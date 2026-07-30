11-летнюю девочку заразили в больнице ВИЧ и гепатитом

В городе Азове Ростовской области (Россия) 11-летнюю девочку заразили ВИЧ и гепатитом С. Все началось с того, что ребенок попал в инфекционное отделение Центральной городской больницы в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет МК.ru, изначально девочка жаловалась на боли в животе и провела там четыре дня. Еще тогда мама девочки выражала недовольство условиями пребывания, сравнивая палату с кладовкой. Из-за этого семья приняла решение выписаться досрочно.

В январе 2026 года у ребенка диагностировали сразу два тяжелых заболевания – ВИЧ-инфекция и гепатит С. Росздравнадзор провел проверку, которая показала, что инфицирование произошло именно во время госпитализации в Азове, так как за два года после выписки девочка не подвергалась никаким медицинским манипуляциям, которые могли бы стать причиной заражения.

Так началось расследование во время которого следствие выявило грубейшее нарушение санитарных норм. Медики многократно использовали одноразовые заглушки для внутривенных катетеров, которые после применения лишь мыли и дезинфицировали, а не утилизировали.

Это и стало прямым путем передачи вирусов от одного пациента к другому. В Министерстве здравоохранения региона подтвердили факт проверки ЦГБ и сообщили, что по результатам уже начаты следственные действия.

Сейчас ребенку оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Состояние девочки находится под контролем специалистов, она получает антиретровирусную терапию и лечение гепатита.

Прокуратура взяла расследование под личный контроль. Врачам, допустившим нарушения, грозит уголовная ответственность.

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