В центре Шымкента, напротив Японского сада, высадили шесть пальм. Экзотические деревья появились на проспекте Тауке хана по инициативе местного предпринимателя. Сколько стоила необычная аллея и как растения защитят от зимних морозов, узнал корреспондент Zakon.kz.

В Шымкенте появилась еще одна улица с необычным озеленением. В самом центре города, на проспекте Тауке хана, напротив нового Японского сада, теперь растут пальмы.

Среди привычного городского пейзажа они создают атмосферу далеких тропиков и словно переносят прохожих в жаркие страны. Необычную идею воплотил в жизнь местный предприниматель, решивший отойти от традиционных вариантов озеленения и удивить горожан экзотическими деревьями.

"Пальмы мы приобрели недалеко от границы с Ташкентом. Многие горожане переживают, как они перенесут зиму, но могу сразу успокоить, что с наступлением холодов мы специальным образом соберем листья и тщательно укутаем деревья защитной пленкой. Так что смену сезонов они практически не заметят. Хочу отметить, что пальмы уже отлично прижились", – рассказывает Даулет Утеев.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Пальмы высадили в начале ноября. Теплый климат южного региона позволяет проводить работы по благоустройству даже в конце осени.

Пока в других городах страны деревья сбрасывают листву, а улицы постепенно готовятся к зиме, Шымкент продолжает радовать жителей зеленью. Новые насаждения уже стали заметной частью городского пейзажа и привлекают внимание прохожих.

"Каждая пальма обошлась примерно в 15 тысяч тенге, а за доставку мы заплатили еще 25 тысяч. На улице, где растут наши экзотические красавицы, работает система автоматического полива. Особого ухода растения не требуют, однако мы внимательно следим за прогнозом погоды и температурой воздуха, чтобы при первых признаках похолодания вовремя укрыть деревья. Кстати, сейчас пальмы стоят дешевле, поскольку сезон уже закончился", – говорит мужчина.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Всего вдоль дороги высадили шесть пальм. Пока экзотические деревья совсем невысокие, но, по словам автора идеи, уже успели хорошо прижиться на новом месте.

Теперь главное испытание для южных гостей – предстоящая зима. Если пальмы благополучно перенесут холода, то уже следующей весной жители Шымкента смогут вновь любоваться небольшим тропическим уголком посреди оживленного мегаполиса.

Возможно, необычная аллея станет не только новой достопримечательностью города, но и вдохновит других предпринимателей на оригинальные проекты озеленения.