Уже второй год на высокогорном "Медеу" тихо. Нет привычного шума коньков, музыки, смеха и очередей из желающих прокатиться на льду с видом на заснеженные горы. Вместо зимней суеты – строительные работы, техника и масштабная реконструкция. Zakon.kz решил выяснить, на каком этапе ремонт.

Для алматинцев "Медеу" – не очередной спортивный объект. Это особая часть городской жизни – место встреч, первых неуверенных шагов на коньках, семейных выходных, первых робких свиданий и красивых фотографий на фоне гор. Здесь зима всегда ощущалась по-особенному: свежий горный воздух, простор, лед под ногами и панорама Заилийского Алатау. Поэтому отсутствие привычной жизни на катке особенно заметно.

Однако сейчас за закрытыми для посетителей трибунами идет большая работа. Реконструкция затрагивает не только внешний вид комплекса, но и его техническую основу – от инженерных коммуникаций до самой ледовой арены.

В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы по нескольким направлениям, рассказали в Управлении строительства города Алматы.

Завершены работы по:

усилению трибун,

устройству кровли,

декоративной отделке фасада,

гидроизоляции трибун,

прокладке инженерных сетей отопления и электроснабжения.

"Параллельно продолжается внутренняя подготовка помещений, устройство наружной теплоизоляции, обшивка внутренних стен и монтаж сетей теплоснабжения", – рассказали в Управлении строительства города Алматы.

В рамках реконструкции особое внимание уделяется машинному залу площадью 1,3 тыс. кв.м, в котором в настоящее время выполняются монолитные работы. В дальнейшем в данном помещении будет размещено оборудование инженерных и холодильных систем комплекса. Кроме того, проектом предусмотрена комплексная модернизация ледовой арены площадью более 10 тыс. кв. м, включая полную замену технологической плиты и системы охлаждения.

И здесь есть важная деталь: после модернизации каток сможет поддерживать необходимые параметры ледового покрытия даже при температуре воздуха до +15°C. Для высокогорного комплекса это серьезный технологический шаг, который позволит сделать работу ледовой арены более устойчивой к погодным условиям.

Также меняется и энергетическая система Медеу.

"В целях повышения энергоэффективности комплекса проектом также предусмотрены автоматизация технологических процессов и перевод системы теплоснабжения на природный газ. Ожидается, что реализация данных мероприятий позволит сократить потребление энергоресурсов на 25-30%", – сказали в ведомстве.

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Обновление коснется и тех, для кого лед – профессиональная рабочая площадка. Под восточной трибуной планируется оборудовать помещения для судей, зону допинг-контроля и восемь современных раздевалок площадью порядка 50 кв.м каждая. Это позволит создать более комфортные условия для спортсменов и проведения соревнований.

Масштабная реконструкция не могла не вызвать вопросов у горожан. Многие переживали: не изменится ли привычный облик "Медеу"? Не потеряет ли легендарный каток ту самую атмосферу, ради которой сюда приезжают десятилетиями? Ведь для алматинцев это не просто спортивный комплекс, который можно обновить по современным стандартам. Это часть городской памяти, место, с которым связаны личные истории, встречи, семейные традиции и целые поколения.

"Медеу" можно назвать одним из сердец Алматы. А его артерии – это люди, которые снова и снова приезжают сюда, наполняют трибуны, выходят на лед, гуляют по окрестностям и возвращаются за тем особенным ощущением, которое трудно найти где-то еще.

Поэтому один из главных вопросов реконструкции – не только то, насколько современным и технологичным станет комплекс, но и удастся ли сохранить его узнаваемое лицо. Судя по заявленным планам, задача состоит не в том, чтобы стереть прошлое и создать на его месте безликий современный объект. Напротив, здесь стремятся обновить инженерную и технологическую основу, чтобы сделать каток более энергоэффективным и комфортным, но при этом сохранить исторический и архитектурный облик, который давно стал частью Алматы.

Каток "Медеу" должен измениться технически, но остаться собой. Ведь его ценность не измеряется только площадью ледовой арены, мощностью холодильных установок или количеством раздевалок. Она – в особой атмосфере, в горах вокруг, в знакомых очертаниях трибун и, главное – в людях, которые делают это место живым.

"В целом реконструкция направлена на модернизацию инженерной и технологической инфраструктуры комплекса, повышение его энергоэффективности и создание современных условий для проведения спортивных мероприятий международного уровня с сохранением исторического и архитектурного облика объекта", – резюмируют в ведомстве.

Завершение строительно-монтажных работ запланировано на IV квартал 2027 года.

Пока на "Медеу" непривычно тихо. Не слышно звонкого скольжения коньков по льду, не наполняются голосами трибуны, не спешат сюда зимними выходными сотни горожан и туристов. Но эта тишина – лишь временная пауза в жизни легендарного катка. За ней скрывается большая работа, которая готовит "Медеу" к новому этапу его истории.

Впереди – обновленная ледовая арена, современные инженерные системы и новые возможности для спортсменов. А для жителей и гостей Алматы – новые встречи, первые шаги на коньках, зимние вечера среди гор, случайные улыбки и десятки историй, которые однажды станут теплыми воспоминаниями. Ведь "Медеу" – это место, куда возвращаются за ощущениями, которые невозможно повторить где-то еще. И совсем скоро здесь снова будут рождаться впечатления, которые захочется сохранить в памяти.