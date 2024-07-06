Необычный "вездеход" собрал житель Канады

Житель Канады построил дом на гусеницах, сообщает Zakon.kz.

От привычных домов на колесах это изобретение отличается тем, что оно на гусеницах. Вместо кузова у канадского "вездехода" сарай на самодельном шасси.

Фото: Instagram/rubitracks

У тягача умелец позаимствовал 5.9-литровый движок.

Фото: Instagram/rubitracks

Ремонт внутри пока еще канадец не сделал, но это не мешает ему вовсю тестировать свой гусеничный "вездеход" по бездорожью. Судя по видео, едет это авто вполне себе бодро.

На своей странице в Instagram мужчина пишет, что планирует предоставлять "вездеход" туристам, но для проживания в нем.

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