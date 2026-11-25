Одни поднимают из его глубин полное ведро воды, другие – пустое. Согласно народным поверьям, священный колодец Укаша ата в Туркестанской области способен распознавать чистоту человеческих помыслов и исполнять желания. Какие легенды хранит это место, выяснил корреспондент Zakon.kz.

Священный колодец находится на территории мемориального комплекса Укаша ата в Туркестанской области. Его история неразрывно связана с именем почитаемого в казахской мусульманской традиции святого, которого, согласно преданиям, считают одним из сподвижников пророка Мухаммеда.

Сюда приезжают не только паломники, но и туристы из разных стран мира. Одни ищут духовного очищения, другие надеются на чудо, третьи хотят разгадать тайну, которая передается из поколения в поколение.

"Согласно преданиям, Укаша ата был сильным и отважным воином, посвятившим свою жизнь распространению ислама. Его имя связано с этой местностью, потому что, по легенде, именно здесь он погиб мученической смертью, а место, где исчезла его голова, стало священным колодцем", – рассказывает гид из Шымкента Дарья Бунина.

Глубина этого колодца составляет около 23 метров, а процесс добывания воды превратился в своеобразный ритуал. Паломники читают молитвы, загадывают сокровенные желания и опускают ведро в глубокую скальную расщелину. Однако каким окажется результат, никто заранее не знает, говорит гид.

"Считается, что если человек приходит с искренними намерениями, совершает молитву и просит о чем-то с чистым сердцем, ему, возможно, удастся набрать воду. Полное ведро воспринимается паломниками как добрый знак и своеобразное благословение", – объясняет Дарья.

Если же ведро возвращается пустым, некоторые воспринимают это как повод задуматься о своих поступках и намерениях. Другие решаются вновь повторить попытку.

За годы работы Дарья Бунина стала свидетельницей немалого количества удивительных случаев. Один из них ей особенно запомнился.

"На моей памяти девушка бросила ведро, но вышло оно пустым. После основной группы она попросила время на вторую попытку. После прочтения молитвы, когда девушка наклонилась, чтобы опустить ведро, из нагрудного кармана в колодец улетел телефон. Она довольно спокойно это приняла, сказав, что пусть это будет садака. И, что удивительно, ведро вернулось с водой", – вспоминает Дарья Бунина.

Фото: из личного архива гида Дарьи Буниной

Подобные истории только усиливают интерес к загадочному месту. Некоторые паломники забирают добытую воду с собой, считая ее благословенной, а возможность наполнить ведро воспринимают как знак того, что их молитвы были услышаны. Впрочем, все эти представления относятся к народным поверьям и не являются религиозными предписаниями.

Существует и еще одна удивительная легенда. Согласно ей, колодец Укаша ата имеет подземную связь со священным источником Замзам, расположенным в Мекке. Именно этим некоторые паломники объясняют особое значение воды.

Раньше посетители также бросали в колодец монеты, загадывая желания. Однако эта традиция оказалась небезопасной. Некоторые люди пытались спускаться за монетами, что приводило к несчастным случаям. По словам гида, в 1985 году колодец забетонировали, но позднее восстановили.

Несмотря на многочисленные мистические истории, загадочному поведению колодца может быть и вполне рациональное объяснение. Дело в том, что он представляет собой естественную расщелину в скальной породе, а не привычную шахту с ровными стенками.

"Его стенки неровные, с выступами и изгибами. Ведро может ударяться о камни, раскачиваться и терять воду во время подъема", – поясняет Дарья Бунина.

Фото: из личного архива Дарьи Буниной

На дне колодца, согласно имеющимся описаниям, находится небольшой водный поток. Вероятнее всего, он питается местными подземными водами. В горах и предгорьях Каратау немало карстовых пустот, заполненных водой.

При этом точный источник питания колодца остается неизвестным. В доступных научных публикациях нет подробных гидрогеологических исследований, которые позволили бы установить происхождение воды и особенности ее движения. Нет и научных подтверждений ее связи с источником Замзам или особых лечебных свойств.

Фото: из личного архива Дарьи Буниной

"Несмотря на возможные рациональные объяснения и поверья, интерес к святыне не угасает. Для местных жителей Укаша ата стала важной частью духовной и культурной истории края, а для путешественников это отличная возможность познакомиться с удивительным миром казахских преданий", – отмечает гид.

Верить ли в мистическую силу колодца или объяснять его особенности законами природы – каждый решает сам. Но уже много поколений люди преодолевают сотни километров, чтобы опустить ведро в глубокую скальную расщелину. И в те несколько мгновений, пока оно поднимается на поверхность, каждый человек надеется на маленькое чудо.