Погодные перемены для одних проходят незаметно, а у других сопровождаются головной болью, сонливостью и раздражительностью. Почему организм реагирует на смену температуры и атмосферного давления, кто особенно чувствителен к таким изменениям и как облегчить состояние, в материале Zakon.kz.

Что такое метеозависимость и как она проявляется?

Самочувствие человека зависит не только от сна, питания и физической нагрузки, но и от погодных условий. Резкое похолодание, жара или скачки атмосферного давления для одних проходят незаметно, а у других сопровождаются головной болью, слабостью и ухудшением настроения. Так проявляется метеозависимость – повышенная чувствительность организма к изменениям температуры, влажности и атмосферного давления.

По словам врача-физиолога Бауржана Касенова, это не самостоятельное заболевание, а реакция организма на внешние факторы. В этом процессе задействованы нервная система, сосуды и гормональная регуляция. Поэтому погодные колебания могут отражаться на работе организма и вызывать головную боль, головокружение, сонливость, раздражительность, скачки давления и боли в суставах.

"Изменения атмосферного давления могут влиять на работу вестибулярного аппарата, связанного с центрами мозга, которые отвечают за работу внутренних органов. В результате меняется тонус сосудов, учащается сердцебиение и повышается чувствительность к боли", – рассказал врач Бауржан Касенов.

Стоит отметить, что иногда симптомы появляются за несколько часов до смены погоды. Особенно остро на такие изменения реагируют люди с хроническими заболеваниями, в том числе гипертонией и мигренью.

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В каком возрасте метеозависимость проявляется чаще?

Определенного возраста, когда человек становится метеозависимым, нет. Чувствительность к погоде может проявиться и в детстве, и в молодости. У детей она иногда выражается в нарушении сна, капризности и головных болях. Однако с возрастом подобные реакции встречаются чаще.

"Особенно заметными они могут стать после 50-60 лет. Это связано с тем, что организму постепенно становится сложнее приспосабливаться к внешним изменениям. Снижается эластичность сосудов, меняется работа нервной системы, накапливаются хронические заболевания", – пояснил специалист.

Женщины, по некоторым наблюдениям, чаще жалуются на метеозависимость, особенно в период гормональной перестройки и после менопаузы. У подростков чувствительность к погодным условиям также может усиливаться на фоне гормональных изменений.

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Как легче перенести перемену погоды

Полностью исключить реакцию организма на погодные изменения невозможно, но можно помочь ему легче адаптироваться. Для этого важно придерживаться нескольких простых правил.

Прежде всего, стоит наладить режим сна. Недосыпание повышает чувствительность к боли, усиливает раздражительность и мешает нервной системе нормально восстанавливаться. Поэтому желательно ложиться и вставать примерно в одно и то же время.

"Не менее важна умеренная физическая активность. Регулярные прогулки, плавание, легкая гимнастика и упражнения на растяжку помогают поддерживать кровообращение и работу нервной системы. Следует также соблюдать питьевой режим и не пропускать приемы пищи. Сбалансированный рацион помогает поддерживать нормальную работу организма. В меню можно включать продукты, богатые магнием и витаминами группы B", – пояснил Бауржан Касенов .

Еще один важный момент – управление стрессом. Эмоциональное напряжение может усиливать неприятные ощущения, поэтому полезны спокойные прогулки, дыхательные упражнения и полноценный отдых. Если синоптики обещают резкие перепады температуры или атмосферного давления, то в такие дни лучше не перегружать себя физически, отказаться от избытка кофеина и алкоголя и уделить больше внимания самочувствию.

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Когда стоит обратиться к врачу

Не стоит списывать любое ухудшение самочувствия на погоду. Особенно внимательно нужно относиться к резким изменениям артериального давления, сильной головной боли, головокружению и выраженной слабости.

Если симптомы появились впервые, стали сильнее или мешают привычной жизни, необходимо обратиться к врачу. За предполагаемой метеозависимостью могут скрываться заболевания, которые требуют лечения.

"Людям с гипертонией и другими хроническими заболеваниями важно продолжать назначенную терапию и контролировать давление. Самостоятельно увеличивать дозировки обезболивающих, успокоительных и других препаратов не следует", – пояснил врач.

Стоит отметить, что метеозависимость сама по себе не означает, что с организмом что-то серьезно не так. Однако регулярное ухудшение самочувствия – повод разобраться в его причинах, а не просто ждать, когда погода наладится.