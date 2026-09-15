"О нас мало кто знает": как работает служба, отвечающая за чистую воду и воздух в Алматы

Чистота питьевой воды, атмосферного воздуха, уровень радиации и многие другие факторы напрямую влияют на здоровье населения. Поэтому контроль за ними играет ключевую роль и должен быть строжайшим. Однако каким способом он осуществляется, решил выяснить Zakon.kz.

15 сентября, в день, когда сотрудники санитарно-эпидемиологической службы отмечают свой профессиональный праздник, мы отправились посмотреть, как работает бактериологическая служба СЭС Алматы, которой, к слову, в этом году исполнилось 105 лет. Экскурсию нам провел директор городского филиала Национального центра экспертизы Алтай Аманбаев.

"История бактериологической службы Алматы уходит в 1921 год. Тогда перед специалистами стояла задача – защитить население от эпидемий чумы, холеры, тифа. Они работали в тяжелейших условиях, но сумели заложить фундамент санитарно-эпидемиологической службы Казахстана. За это время мы прошли путь от первых микроскопов до высокотехнологичных лабораторий. 105 лет – это наш опыт, традиции и преемственность поколений. Сегодня мы отмечаем наш профессиональный праздник. Это день, когда мы подводим итоги и чествуем сотрудников, которые ежедневно стоят на страже здоровья людей". Алтай Аманбаев

Фото: филиал Национального центра экспертизы по Алматы

Алтай Аманбаев отметил, что основная задача бактериологической службы – обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия жителей и гостей Алматы. А это прежде всего контроль безопасности питьевой воды, пищевых продуктов и объектов окружающей среды.

"Это ежедневный, большой, зачастую круглосуточный труд сотен специалистов, и, к сожалению, не всегда заметный и известный обществу, – о нас мало кто знает". Алтай Аманбаев

Фото: филиал Национального центра экспертизы по Алматы

Чтобы посмотреть, какие работы проводятся для обеспечения безопасности питьевой воды, мы прошли в санитарно-гигиеническую лабораторию. Питьевая вода – главная гарантия здоровья населения. Здесь специалисты проводят химический анализ проб водопроводной воды. Он позволяет определить, соответствует ли питьевая вода санитарным требованиям и содержит ли вещества, вредные для здоровья. Результаты способствуют ее оценке качества и безопасности.

"Питьевая вода, поступающая в систему водоснабжения, должна быть чистой и безопасной. В целях защиты здоровья населения наша лаборатория проводит бактериологические исследования качества питьевой воды. Исследование проводится методом мембранной фильтрации, что позволяет своевременно выявлять причины эпидемиологического дискомфорта на объектах. Этот метод позволяет целенаправленно и эффективно проводить необходимые профилактические мероприятия на централизованных водопроводных сооружениях. Безопасность воды определяется микробиологическими показателями, соответствующими стандартам водоснабжения и санитарным нормам. Наша лаборатория проводит микробиологическое исследование питьевой воды из водопроводов и сточных вод для промышленного контроля. В контроле качества воды, играющей важную роль в здоровье человека, промышленный контроль также имеет большое значение для предотвращения очагов инфекции". Алтай Аманбаев

Фото: филиал Национального центра экспертизы по Алматы

В разговоре Алтай Аманбаев упомянул и о том, что в черте города не так много мест, доступных для купания. В аномально жаркий сезон этого года многие жители окунались в озеро Сайран, а также спасались от жары в городских реках, каналах и даже фонтанах.

"Питьевая вода, бассейны, фонтаны и другие общественные места требуют постоянного санитарного контроля. Если вода не очищается и не дезинфицируется своевременно, вирусы и другие патогены могут размножаться и представлять угрозу для здоровья человека. В бактериологической лаборатории специалисты проводят микробиологические исследования – не только воды, но продуктов питания, объектов окружающей среды и материалов, поступивших от больных инфекционными заболеваниями. Реальной оценкой нашей работы послужило то, что в Алматы в летний период не зарегистрировано крупных вспышек кишечных инфекций и заболеваемость в городе оставалась на среднем многолетнем сезонном уровне". Алтай Аманбаев

Фото: филиал Национального центра экспертизы по Алматы

А вот лабораторный микробиологический контроль влияет на профилактику инфекционных заболеваний, передающихся через пищу. Актуальной остается проблема обеспечения населения безопасными в токсикологическом и эпидемиологическом отношении продуктами питания. В Алматы больше тысячи объектов производства и реализации продуктов питания, поэтому безопасность пищевых продуктов – одно из важнейших условий защиты здоровья населения.

"Лабораторный контроль является неотъемлемой и обязательной частью обеспечения безопасности пищевых продуктов. На пищевом производстве даже незначительные нарушения санитарии могут привести к серьезным рискам – как для бизнеса, так и для здоровья потребителей. Наша основная цель – определить наличие патогенных микроорганизмов, опасных для здоровья человека, в пищевых продуктах; доказать, что их количество не превышает допустимый уровень. Патогенные микроорганизмы – это микроорганизмы, которые вызывают инфекционные заболевания при попадании в организм человека. Эти микроорганизмы могут быть обнаружены в пищевых продуктах, питьевой воде, почве, а также в организме человека и животных". Алтай Аманбаев

Фото: филиал Национального центра экспертизы по Алматы

В другой – вирусологической – лаборатории директор поделился, что сотрудники в период пандемии коронавируса работали практически круглосуточно.

