35-летний Рустем Карабеков в свободное время таксует на своем стареньком Ford Focus. У мужчины есть основная работа – он занимается сантехническими услугами. А когда появляется свободная минутка, дарит людям хорошее настроение. Машина Рустема украшена сотнями конфет, сообщает Zakon.kz.

Идея превратить автомобиль в настоящий кэндимобиль появилась у павлодарца в 2025 году. Сначала он приклеил всего несколько чупа-чупсов, а теперь ни один рабочий день не обходится без пополнения сладких запасов. На конфеты мужчина тратит до пяти тысяч тенге в день.

Фото: из архива Рустема Карабекова

"Сначала я просто складывал чупа-чупсы в пакет. Как-то сидел дома, и мне пришла идея украсить конфетами салон машины. Начал понемногу приклеивать леденцы на двусторонний скотч. Нигде не подсматривал, ни у кого не спрашивал – просто захотелось дарить людям радость. Все реагируют положительно, улыбаются, снимают машину на видео. И, конечно, берут с собой несколько конфеток для угощения", – рассказал Рустем.

Каждый день мужчина покупает до 200 чупа-чупсов и других сладостей. Причем угощаться могут не только дети – взрослые тоже с удовольствием выбирают конфеты и едут с хорошим настроением.

Фото: из архива Рустема Карабекова

"На оформление машины я потратил 200 тыс. тенге. А каждый день до пяти тысяч уходит на покупку сладостей. Покупаю их в разных магазинах, где можно найти подешевле. Беру леденцы разных видов. Сейчас внутри машины наклеено около 1 200 чупа-чупсов", – говорит Рустем.

Кстати, необычное оформление автомобиля не стало поводом для проблем с полицией. Напротив, сотрудники правоохранительных органов приветствуют водителя и с улыбкой встречают его яркую машину. В планах у Рустема – украсить конфетами еще и потолок салона, а также добавить подсветку.

В Павлодаре есть и другие необычные транспортные услуги. Например, местный житель Дионис Котенев организовал такси для домашних животных. Идея появилась не случайно: мужчина давно работает в сфере пассажирских перевозок и не раз сталкивался с ситуациями, когда водители отказывались брать в салон пассажиров с питомцами. Причины бывают разные – у кого-то аллергия, кто-то просто не хочет ехать с кошкой, собакой или птицей.

Фото: из архива Диониса Котенева

Дионис решил, что владельцам животных не придется искать подходящую машину и договариваться с несколькими водителями. Теперь он готов отвезти питомца туда, куда нужно, будь то ветеринарная клиника, гости или другое место. Среди его необычных пассажиров бывали и крошечные котята, и крупные алабаи.

Фото: из архива Диониса Котенева

Случались и совсем нестандартные поездки. Однажды мужчина перевозил необычного пассажира – паука-птицееда, которого его владелец приобрел по объявлению.

"Я перевозил мужчину, который приобрел паука-птицееда по объявлению. Экзотическое насекомое находилось в огромном аквариуме. Не каждый водитель согласился бы на такую поездку, но для меня это часть работы и интересный опыт", – поделился историей Дионис.

Сам он очень любит животных. Дома у мужчины живет немецкая овчарка по кличке Герда. Поэтому он хорошо понимает хозяев, которым важно без лишних объяснений и волнений доставить своего питомца в клинику или взять его с собой по другим причинам.

По словам Диониса, услуга становится все более востребованной. Чаще всего павлодарцы заказывают машину, чтобы отвезти питомца к ветеринару. Но бывают и другие ситуации: иногда животное нужно перевезти даже без сопровождения хозяина. Такие поездки водитель обсуждает с клиентами отдельно.

Фото: из архива Диониса Котенева

Стоимость поездки начинается от 500 тенге – в эту сумму входит первый километр пути. Каждый последующий километр обойдется в 200 тенге. Дионис также пользуется популярностью в Threads, где рассказывает о необычных заказах и своих четвероногих пассажирах.