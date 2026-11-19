От забавы ради до профессионального ринга: казахстанская блогер занялась боксом с нуля и удивила Сеть
Многим пользователям соцсетей Адалят Бакиева уже знакома. В 16 лет алматинка съехала от родителей и жила в доме с абсолютно незнакомыми людьми. За шоу YOLO House в TikTok следили 30 млн подписчиков. Там девушка снимала с остальными блогерами совместные видео. Однако в прошлом году инфлюенсер решила строить сольную карьеру, кардинально изменить внешность и больше рассказывать про спорт.
"Помню, в девять лет мама привела меня на спортивную гимнастику. Там я увидела девочку, которая занималась с перевязанной ногой. Подумала, что у нее сломана нога и ее заставляют с травмой прыгать. Тогда я для виду что-то поделала, а когда пришла мама, рассказала ей об увиденном и наотрез отказалась ходить на тренировки. Мы продолжали искать занятие по душе, но ничего постоянного не находили. В 14 лет я записалась на K-pop и начала танцевать. Благодаря этому у меня хорошо сложилась карьера в TikTok, однако спортом я никогда полноценно не занималась".Адалят Бакиева
Впервые с 1 октября 2025 года девушка начала серьезно тренироваться. Но ей даже не пришлось выбирать вид спорта. В бокс она пришла неожиданно.
"После того как я вышла в сольное блогерство, я задумалась, что может перебить успех YOLO House. Мне не хотелось оставаться тенью этого проекта. На фоне этого у меня даже была депрессия, мысли, что лучше я уже, наверное, не смогу. Ведь я набрала 20 млн подписчиков на личном аккаунте. К тому же в то время у меня были большие амбиции, я могла записывать по 15 видео в день. Получалось, я как человек-телевизор, которого смотрят 20 млн человек, но понятия не имеют, кто я на самом деле такая. В 21 год я осознала, что хочу нечто серьезное".Адалят Бакиева
В поисках себя девушка оказалась в Малайзии на челлендже среди блогеров. И там ей предложили буквально с нуля начать заниматься спортом, чтобы участвовать на чемпионате мира по боксу среди инфлюенсеров.
"Сначала я отнекивалась: где я, а где бокс. Хотя в детстве мечтала заниматься этим видом спорта, но папа не разрешал. Тогда организаторы предложили весомый для меня гонорар. Это был как раз тот период, когда я долго сидела без рекламы, плюс переживала развод родителей и мама была полностью на моем обеспечении. Мне нужно было думать о будущем. И я решила: почему бы нет? Ведь это новые возможности".Адалят Бакиева
В беседе собеседница продолжила, что бокс был для необходим и для того, чтобы победить детскую травму и побороть свои страхи.
"Наша семья долгое время была в эпицентре домашнего насилия. Я все время наблюдала, как оно происходит вокруг меня. У меня была травма наблюдателя. Когда наблюдаешь, как кого-то бьют, ты ожидаешь, что рано или поздно удар прилетит к тебе. Я всю жизнь прожила в определенном страхе. И хотела, если такое произойдет со мной, чтобы могла дать сдачу. И бокс закрыл все потребности, он просто спас меня. Плюс – это очень популярный вид спорта в Казахстане, и я была уверенна, что моей аудитории это будет интересно. Поэтому тут все звезды сошлись".Адалят Бакиева
Правда еще долго хейтеры писали, что ее привлекательная внешность может стать мужеподобной. Однако она выбирает нежность и женственность.
"То, что стану "мужиковатой", – в это не верила, потому что видела, как наши боксерши остаются женственными. На тот момент у меня был определенный ребрендинг: чтобы иностранные подписчики меня не узнали, я перекрасила волосы. То есть до этого у меня все время был образ блондинки. Я решила сделать акцент на казахстанскую аудиторию, чтобы здесь больше зарабатывать. Предыдущие 20 млн подписчиков в основном были из Бразилии, США, Индонезии. И чтобы они пролистывали мои видео, чтобы они меня не узнавали, я решила сменить имидж: отрастила волосы, стала брюнеткой, начала в публикациях интегрировать наши мемы, адаптировалась под местный рынок".Адалят Бакиева
Новичку в боксе пришлось сложно как физически, так и морально. На тренировках никто не делал ей поблажек.
