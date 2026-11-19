Адалят Бакиева – наглядный пример того, как человек трансформируется благодаря регулярным тренировкам. Ровно год назад она с нуля начала заниматься боксом, а сегодня ее просят освещать глобальные спортивные события. Zakon.kz расскажет, как казахстанка добилась неоспоримых результатов.

Многим пользователям соцсетей Адалят Бакиева уже знакома. В 16 лет алматинка съехала от родителей и жила в доме с абсолютно незнакомыми людьми. За шоу YOLO House в TikTok следили 30 млн подписчиков. Там девушка снимала с остальными блогерами совместные видео. Однако в прошлом году инфлюенсер решила строить сольную карьеру, кардинально изменить внешность и больше рассказывать про спорт.

"Помню, в девять лет мама привела меня на спортивную гимнастику. Там я увидела девочку, которая занималась с перевязанной ногой. Подумала, что у нее сломана нога и ее заставляют с травмой прыгать. Тогда я для виду что-то поделала, а когда пришла мама, рассказала ей об увиденном и наотрез отказалась ходить на тренировки. Мы продолжали искать занятие по душе, но ничего постоянного не находили. В 14 лет я записалась на K-pop и начала танцевать. Благодаря этому у меня хорошо сложилась карьера в TikTok, однако спортом я никогда полноценно не занималась". Адалят Бакиева

Впервые с 1 октября 2025 года девушка начала серьезно тренироваться. Но ей даже не пришлось выбирать вид спорта. В бокс она пришла неожиданно.

"После того как я вышла в сольное блогерство, я задумалась, что может перебить успех YOLO House. Мне не хотелось оставаться тенью этого проекта. На фоне этого у меня даже была депрессия, мысли, что лучше я уже, наверное, не смогу. Ведь я набрала 20 млн подписчиков на личном аккаунте. К тому же в то время у меня были большие амбиции, я могла записывать по 15 видео в день. Получалось, я как человек-телевизор, которого смотрят 20 млн человек, но понятия не имеют, кто я на самом деле такая. В 21 год я осознала, что хочу нечто серьезное". Адалят Бакиева

В поисках себя девушка оказалась в Малайзии на челлендже среди блогеров. И там ей предложили буквально с нуля начать заниматься спортом, чтобы участвовать на чемпионате мира по боксу среди инфлюенсеров.

"Сначала я отнекивалась: где я, а где бокс. Хотя в детстве мечтала заниматься этим видом спорта, но папа не разрешал. Тогда организаторы предложили весомый для меня гонорар. Это был как раз тот период, когда я долго сидела без рекламы, плюс переживала развод родителей и мама была полностью на моем обеспечении. Мне нужно было думать о будущем. И я решила: почему бы нет? Ведь это новые возможности". Адалят Бакиева

В беседе собеседница продолжила, что бокс был для необходим и для того, чтобы победить детскую травму и побороть свои страхи.

"Наша семья долгое время была в эпицентре домашнего насилия. Я все время наблюдала, как оно происходит вокруг меня. У меня была травма наблюдателя. Когда наблюдаешь, как кого-то бьют, ты ожидаешь, что рано или поздно удар прилетит к тебе. Я всю жизнь прожила в определенном страхе. И хотела, если такое произойдет со мной, чтобы могла дать сдачу. И бокс закрыл все потребности, он просто спас меня. Плюс – это очень популярный вид спорта в Казахстане, и я была уверенна, что моей аудитории это будет интересно. Поэтому тут все звезды сошлись". Адалят Бакиева

Правда еще долго хейтеры писали, что ее привлекательная внешность может стать мужеподобной. Однако она выбирает нежность и женственность.

"То, что стану "мужиковатой", – в это не верила, потому что видела, как наши боксерши остаются женственными. На тот момент у меня был определенный ребрендинг: чтобы иностранные подписчики меня не узнали, я перекрасила волосы. То есть до этого у меня все время был образ блондинки. Я решила сделать акцент на казахстанскую аудиторию, чтобы здесь больше зарабатывать. Предыдущие 20 млн подписчиков в основном были из Бразилии, США, Индонезии. И чтобы они пролистывали мои видео, чтобы они меня не узнавали, я решила сменить имидж: отрастила волосы, стала брюнеткой, начала в публикациях интегрировать наши мемы, адаптировалась под местный рынок". Адалят Бакиева

Новичку в боксе пришлось сложно как физически, так и морально. На тренировках никто не делал ей поблажек.

