Хотя до Нового года остается чуть больше месяца, самое время задуматься об отдыхе. Особенно если вы планируете провести эти дни не за праздничным столом, а в путешествии по Казахстану. Куда можно отправиться и сколько это будет стоить, – в материале Zakon.kz.

Бурабай: Новый год среди сосен

Если хочется встретить Новый год подальше от городского шума, но без экстремальных приключений, стоит присмотреться к Бурабаю. Здесь можно гулять по лесным тропам, кататься на горках, устраивать зимние фотосессии и просто наслаждаться природой. А вечером возвращаться в теплый отель, где праздник можно продолжить за ужином.

Для короткой новогодней поездки подойдет двухдневный отдых с размещением на две ночи. В зимнем сезоне 2026-2027 годов стоимость проживания через туроператоров на две ночи варьируется примерно от 55 000 до 350 000 тенге. Все зависит от уровня гостиницы или гостиничного домика, условий размещения и конкретных дат.

Бурабай подойдет тем, кто хочет сменить привычную обстановку, но не планирует превращать новогодние каникулы в многодневный марафон по достопримечательностям.

Фото: wikimedia/Евгений Емельянов

Чунджa: праздник в горячей воде

Тем, кому зимний мороз нравится исключительно за окном, можно рассмотреть поездку на горячие источники Чунджи. Туроператоры предлагают поездки из Алматы на этот курорт с 31 декабря по 2 января.

Стоимость тура на одного взрослого составляет от 65 000 до 84 000 тенге в зависимости от выбранного предложения. В цену входят трансфер, проживание на две ночи, завтраки и посещение бассейнов. Предусмотрены отдельные тарифы для взрослых и детей. В номерах есть телевизор, холодильник, посуда, шкаф, душ и туалет.

Такой вариант подойдет тем, кто не стремится к шумным вечеринкам и масштабным праздничным застольям. Главная программа здесь – отдых, купание в термальных бассейнах и возможность ненадолго забыть о повседневных делах.

Фото: magnific

Стоит отметить, что указанная стоимость действует при бронировании до 30 ноября 2026 года. С декабря цены могут измениться, а количество мест ограничено.

Кольсай, Каинды и Чарын

Если два дня в гостинице кажутся слишком спокойным сценарием, можно выбрать полноценное путешествие по природным достопримечательностям Алматинской области. К примеру, новогодний тур по маршруту Кольсай – Каинды – Чарын. Поездка запланирована с 30 декабря 2026 года по 1 января 2027 года.

Стоимость тура при раннем бронировании до 10 декабря составляет 63 000 тенге с человека. После этой даты цена может вырасти до 73 000 тенге. В пакет включены дорога туда и обратно, проживание в гостевых домах, питание, сопровождение профессиональных гидов и новогодняя дискотека в кафе.

Это вариант для тех, кто предпочитает встречать праздник активно, не боится долгих переездов и готов променять привычный новогодний комфорт на новые впечатления.

Фото: pexels

Иле-Алатауский национальный парк

Тем, кто не хочет уезжать далеко от Алматы, но мечтает о настоящей зимней атмосфере, стоит обратить внимание на горные зоны отдыха поблизости Иле-Алатауского национального парка.

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Здесь можно арендовать уютный домик, провести праздничные дни среди заснеженных склонов, прогуляться по хвойному лесу или отправиться на горнолыжные трассы. А после активного дня вернуться в теплый номер, устроить ужин и отдохнуть в бане.

Стоимость размещения зависит от формата жилья и количества гостей. Цены на гостиничные домики на новогодние выходные начинаются примерно от 170 000 тенге, а просторные апартаменты на шесть человек могут стоить до 1 млн тенге.

Такой отдых подойдет семьям и компаниям друзей, которые хотят провести несколько дней в горах. Но бронировать жилье лучше заранее – популярные места на новогодние даты обычно разбирают довольно быстро.

Актау: Новый год на берегу Каспия

Для тех, кому хочется сменить не только привычную обстановку, но и саму географию праздника, есть еще один вариант – Актау. Здесь Новый год можно встретить на берегу Каспийского моря, совместив праздничные вечера с отдыхом в гостинице.

Стоимость размещения начинается примерно от 157 000 тенге за ночь на двоих. При этом на новогодние даты часто устанавливают минимальный срок бронирования от трех ночей. Среди предложений встречаются варианты примерно за 770 000 тенге на семью из двух взрослых и двух детей без учета перелета.

Такой формат отдыха подойдет тем, кто предпочитает готовую праздничную программу и гостиничный комфорт. Правда, рассчитывать на пляжный отдых в привычном летнем понимании не стоит. Зимой Каспий все же лучше рассматривать как красивую декорацию для смены обстановки, а не место для купания.

Что взять с собой в новогоднюю поездку

Какое бы направление вы ни выбрали, к зимнему путешествию стоит подготовиться заранее. Даже если большую часть времени планируете провести в гостинице, погода может внести свои коррективы.

В первую очередь проверьте документы – удостоверение личности или паспорт, а для детей – свидетельство о рождении. Не забудьте теплую куртку, шапку, перчатки, термобелье и несколько пар запасных носков. Особое внимание уделите обуви. Лучше выбрать непромокаемые ботинки с рифленой подошвой, которая поможет увереннее чувствовать себя на снегу и льду. И еще один важный момент – наличные деньги. Они пригодятся для дополнительных расходов, покупок в дороге и оплаты услуг там, где нет возможности воспользоваться банковской картой.

Наконец, не откладывайте бронирование жилья и туров на последние дни декабря. Чем ближе праздник, тем меньше свободных вариантов и выше вероятность, что подходящий домик или номер уже занят.