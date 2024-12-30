Куда можно поехать на Новый год и по какой цене

Новогодняя пора – долгожданное и волшебное время, когда люди ждут чего-то особенного и впечатляющего. В эти дни многие стремятся отдохнуть и хорошо повеселиться. Zakon.kz сделал подборку возможных направлений, которые доступны казахстанцам для путешествия.

Приближаются новогодние праздники, и казахстанцы задумались, как рационально использовать предоставленные выходные. Многие хотят посвятить нерабочие деньки не только застолью и веселым встречам с друзьями и близкими, но и расслабиться на берегу моря или активно провести время, катаясь на лыжных курортах, а также путешествуя по историческим точкам мира. Путешествие действительно отличный способ совместить отдых с незабываемыми впечатлениями. Как выбрать направление на праздничные дни, особенно если бюджет ограничен?

Ближнее зарубежье

Фото: freepik

Как рассказал руководитель отдела внутреннего туризма туркомпании Дмитрий Кручинин, на новогодние праздники гости и жители Алматы могут отлично провести время как в черте мегаполиса, так и за его пределами.

Одно из популярных направлений южной столицы – горнолыжные курорты вблизи города. Это такие туристические зоны, как Шымбулак, ущелья Ой Карагай и Ак-Булак.

Чек будет зависеть от услуг, которые хотели бы получить туристы. Стоимость размещения начинается от 50 тыс. тенге в сутки за номер на двоих.

Дома отдыха и санатории в черте города и недалеко от Алматы тоже предлагают встретить Новый год. Здесь стоимость варьируется от 90 до 150 тыс. тенге за пятидневный отдых, включая все услуги.

Фото: pixabay

Туристические компании формируют туры по таким направлениям, как горячие источники в Чундже, с 31 декабря по 2 января. Стоимость тура составляет от 60 тыс. тенге на одного человека, включая проезд, проживание и новогоднюю шоу-программу с праздничным ужином.

Также очень популярным направлением в праздники являются Кольсайские озера. Там предоставляется размещение как в гостевых домах, так и в отелях хорошего уровня вблизи озера Кольсай. Стоимость тура начинается от 50 до 130 тыс. тенге на одного человека, включая транспорт, проживание, трехразовое питание и новогоднюю шоу-программу с прекрасным праздничным ужином.

Фото: pixabay

Если отправиться на горнолыжный курорт Каракол в Кыргызстан, там всегда найдутся места. Многие компании формируют на праздники выезды в соседнее государство на горнолыжный курорт и на побережье озера Иссык-Куль.

Страны Азии и Африки

Фото: pixabay

Как рассказала менеджер по международному туризму алматинской туркомпании Санда Тунгатова, для того, чтобы успеть организовать комфортный отдых по приемлемой цене на экзотических морях, необходимо об этом позаботиться заранее. Чаще всего непосредственно перед Новым годом все билеты на выбранные дни будут раскуплены.

"За несколько месяцев стоит прицениться и выбрать желаемый курорт, или даже бухту, где было бы комфортнее купаться в текущих погодных условиях. В противном случае улететь в страны, где тепло, уже не получится: мест не будет ни на рейсы, ни для размещения в отелях. Нужно быть готовым, что ближе ко дню вылета цены будут меняться не в лучшую сторону", – отметила специалист.

Фото: pixabay

При этом, планируя отдых, нужно учитывать, что на новогодние праздники цены на отдых в Эмиратах и в Египте будут в два раза дороже, чем в обычные дни.

"Учитывайте, если у вас отель по системе "все включено", то будет доплата за гала-ужин. Но не везде может быть комфортная погода для купания", – отметила менеджер туркомпании.

Египет на все включено (5 ночей)

Отели эконом уровня – от 1 млн тенге на двоих.

Отели хорошего уровня – от 1,5 млн тенге на двоих.

ОАЭ на все включено (6 ночей)

Отели эконом уровня – от 900 тыс. тенге на двоих.

Отели хорошего уровня – от 1,2 млн тенге на двоих.

Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланка

Фото: pixabay

Любителям райских мест в странах Юго-Восточной Азии также нужно озадачиться планированием отдыха заблаговременно.

"Туры на Фукуок раскупают за месяц до праздников, а в Таиланд на остров Пхукет нужно начинать бронировать, чтобы отпраздновать Новый год в жаркой стране, за два-три месяца", – отмечают специалисты.

Таиланд, Пхукет на базе завтрака (6 ночей)

Отели эконом уровня – от 1,1 млн тенге на двоих.

Отели хорошего уровня – от 1,6 млн тенге на двоих.

Вьетнам, Фукуок с питанием, лишь завтрак (5 ночей)

Отели эконом уровня – от 1,3 млн тенге на двоих.

Отели хорошего уровня – от 1,7 млн тенге на двоих.

Фото: pixabay

Шри-Ланка на все включено (6 ночей)

Отели эконом уровня – от 950 тыс. тенге на двоих.

Отели хорошего уровня – от 1,4 млн тенге на двоих.

Новый год за границей – не только незабываемые впечателния, масса эмоций и заряд положительной энергии на долгое время. Это еще возможность познакомиться с новыми культурами и традициями жителей разных страны. Важно помнить, что независимо от того, куда вы собрались отправиться, главное – провести праздник в приятной атмосфере и с любимыми людьми

Ранее мы рассказывали, как поймать горячие путевки и успеть отдохнуть в последние дни лета.