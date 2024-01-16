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"Нет никаких условий". Жители Карагандинской области жалуются на постоянные отключения электричества

"Нет никаких условий". Жители Карагандинской области жалуются на постоянные отключения электричества Фото: pixabay
Жители Осакаровского района Карагандинской области пожаловались на постоянные аварии на электросетях. Только за две последние недели они насчитали 40 отключений, сообщает Zakon.kz.

"Через день у нас отключается свет. Дети приехали с города, они даже не смогли помыться, потому что дома холодно. Уехали обратно – мыться в город. Нет условий никаких. Я нахожусь на работе, у нас тушится свет. Я беру такси, еду домой, отключаю холодильники. Холодильник у нас практически не работает. Потому что нет света. Вот у нас вчера в 4 утра отключили, включили в 7 вечера. Три часа погорел, опять отключился свет", – рассказала телеканалу "КТК" жительница поселка Осакаровка Ирина Бугинова. 

По данным телеканала, на отсутствие электричества жалуются жители 25 сел в Осакаровском районе. Вместе со светом в домах исчезает и тепло. Многие используют печные насосы, которые не работают без электроэнергии.

"Жители, уставшие от регулярных аварий, устроили скандал чиновникам. Власти выслушали, но заявили, что помочь ничем не могут, так как линии принадлежат частной компании. 80% сетей изношены, к тому же за последние 10 лет денег на обновление практически не выделяли. Во всех бедах сейчас винят прежнее руководство. Новое обещает начать замену уже эти летом – правда, об объемах и суммах не рассказывает", – сообщает СМИ.

Отмечается, что на постоянные отключения жалуются жители Темиртау, Караганды, Каркаралинского и Осакаровского районов.

"Сети очень старые. Большой износ сетей. Средства, которые выделяются, мы полностью все используем, производим замену проводов, линий электропередач. Раньше очень мало проводилось ремонтов руководством, которое до этого было. Сейчас, в данный момент, выделяются деньги, пришли учредители, людям подняли заработную плату", – прокомментировал директор центрального региона ТОО КРЭК Сергей Горицкий. 

Ранее сообщалось, что в Темиртау из-за сильной метели и ветра часть жителей осталась без коммуникаций. У многих горожан в домах пропали электричество, тепло и водоснабжение


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