В Алматы сохранилось место, связанное с историей древних саков. Когда-то здесь планировали создать тематический парк и археологический музей, однако эти проекты до сих пор так и не воплотили. Что сегодня происходит на месте древнего могильника и какая судьба его ждет, в материале Zakon.kz.

Среди жилых кварталов Алматы, на пересечении улиц Розыбакиева и Штрауса, стоит необычный холм. Это место связано с древней историей Семиречья, здесь когда-то находился сакский курган, которому около 3000 лет.

Впрочем, привычное представление об этом месте не совсем верно. Холм – не древнее захоронение и не сохранившийся курган. Само погребальное сооружение, которое было обнаружено на этой территории, раскопали и изучили археологи. А холм, который сегодня видят прохожие, появился уже после археологических работ. В Управлении культуры Алматы объяснили, что именно находится на участке и его историческую ценность.

"Объект, расположенный по адресу: улица Розыбакиева, угол улицы Штрауса, является искусственной насыпью. В Государственном списке памятников истории и культуры не состоял и не имеет историко-культурную ценность. Ранее на этой территории располагался курган, являвшийся составной частью могильника. Позже на этом месте была устроена насыпь. Объект находится на балансе КГКП "Объединение музеев города Алматы". В настоящее время рассматривается вопрос о его дальнейшем использовании", – рассказали в Управлении культуры города Алматы.

Таким образом, от древнего захоронения сегодня не осталось самого кургана, однако место его расположения по-прежнему напоминает о далеком прошлом этих земель. И у этой территории могла быть совсем другая судьба. Некоторое время назад здесь планировали создать общественное пространство, посвященное сакской истории.

Еще в 2018 году в акимате Алматы сообщали о намерении обустроить между улицами Розыбакиева и Радостовца парковую зону с тематикой "Сакские курганы". Предполагалось, что это место станет не просто зеленой зоной для прогулок, но и напоминанием об истории древнего Семиречья. Однако задуманное пространство так и не появилось. Сроки реализации проекта переносились, а планы по благоустройству остались только на бумаге.

"В соответствии с проектами детальной планировки, утвержденными Постановлением акимата города Алматы от 2023 года, на вышеуказанном земельном участке предусмотрено "учреждение культуры и искусства". Целевое назначение участка – "для археологического музея сакского кургана". То есть жилая застройка на данном участке не предусмотрена", – рассказали в Управлении городского планирования и урбанистики города Алматы.

Тем временем вокруг холма городская жизнь идет своим чередом. По соседству растут новые здания, ведется строительство, и бывшее место древнего захоронения постепенно оказывается в окружении современной застройки.

Что именно сейчас строят на прилегающей территории и как это соотносится с планами по созданию археологического музея, остается неясным. В акимате Алматы не предоставили информацию о характере проводимых работ.

Пока же холм на пересечении Розыбакиева и Штрауса остается своеобразным напоминанием о прошлом, которое легко не заметить в повседневной городской суете. За неприметной насыпью скрывается история древнего могильника, а вопрос о том, каким станет это место в будущем, по-прежнему открыт.