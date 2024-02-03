Минцифры намерено "сергекизировать" экологию

Активную диджитализацию индустриального сектора анонсировал на брифинге форума Digital Almaty 2024 министр Багдат Мусин. Оцифровка должна охватить все процессы геологоразведки в стране, чтобы облегчить механизмы взаимодействия недропользователей и государственных органов, сообщает Zakon.kz

Выступая на брифинге в Алматы в рамках VI Международного цифрового форума: "Индустрия Х: цифровая эволюция будущего", министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин подвел итоги двух дней проходящего мероприятия. Он отметил, что "с 2024 года к автоматизированной системе мониторинга должны быть подключены все компании первого уровня, которые выбрасывают озоноразрушающие вещества а атмосферу". К ним относятся ТЭЦ, производители нефтепродуктов, металлургические заводы и прочие предприятия тяжелой промышленности. Этот процесс Мусин назвал "сергекизацией" экологии и промышленности.

По словам министра, предприятия будут обязаны установить оборудование для передачи в режиме онлайн информации о количестве выбросов в атмосферу. Он также отметил, что программное обеспечение и IT-решения разработали несколько казахстанских IT-предприятий.

Фото: Zakon.kz

"Мы довели производство этих датчиков до 80%. Раньше аналогичное дорогостоящее оборудование импортировалось", – сказал Багдат Мусин.

Таким образом, отмечает он, правительство планирует постепенно вытеснить зарубежные компании из всех сфер промышленности для того, "чтобы развивать собственную IT-индустрию не только вокруг государственных сервисов и баз данных, но и в сторону решения задач промышленных секторов экономики".

Мусин также напомнил, что на едином портале для взаимодействия с недропользователями minerals.gov.kz оцифрована (отсканирована) геологическая информация, которая может быть интересна бизнес-компаниям горнодобывающей промышленности. На этой же платформе можно также получить госуслуги по выдаче лицензий на разведку и добычу твердых полезных ископаемых и подавать отчеты.

Еще одним интересным моментом на цифровом форуме стало предложение ведомства Мусина по объединению IT-хабов членов международной организации ШОС. По словам министра, это необходимо для того "чтобы наши стартаперы могли выходить на рынки Китая, России, Индии, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана".

Помимо экспорта казахстанских IT-продуктов, Мусин предложил превратить Казахстан в "локацию для data-центров и развития транзитного потенциала данных".

Фото: Zakon.kz

"Это поручение президента Касым-Жомарта Токаева, чтобы множество data-центров международных компаний устанавливали свое оборудование и реализовывали большие проекты в Казахстане", – уточнил Мусин.

Помимо этого он поделился на брифинге информацией о том, что его коллеги министры цифровизации Того и Сьерра-Леоне выразили желание "перенять казахстанский опыт и просят Казахстан помочь с экспертизой для улучшения своих позиций по электронному правительству".

Багдат Мусин объяснил это тем, что "Казахстан занимает 28 место в мире по электронному правительству и 8 место по онлайн-сервисам, то есть по предоставлению госсервисов в онлайн-формате".

Форум Digital Almaty-2024 по итогам первых двух дней посетили более 20 тысяч человек. В завершающий день запланировано проведение 14 панельных сессий с участием экспертов IT-отрасли, а также подписание 4 меморандумов.

Автор: Есторе Накупбеков