый интерес, а желание помочь беспомощным. Больше всего Мамучара огорчает безответственность людей, которые сначала заводят животных, а потом без сожаления избавляются от них. Причины бывают разными: переезд, рождение ребенка, финансовые трудности или просто потеря интереса. Но для самого животного причина не имеет значения. Еще вчера у него были хозяева, дом и привычная жизнь, а сегодня оно оказывается на улице.

"Люди должны понять, что собаки и кошки очень сильно привязываются к своим хозяевам. Они любят всех членов семьи, взрослых и детей. И когда их выбрасывают, для животного это настоящее предательство. Представьте, что вы выставили на улицу собственного ребенка. Конечно, это сравнение может показаться резким, но отношение к тем, кого мы приручили, должно быть ответственным", – считает кинолог.

Фото: из архива Мамучара Джабасова

По словам Мамучара, спасение животных далеко не всегда вызывает благодарность окружающих. За годы волонтерской деятельности ему приходилось сталкиваться не только с равнодушием, но и с открытой агрессией. По его словам, угрозы звучали со стороны отдельных жителей, в том числе соседей и людей, проживающих неподалеку от арендованной базы. Вместе с тем за последние годы Мамучар замечает определенные перемены в отношении горожан к животным. Люди чаще обращаются за помощью, публикуют сообщения о найденных питомцах, интересуются судьбой спасенных собак и кошек.

"Если сравнивать с тем, что было пять-шесть лет назад, определенный прогресс есть. Возможно, процентов на десять отношение стало лучше. Но этого очень мало. Я считаю, что нужно начинать с детей. В детских садах, школах необходимо объяснять, что животное – это живое существо, которое испытывает боль и страх. Раньше у нас были живые уголки, детей учили ухаживать за животными. Сейчас такой просветительской работы очень не хватает", – считает волонтер.

О собственной жизни Мамучар рассказывает гораздо скромнее, чем о спасенных животных. Говорит, что он самый обычный человек. Живет в частном доме, любит работать на земле, заниматься огородом. Есть у него и собственные домашние питомцы – пять собак и три кошки. Но главная радость в жизни – семья. Мамучар женился в 39 лет, а в 40 впервые стал отцом. Сейчас его дочери четыре года. Признается, что хотел бы еще детей.

"Наверное, процентов 70 моей жизни посвящено волонтерству. А оставшиеся 30 стараюсь распределять так, чтобы близкие на меня не слишком обижались. К счастью, семья меня понимает и поддерживает. В этом плане мне очень повезло", – улыбается он.

Собаки и кошки не могут сказать ему спасибо словами. Но каждый питомец по-своему отвечает на заботу. Кто-то осторожно подходит поближе, кто-то доверчиво прижимается, а кто-то просто спокойно засыпает рядом с человеком, которого больше не боится. Ради этих моментов Мамучар хочет продолжать свое нелегкое дело еще долгие годы.