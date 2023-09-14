Главы техкомпаний согласились на регуляцию ИИ

Делегация ведущих технологических лидеров, включая Илона Маска, Марка Цукерберга и Сэма Альтмана, собралась в среду в Вашингтоне на закрытую встречу с американскими сенаторами, чтобы обсудить развитие искусственного интеллекта и способы его регулирования, сообщает Zakon.kz.

Сенатор-демократ Чак Шумер, назвавший встречу "исторической", отметил, что участники в общих чертах одобрили идею регулирования, однако консенсус по поводу того, как должны выглядеть такие правила, отсутствует, сообщает The Guardian.



Чак Шумер спросил всех присутствующих в зале, включая более 60 сенаторов, почти два десятка руководителей технологических компаний, сторонников и скептиков, должно ли правительство играть какую-либо роль в надзоре за искусственным интеллектом, и "все до единого подняли руки, несмотря на то, что их мнения разделились".

Обсуждались, в частности, такие вопросы, как необходимость создания независимого агентства по надзору за некоторыми аспектами быстро развивающейся технологии, повышение прозрачности деятельности компаний и то, как США могут опередить Китай и другие страны.

"Ключевым моментом было то, что нам важно иметь третейского судью. Это была очень цивилизованная дискуссия среди самых умных людей в мире". Илон Маск

Участники форума также обсудили насущную необходимость принятия мер по защите выборов в США в 2024 году от дезинформации, которая может усилиться искусственным интеллектом.



В конференции также приняли участие несколько экспертов по ИИ и других лидеров отрасли, в том числе Билл Гейтс, генеральный директор Motion Picture Association Чарльз Ривкин, бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт, соучредитель Центра гуманных технологий Тристан Харрис и Дебора Раджи, исследователь из Калифорнийского университета в Беркли.



В своем вступительном слове Марк Цукерберг заявил, что компания сотрудничает с учеными, политиками и гражданским обществом, чтобы "минимизировать риски", связанные с этой технологией, и в то же время не допустить недооценки ее преимуществ. В частности, он упомянул о работе над созданием водяных знаков для контента ИИ, чтобы избежать таких рисков, как массовое распространение дезинформации.



Некоторые сенаторы критически отнеслись к закрытой встрече, заявив, что руководители технологических компаний должны давать показания публично. Сенатор-республиканец Джош Хоули заявил, что не будет присутствовать на "гигантской коктейльной вечеринке для больших технологий".



"Я не понимаю, зачем приглашать всех крупнейших монополистов мира, чтобы они пришли и дали Конгрессу советы о том, как помочь им заработать больше денег, а затем закрыть эту тему для общественности". Джош Хоули

После выхода ChatGPT компании начали активно использовать новые инструменты генеративного ИИ, которые позволяют составлять человекоподобные фрагменты текста, программировать компьютерный код, создавать новые изображения, аудио- и видеоматериалы.

Ажиотаж вокруг таких инструментов усилил опасения по поводу их потенциального вреда для общества и вызвал призывы к большей прозрачности в отношении сбора и использования данных, лежащих в основе новых продуктов.