"Пандемия COVID-19 еще раз доказала, насколько важна оперативная и достоверная лабораторная диагностика. Наряду с мониторинговыми исследованиями мы обеспечиваем лабораторное сопровождение противоэпидемических мероприятий крупных международных культурных и спортивных событий, которые практически ежемесячно проводятся в Алматы, выявляем возбудителей, участвуем в расследовании вспышек". Алтай Аманбаев

Фото: филиал Национального центра экспертизы по Алматы

Немаловажным вопросом для горожан является качество атмосферного воздуха. В этом направлении специалисты совместно работают с местными властями и экологами. Для оценки его качества здесь проводится санитарно-эпидемиологический мониторинг, который позволяет определить уровень загрязнения и установить соответствие требованиям гигиенических нормативов. Эти работы позволяют своевременно выявлять превышение предельных значений загрязняющих веществ, оценивать санитарно-эпидемиологическую ситуацию и принимать необходимые меры для обеспечения безопасных условий жизни населения.

"Атмосферный воздух – один из важнейших факторов, влияющих на здоровье человека и состояние окружающей среды. Однако ежедневно в атмосферу поступают различные загрязняющие вещества, которые могут негативно воздействовать на организм человека. Основными источниками загрязнения воздуха являются выбросы автотранспорта, промышленных предприятий, объектов теплоэнергетики, строительных площадок, а также процессы сжигания топлива и отходов. В результате в воздухе содержатся такие ядовитые вещества, как диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, аммиак, сероводород, и другие химические соединения". Алтай Аманбаев

Фото: филиал Национального центра экспертизы по Алматы

Директор филиала Национального центра экспертизы добавил, что Алматы – крупный производственный центр, где практически ежегодно открываются новые производства, поэтому одной из важных задач Центра является обеспечение безопасности работников предприятий. Воздушная среда на производствах может загрязняться сложной смесью веществ, состав которой тесно связан с характером технологического процесса. Вредные вещества выделяются в воздух в виде пыли, газов или пара. Попадая в организм человека через органы дыхания, кожный покров и желудочно-кишечный тракт, они могут вызывать производственные травмы, профессиональные заболевания и быть причиной хронических отравлений.

"Санитарно-химический контроль является важным звеном в обеспечении безопасности условий труда на производстве. Гигиеническое заключение основано на его результатах. В зависимости от класса опасности вредных веществ устанавливается периодичность контроля на предприятиях. Центр оснащен приборами, с помощью которых можно быстро и точно определить концентрацию вредных веществ на рабочем месте". Алтай Аманбаев

Фото: филиал Национального центра экспертизы по Алматы

Не остается без внимания и радиологический фон города. Радиация присутствует в окружающей среде, она содержится: в почве, воздухе, воде, пище, строительных материалах и некоторых предметах домашнего обихода. Кроме того, природные радиоактивные элементы в небольших количествах также присутствуют в организме человека.

"Слово "радиация" вызывает страх у многих людей. Ассоциативно вспоминаются катастрофы, болезни, опасность. Ионизирующее излучение постоянно окружает нас: космическое излучение, природные радионуклиды в почве, вода и продукты питания, да и сам человеческий организм имеет естественный радиационный фон. Но в реальности опасность заключается не в наличии радиации, а в дозе, превышающей допустимый предел. Человек не может почувствовать радиацию без специального оборудования". Алтай Аманбаев

Фото: филиал Национального центра экспертизы по Алматы

Алтай Аманбаев уточнил, что радиация, превышающая допустимую дозу, повреждает клетки организма, нарушает структуру ДНК и может вызывать развитие серьезных заболеваний, таких как расстройство центральной нервной системы, радиационные ожоги, злокачественные новообразования, бесплодие, генетические мутации.

"Первые симптомы могут появиться лишь через некоторое время: слабость, головная боль, тошнота и лихорадка. Среднегодовая доза облучения для населения не должна превышать 1 мЗв. Наш центр проводит экспертизу пищевых продуктов анализирует воду, контролирует строительные материалы, измеряет уровень радона на земельных участках, предназначенных для жилищного строительства. Радон – это природный газ, выделяемый из почвы. Его высокая концентрация может негативно влиять на здоровье человека. Все исследования проводятся с использованием современного оборудования и в соответствии с требованиями радиационной безопасности. Наша задача – не просто измерять, а объяснять, потому что страх перед радиацией часто возникает из-за недостатка информации". Алтай Аманбаев

А в токсикологической лаборатории исследуют игрушки на безопасность. Ведь они играют важную роль в жизни ребенка с первых дней и напрямую влияют на его развитие.

"Игрушки должны быть изготовлены из безопасных материалов, не содержать вредных и токсичных веществ. В частности, строго контролируется содержание тяжелых металлов, формальдегида и других химических соединений. Кроме того, важна механическая безопасность игрушек. Не должно быть острых краев, мелких деталей, так как они могут представлять угрозу для здоровья ребенка. Игрушки должны быть прочными и надежными. В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями игрушки должны легко чиститься. Мягкие игрушки должны быть моющимися и дезинфицируемыми. Перед выпуском на рынок игрушки должны пройти обязательные лабораторные испытания. В продажу допускаются только те изделия, которые соответствуют требованиям. Маркировка также важна: на игрушке должны быть указаны производитель, страна происхождения, возрастное ограничение и инструкция по применению". Алтай Аманбаев

Бактериологическая служба занимается выявлением, идентификацией и изучением микроорганизмов, которые вызывают инфекционные заболевания у человека и животных, а также загрязняют окружающую среду. Главная цель этой службы – вовремя обнаружить опасные бактерии, чтобы врачи могли назначить правильное лечение, а санитарные органы – предотвратить эпидемию.