"Самым сложным было преодолевать собственное эго. На тренировках ты никто и звать тебя никак. Ты находишься в позиции ученика. И со всеми факапами я делилась в контенте, показывала свою искренность и уязвимость. Яркий пример того – видео с моего первого спарринга, где я заплакала от того, что было очень тяжело. Я сразу же начала тренироваться в команде профессионалов, потому что готовилась к бою. Первый тренер поставил мне девять тренировок в неделю. У меня были проблемы с лишним весом – 65 кг, из-за чего с трудом прыгала на скакалке, мне нужно было развивать дыхалку. Я все время болела и лежала под капельницей, у меня были панические атаки".Адалят Бакиева
Однако спортсменка верила в свои силы и упорно продолжала тренироваться. Наставнику даже было на руку то, что она начинала с полного нуля. Со временем девушка поняла направление и ее уже было не остановить.
"Я обрела уверенность, бокс дал навык принимать решения здесь и сейчас. Потому что на спарринге нет времени стоять и думать – либо ты бьешь, либо бьют тебя. Эту тактику я стала применять и в жизни: ты либо совершаешь какие-то действия, либо стоишь и упускаешь возможность".Адалят Бакиева
Рост 23-летней боксерши 169 см, вес – 58 кг. Она целый год готовилась к бою, однако не все прошло гладко. Он состоялся не в рамках чемпионата мира, как было обещано.
"Сначала бой должен был состояться в феврале в Дубае, потом его перенесли на апрель, но там тогда произошли выстрелы. Несмотря на это организаторы хотели, чтобы я приехала, но я отказалась, не хотела рисковать ничьей жизнью. Они грозили неустойкой. Я продолжила тренироваться, пусть даже не к чемпионату мира, а просто для проведения своего первого боя. Мы вели переговоры с разными организациями. Сначала договорились с организатором боксерского турнира, но потом он просто перестал выходить на связь. Потом лига по ММА предложила контракт на 3-4 боя, но я это совершенно другой вид спорта и я к этому абсолютно не готова. У тренера есть знакомый мечмейкер, который сказал, что ближайший турнир, куда можно заявиться, – в Москве. До него оставалось 20 дней. Я сразу согласилась, потому что хотелось организовать первый бой и наконец-то закрыть этот гештальт".Адалят Бакиева
Адалят Бакиева провела свой дебютный поединок на профессиональном ринге против Арины Яковлевой. Он завершился победой техническим нокаутом во втором раунде.
"Честно говоря, я была недовольно своим боем. Да, контент мы отсняли, ролики оттуда есть, но огорчил сам поединок. Соперница так быстро сдалась. Было обидно, что столько готовилась, а по факту мне не дали показать то, на что способна. Из-за этого были смешанные эмоции, не до конца могла понять, что бой окончен и победа за мной. Сейчас ко второму бою мне хочется хорошенечко подготовиться и выступать по-другому".Адалят Бакиева
Кроме того, девушка отметила, что выявила множество проблем в спорте с участием женщин. Прежде всего то, что им приходится выступать в мужской экипировке, оставаться без средств защиты.
"Даже обычные кроссовки адаптированы под мужскую ногу, просто уменьшенные до наших размеров. Это очень неудобно. Боксерки все сделаны под мужскую стопу, даже моего 38-й размера в каких-то местах сильно большие и приходится их затягивать очень туго. Экипировка вся сделана под мужчин, нет нормальной женской защитной экипировки в Казахстане, приходится искать через сторонние маркетплейсы, и то не факт, что найдешь подходящее. У нас из-за этого многие девчонки выступают без нормальной защиты паха, груди. А у мужчин все это есть. Я уверена, что это касается не только бокса, но и других видов спорта".Адалят Бакиева
Победительницу массово приглашали на разные мероприятия, а также для того, чтобы она освещала масштабные спортивные события.
"Спорт открыл двери космического масштаба. Сложно не только с плохими эмоциями справляться, даже с хорошими. Потому что в моменте на меня столько всего взвалилось. По несколько приглашений в один день: "Адалят, у вас съемки в фильме, вас приглашают в Акорду, тут просят интервью". До сих пор учусь успевать со всем. Но больше всего я начала понимать спортсменов. Я чаще стала записывать различные коллаборации, потому что поняла их быт, и это то малое, в чем я могу их поддержать. Это переросло в то, что Олимпийский комитет Азии пригласил меня освещать Азиатские игры. Там я сумела записать интересное интервью с нашими звездами спорта".Адалят Бакиева
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Теперь алматинка мечтает в качестве блогера попасть в 2028 году в Лос-Анджелес на Олимпиаду, чтобы освещать бокс, дзюдо и борьбу, а также проводить зрелищные поединки, организовать собственный турнир и продолжать продвигать различные виды спорта с участием женщин.