"Самым сложным было преодолевать собственное эго. На тренировках ты никто и звать тебя никак. Ты находишься в позиции ученика. И со всеми факапами я делилась в контенте, показывала свою искренность и уязвимость. Яркий пример того – видео с моего первого спарринга, где я заплакала от того, что было очень тяжело. Я сразу же начала тренироваться в команде профессионалов, потому что готовилась к бою. Первый тренер поставил мне девять тренировок в неделю. У меня были проблемы с лишним весом – 65 кг, из-за чего с трудом прыгала на скакалке, мне нужно было развивать дыхалку. Я все время болела и лежала под капельницей, у меня были панические атаки". Адалят Бакиева

Однако спортсменка верила в свои силы и упорно продолжала тренироваться. Наставнику даже было на руку то, что она начинала с полного нуля. Со временем девушка поняла направление и ее уже было не остановить.

"Я обрела уверенность, бокс дал навык принимать решения здесь и сейчас. Потому что на спарринге нет времени стоять и думать – либо ты бьешь, либо бьют тебя. Эту тактику я стала применять и в жизни: ты либо совершаешь какие-то действия, либо стоишь и упускаешь возможность". Адалят Бакиева

Рост 23-летней боксерши 169 см, вес – 58 кг. Она целый год готовилась к бою, однако не все прошло гладко. Он состоялся не в рамках чемпионата мира, как было обещано.

"Сначала бой должен был состояться в феврале в Дубае, потом его перенесли на апрель, но там тогда произошли выстрелы. Несмотря на это организаторы хотели, чтобы я приехала, но я отказалась, не хотела рисковать ничьей жизнью. Они грозили неустойкой. Я продолжила тренироваться, пусть даже не к чемпионату мира, а просто для проведения своего первого боя. Мы вели переговоры с разными организациями. Сначала договорились с организатором боксерского турнира, но потом он просто перестал выходить на связь. Потом лига по ММА предложила контракт на 3-4 боя, но я это совершенно другой вид спорта и я к этому абсолютно не готова. У тренера есть знакомый мечмейкер, который сказал, что ближайший турнир, куда можно заявиться, – в Москве. До него оставалось 20 дней. Я сразу согласилась, потому что хотелось организовать первый бой и наконец-то закрыть этот гештальт". Адалят Бакиева

Адалят Бакиева провела свой дебютный поединок на профессиональном ринге против Арины Яковлевой. Он завершился победой техническим нокаутом во втором раунде.

"Честно говоря, я была недовольно своим боем. Да, контент мы отсняли, ролики оттуда есть, но огорчил сам поединок. Соперница так быстро сдалась. Было обидно, что столько готовилась, а по факту мне не дали показать то, на что способна. Из-за этого были смешанные эмоции, не до конца могла понять, что бой окончен и победа за мной. Сейчас ко второму бою мне хочется хорошенечко подготовиться и выступать по-другому". Адалят Бакиева

Кроме того, девушка отметила, что выявила множество проблем в спорте с участием женщин. Прежде всего то, что им приходится выступать в мужской экипировке, оставаться без средств защиты.

"Даже обычные кроссовки адаптированы под мужскую ногу, просто уменьшенные до наших размеров. Это очень неудобно. Боксерки все сделаны под мужскую стопу, даже моего 38-й размера в каких-то местах сильно большие и приходится их затягивать очень туго. Экипировка вся сделана под мужчин, нет нормальной женской защитной экипировки в Казахстане, приходится искать через сторонние маркетплейсы, и то не факт, что найдешь подходящее. У нас из-за этого многие девчонки выступают без нормальной защиты паха, груди. А у мужчин все это есть. Я уверена, что это касается не только бокса, но и других видов спорта". Адалят Бакиева

Победительницу массово приглашали на разные мероприятия, а также для того, чтобы она освещала масштабные спортивные события.

"Спорт открыл двери космического масштаба. Сложно не только с плохими эмоциями справляться, даже с хорошими. Потому что в моменте на меня столько всего взвалилось. По несколько приглашений в один день: "Адалят, у вас съемки в фильме, вас приглашают в Акорду, тут просят интервью". До сих пор учусь успевать со всем. Но больше всего я начала понимать спортсменов. Я чаще стала записывать различные коллаборации, потому что поняла их быт, и это то малое, в чем я могу их поддержать. Это переросло в то, что Олимпийский комитет Азии пригласил меня освещать Азиатские игры. Там я сумела записать интересное интервью с нашими звездами спорта". Адалят Бакиева

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